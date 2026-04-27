Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi ám ảnh nợ xấu

Nhắc đến TP.HCM không thể không nhắc tới những tòa nhà cao chọc trời – các biểu tượng kiến trúc định hình diện mạo đô thị và vị thế của thành phố. Nhiều công trình trong đó đã in đậm trong trí nhớ của du khách, nhà đầu tư và cư dân.
Điểm chung của các toà nhà cao nhất TP.HCM đều tọa lạc tại các vị trí “đất vàng” ven sông Sài Gòn và lõi trung tâm thành phố, tích hợp hệ sinh thái đa chức năng. Đây cũng là nơi tập trung các cao ốc văn phòng hạng A trung tâm Quận 1 (cũ) thu hút dòng vốn lớn từ các tập đoàn đa quốc gia.
Nổi bật nhất là tòa nhà Landmark 81, nằm tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Với chiều cao hơn 460 m, công trình này không chỉ dẫn đầu danh sách tòa nhà cao nhất TP.HCM mà còn thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 17 thế giới tại thời điểm hoàn thành.
Đến nay, Landmark 81 vẫn duy trì sức hút nhờ hệ sinh thái đa chức năng gồm trung tâm thương mại, căn hộ, khách sạn 5 sao và đài quan sát SkyView ở độ cao gần 400m và là điểm check-in không thể thiếu trong mọi khung hình toàn cảnh Sài Gòn. Ảnh: Hồ bơi thuộc khách sạn 5 sao Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection.
Trái ngược với sự ổn định đó, ngay tại trung tâm, Bitexco Financial Tower phần nào mất dần hào quang so với thời kỳ đỉnh cao. Tòa nhà cao hơn 260m với hình dáng búp sen đặc trưng từng giữ vị thế số một trong danh sách các tòa nhà cao nhất TP.HCM suốt 8 năm.
Tuy nhiên, hiện Bitexco Financial Tower đang phải làm những bước chuyển mình, tái định vị sang phân khúc văn phòng hạng A+ và trung tâm tài chính. Toà nhà có giá thuê 50–58 USD/m² và tỷ lệ lấp đầy trên 90% giai đoạn 2025–2026, dù chịu áp lực cạnh tranh từ các dự án mới.
Xếp thứ 3 trong danh sách những tòa nhà cao nhất TP.HCM là xuất hiện của tân binh mang tên Marina Central Tower, thuộc khu phức hợp Grand Marina Saigon, nằm sát ở khu đất “kim cương” Ba Son, cạnh bờ sông Sài Gòn với tầm nhìn bao quát bán đảo Thủ Thiêm.
Tòa tháp cao 240m, gồm 60 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 106.000 m², đại diện cho dòng bất động sản hàng hiệu gắn với thương hiệu Marriott, đóng góp thêm một biểu tượng mới vào bản đồ các tòa nhà cao nhất TP.HCM. Đặc biệt, đây cũng là một trong những tòa nhà đầu tiên kết nối trực tiếp từ tầng hầm vào ga Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), tương tự như các mô hình tại Singapore hay Hồng Kông.
Hiện công trình này là “trái tim” của trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp tài chính, công nghệ và nhóm khách hàng siêu giàu.
Trong khi đó, Vietcombank Tower tại số 5 Công trường Mê Linh tiếp tục giữ vai trò “mỏ neo” của khu lõi trung tâm. Toà nhà cao 206m nằm trên một trong những vị trí mặt tiền đắt giá nhất TP.HCM với 4 mặt tiền bao quát vòng xoay, đối diện sông Sài Gòn.
Toà nhà có thiết kế khối chữ nhật vát góc đặc trưng, với mặt kính xanh lục nhạt đồng nhất với thương hiệu Vietcombank. Đây là một trong những cao ốc nhận được nhiều chứng nhận quốc tế như WELL Core Gold (2025), LEED Platinum (2024) cùng loạt tiêu chuẩn ISO, qua đó giữ sức hút bền vững với nhóm khách thuê lớn và mặt bằng giá thuê khoảng 50-55 USD/m2.
Nằm cuối danh sách các tòa nhà cao nhất TP.HCM là dự án IFC One Saigon (tên cũ Saigon One Tower), dự án trên khu đất hơn 6.000 m² tại giao lộ “vàng” Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng, được xem là công trình có số phận thăng trầm nhất thị trường cao ốc.
Dự án IFC One Saigon cao khoảng 190m, hơn 40 tầng, khởi công từ năm 2008, vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD. Từng bị “mắc kẹt” trong vòng xoáy nợ xấu và đình trệ hơn một thập kỷ dù đã hoàn thành khoảng 80% phần thô, trở thành “khối bê tông chết” giữa trung tâm.
Hiện tại nơi đây đã trở thành điểm nhấn ven sông với lớp “vảy rồng” nổi bật mỗi khi lên đèn. Tuy nhiên, bên trong dự án IFC One Saigon vẫn chưa hoàn thiện và số phận của nó vẫn là một dấu hỏi lớn.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn