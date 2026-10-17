Số phận trái ngược của 3 sao nhí họ Kim: Người qua đời ở tuổi 24, người chật vật tìm lại hào quang

Từng được săn đón từ khi còn nhỏ, Kim Sae Ron, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun lại có những ngã rẽ khác nhau khi trưởng thành.

Màn ảnh Hàn hiện chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt của nhiều bộ phim đình đám. Trong đó, đáng chú ý là màn đối đầu của 2 sao nhí một thời là Kim Yoo Jung với 100 Days of Deception và Kim So Hyun với Between Steps. Sự trở lại của 2 mỹ nhân cũng khiến khán giả nhớ đến bộ 3 sao nhí họ Kim từng được hết mực săn đón. Chỉ là sau nhiều năm, mỗi người họ đều có một số phận riêng.

Kim Sae Ron: Từ sao nhí triển vọng đến cuộc đời nhiều biến cố

Kim Sae Ron từng được xem là một trong những sao nhí có thực lực của màn ảnh Hàn. A Brand New Life và The Man from Nowhere đưa tên tuổi Kim Sae Ron đến gần với công chúng, đồng thời khẳng định năng lực bản thân. Khi mới 10 tuổi, cô đã thể hiện khả năng nhập vai tự nhiên, đặc biệt trong những nhân vật có số phận nhiều trắc trở.

Trước khi trưởng thành, Kim Sae Ron đã giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Rồng Xanh với A Girl at My Door, củng cố danh tiếng của một diễn viên trẻ giàu tiềm năng. Sau này, cô chuyển hướng sang truyền hình, đảm nhận vai chính trong Mirror Of The Witch và được đánh giá cao.

Tuy nhiên, vụ lái xe khi say rượu vào năm 2022 đã khiến Kim Sae Ron phải đối mặt với làn sóng chỉ trích, các hoạt động nghệ thuật bị gián đoạn và cơ hội trở lại màn ảnh ngày càng hạn chế. Năm 2025, Kim Sae Ron đột ngột qua đời ở tuổi 24 cũng khiến những câu chuyện xoay quanh cuộc đời cô một lần nữa thu hút sự chú ý của truyền thông.

Đặc biệt là khi Kim Se Ui - người đứng đầu Viện Garo Sero cùng gia đình nữ diễn viên công khai cáo buộc Kim Soo Hyun từng có quan hệ tình cảm với cô khi cô chưa đủ tuổi thành niên. Kim Soo Hyun phủ nhận cáo buộc, nhưng sự nghiệp và danh tiếng đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến vụ việc trở thành một trong những scandal được chú ý nhất năm đó.

Kim Yoo Jung: Nỗ lực thoát khỏi cái bóng sao nhí

Kim Yoo Jung vào nghề sớm hơn 2 người còn lại, được khán giả ghi nhớ nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng biểu đạt cảm xúc. Nhưng việc nổi tiếng quá sớm cũng đặt ra thử thách, đó là làm sao để công chúng nhìn nhận cô như một diễn viên trưởng thành, thay vì mãi gắn với hình ảnh sao nhí ngày nào.

Năm 2016, Mây Họa Ánh Trăng đánh dấu bước chuyển quan trọng của Kim Yoo Jung. Thành công của bộ phim giúp cô có thêm cơ hội thể hiện bản thân, nhưng quá trình xây dựng hình tượng mới vẫn cần thời gian. Trong những năm tiếp theo, cô tiếp tục tham gia Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul và Chàng Quỷ Của Tôi, thử sức với nhiều dạng vai khác nhau nhưng chưa tạo ra bước đột phá rõ rệt.

Phải đến năm 2025, vai diễn mang màu sắc gai góc trong Dear X đã góp phần thay đổi cách khán giả nhìn nhận cô, không còn là sao nhí có gương mặt quen thuộc mà là diễn viên có khả năng đảm nhận những nhân vật nhiều góc khuất. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình làm mới bản thân của Kim Yoo Jung.

Dẫu vậy, thành công của Dear X không đồng nghĩa với việc mọi dự án sau đó đều được đón nhận tích cực. Khi trở lại với 100 Days of Deception, Kim Yoo Jung tiếp tục nhận những bình luận trái chiều, cho thấy cô vẫn cần lựa chọn kịch bản phù hợp để duy trì sức hút. Dù vậy, việc dám thử sức với hình tượng khác biệt vẫn giúp cô mở rộng giới hạn diễn xuất và tạo thêm cơ hội cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

Kim So Hyun: Thực lực không kém nhưng thiếu vai diễn bứt phá

Kim So Hyun cũng nổi tiếng từ nhỏ và từng được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ khi trưởng thành. Cô thể hiện nhiều sắc thái tâm lý trong School 2015 và khẳng định khả năng đảm nhận vai chính. Đáng tiếc là sau dấu ấn này, con đường nghệ thuật của Kim So Hyun lại không thăng hoa như mọi người vẫn tưởng.

Trong những năm tiếp theo, Kim So Hyun thử sức với nhiều thể loại qua Chiến Nào, Ma Kia!, Mặt Nạ Quân Chủ, Sông Đón Trăng Lên và Good Boy. Các vai diễn cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng ngoan hiền thời thơ ấu nhưng lại chưa đủ tạo ra bước ngoặt đáng kể về độ nhận diện. Điều đó khiến sự nghiệp của Kim So Hyun dần chững lại, dù cô vẫn liên tục có cơ hội xuất hiện trong các tác phẩm mới.

Ngay cả Between Steps, bộ phim đang được khán giả đánh giá tích cực nhờ chất lượng tương đối tốt cũng chưa giúp Kim So Hyun bứt phá. So với Kim Yoo Jung, Kim So Hyun vẫn thiếu một vai diễn có khả năng thay đổi rõ rệt cách công chúng nhìn nhận mình.

So với 2 đồng nghiệp cùng họ, rõ ràng là sự nghiệp hiện tại của Kim So Hyun không tương xứng với diễn xuất và độ nổi tiếng của cô. Trước tình hình này, không ít khán giả cho rằng Kim So Hyun có thể thử sức với hình tượng phản diện hoặc nhân vật có tâm lý phức tạp như Kim Yoo Jung trong Dear X. Hướng đi này vừa tạo thử thách mới, vừa giúp cô thoát khỏi những dạng vai đã quen thuộc.