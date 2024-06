So sánh BMW X3 2025 vs Mercedes-Benz GLC hiện tại: Phong cách nội, ngoại thất đối lập, động cơ một mẫu ưu việt hơn

Vào giữa tháng 6 này, chủ lực doanh số BMW là X3 đã chính thức bước sang thế hệ mới. Trên bản mới nhất, BMW X3 không tạo ra khác biệt quá lớn so với người tiền nhiệm mà chọn cách tiếp cận an toàn là cải tiến những gì sẵn có. Tuy nhiên, cách làm này vô tình làm xe không tạo được sức bật đủ lớn so với đối thủ Mercedes-Benz GLC đã ra mắt vào tháng 6 2 năm về trước.



Thiết kế

Phong cách của Mercedes-Benz GLC nói riêng và của Mercedes nói chung có thể gói gọn trong cụm từ an toàn. Ngoại thất dòng tên này chọn phong thái trang nhã, trung tính nhất có thể để dễ được lòng khách hàng.

Trong khi đó, BMW từ lâu đã được biết tới là thương hiệu sẵn sàng làm mọi cách để thiết kế gây tiếng vang, thậm chí là tranh cãi.

Nhìn chung, X3 mới sở hữu dáng đứng năng động, thể thao, phong cách hơn đáng kể so với GLC trên thế hệ mới nhất của 2 dòng xe này.

Nội thất

Do BMW X3 ra mắt sau đối thủ tới tận 2 năm, sự khác biệt về phong cách thiết kế được thể hiện rất rõ. Hệ thống màn hình liền của X3 mượt mà và hợp thời hơn hẳn phong thái "mỗi nơi" một màn hình như GLC.

Dù vậy, không thể phủ nhận GLC vẫn toát ra một phong thái trang nhã, sang trọng xứng đáng với tên tuổi của Mercedes.

Truyền động

Ở mảng truyền động, GLC lại là cái tên tạm thời có ưu thế hơn so với đối thủ X3. Ở thời điểm hiện tại, các cấu hình của X3 chưa được công bố hết và do đó mặc định đội hình AMG GLC ưu việt hơn X3.