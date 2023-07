So sánh các phiên bản Mazda CX-5 mới

Nhằm duy trì vị thế mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, Thaco đã tung ra Mazda CX-5 mới dành cho năm 2023, được nâng cấp và bổ sung một số trang bị, điển hình như: Cụm đèn pha LED thiết kế mới, lưới tản nhiệt xếp tầng, tạo hiệu ứng 3D, vành 19 thiết kế mới, nội thất và vô-lăng …

Mazda CX-5 được nâng cấp cho năm 2023.

Mẫu xe này cũng sở hữu giá bán dành cho 3 phiên bản chính giảm mạnh và hiện chỉ còn từ 749 - 829 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc crossover hạng C và thậm chí đã tiệm cận nhiều SUV đô thị ở phân khúc thấp hơn.

Theo đó, Mazda CX-5 sở hữu 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium với chênh lệch chỉ 40 triệu đồng giữa mỗi phiên bản; do đó, sự khác biệt sẽ nằm ở các trang bị tiện ích cũng như hệ thống an toàn trên xe.

Do chênh lệch nhẹ về giá bán nên những thông số kỹ thuật của các phiên bản Mazda CX-5 hầu như không khác biệt với chiều dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, cùng trục cơ sở đạt 2.700 mm. Xe cũng sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 200 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,5 m.

Ngoại hình xe được thay đổi với cụm đèn LED thiết kế mới và bánh mâm 19 inch.

Đáng chú ý, mẫu xe này được bố trí 5 ghế ngồi nên vẫn có khoang hành lý lớn với dung tích mặc định 442 lít, phiên bản Premium được trang bị tốt hơn với đĩa phanh thông gió phía trước và đĩa phanh đặc phía sau; trong khi Mazda CX-5 sở hữu bánh mâm 19 inch hợp kim mới.

Tương tự, hệ thống động lực của các phiên bản này giống nhau hoàn toàn, vẫn là cụm động cơ SkyActiv-G 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Đuôi xe vẫn giữ thiết kế như trước đây nhưng có khác biệt ở thiết kế cụm đèn hậu như một đặc trưng nhận biết.

Bên cạnh đó, Mazda CX-5 được trang bị chế độ lái thể thao cùng hệ thống ngừng/khởi động tự động; đồng thời, xe cũng được trang bị phiên bản nâng cấp của hệ thống kiểm soát gia tốc có tên GVC Plus.

Về trang bị tiện ích, 3 phiên bản Mazda CX-5 hầu như đều tương đồng với hệ thống đèn pha LED có khả năng tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu, đèn chạy ban ngày LED, đèn hậu LED, gạt mưa tự động, ống xả kép, gương chiếu hậu bên ngoài có thể gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở việc phiên bản Premium cao nhất có thêm cửa sổ trời.

Khoang cabin của Mazda CX-5 dành cho năm 2023 có một số bổ sung trang bị tiện ích.

Nội thất của Mazda CX-5 được bọc da thường trên 3 phiên bản chính này, nhưng phiên bản Premium cho thấy sự nâng cấp với việc được trang bị thêm: Tính năng nhớ vị trí ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, hệ thống âm thanh 10 loa Bose và màn hình HUD. Trong khi đó, phiên bản Deluxe thấp nhất có thể gập được hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Ngoài ra, xe chỉ được bổ sung 4 tính năng thuộc gói i-Activsense gồm: Mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, điều khiển hành trình tích hợp radar và cảnh báo điểm mù.

Da Nappa chỉ được trang bị trên phiên bản Mazda CX-5 Premium Exclusive.

Hai phiên bản cao cấp hơn được trang bị đầy đủ gói i-Activsense hơn; trong đó, bản Luxury được trang bị tới 11 tính năng với hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC Stop & Go. Mazda CX-5 Premium vẫn sở hữu nhiều nhất với tất cả 12 tính năng của gói an toàn, với việc bổ sung hệ thống đèn thích ứng thông minh và camera 360 độ.

Như vậy, có thể thấy phiên bản Premium rất đáng mua khi đắt hơn 80 triệu do với phiên bản thấp nhất nhưng sở hữu lượng trang bị tiện nghi và an toàn vượt trội, trong khi Mazda CX-5 Deluxe thực tế vốn đã có lượng tính năng đáng mơ ước trong phân khúc. Các khách hàng mong muốn sở hữu một phiên bản ưu tiên hơn về an toàn so với bản tiêu chuẩn có thể lựa chọn CX-5 Luxury ở giữa.

Ngoài ra, 2 gói tùy chọn của bản Premium gồm Sport và Exclusive có giá đắt hơn lần lượt là 20 và 40 triệu đồng giữ nguyên các thông số kỹ thuật và trang bị an toàn tương tự phiên bản gốc nhưng có một số thay đổi. Trong đó, gói Sport có thêm gương chiếu hậu bên trong tràn viền, gói Exclusive bổ sung nội thất da Nappa; 2 gói này còn có một số chi tiết thêm vào phần ngoại thất cùng tùy chọn phối màu để giúp tăng sự độc đáo.

Theo Thế Giới Phương Tiện