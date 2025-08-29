Số phận trái ngược của 3 “nam thần màn ảnh Việt” thập niên 90: Người bị đột quỵ 2 lần, người từ chối kết hôn

Huỳnh Anh Tuấn - Thương Tín - Lý Hùng từng là những tên tuổi đình đám trên màn ảnh Việt. Tên tuổi của bộ 3 diễn viên gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, sau ánh hào quang nghệ thuật, cuộc sống đời thường của họ lại rẽ sang những ngã rẽ khác nhau, thậm chí đối lập.

Cùng xuất phát điểm là những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Việt, nhưng ở tuổi xế chiều, Thương Tín – Huỳnh Anh Tuấn – Lý Hùng lại có cuộc sống trái ngược khi người chật vật với bệnh tật, người vẫn độc thân vui vẻ.

Vào thập niên 90, Thương Tín - Huỳnh Anh Tuấn - Lý Hùng là những tài tử đình đám bậc nhất màn ảnh

Thương Tín

Từng là tài tử màn bạc thập niên 80 – 90 với hàng loạt vai diễn để đời trong Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm, Thương Tín ghi dấu ấn như một “người tình trong mộng” của bao thế hệ khán giả. Thế nhưng, cuộc sống đời thường của ông lại gắn liền với không ít thăng trầm.

Mỗi khi đảm nhận vai chính, nghệ sĩ Thương Tín được trả thù lao khoảng 1 chỉ vàng. Thế nhưng, có những đêm ông sẵn sàng tiêu xài đến 3 cây vàng. Nhắc lại quãng thời gian ấy, nam diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ: "Quá khứ đó, tôi không muốn nhắc đến, bởi thời đó tôi đúng là dân chơi thứ thiệt, làm chỉ 1 thôi nhưng tiêu đến 3. Giờ già rồi, muốn bình an thôi...".

Thương Tín từng là tài tử đình đám thập niên 80 - 90

Những năm gần đây, nam diễn viên liên tục khiến công chúng lo lắng khi sức khỏe suy giảm, từng hai lần bị đột quỵ và phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp. Ở tuổi ngoài 60, Thương Tín gần như không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, chủ yếu sống nhờ sự hỗ trợ của người thân và lòng hảo tâm của khán giả.

Tháng 10/2024, NS Thương Tín bị tai nạn và được chẩn đoán gãy xương. Ông bị biến chứng teo cơ, không thể duỗi chân vì không điều trị kịp thời, thậm chí còn có nguy cơ tàn tật vĩnh viễn. Hình ảnh một tài tử phong lưu ngày nào giờ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đầu năm 2021, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Tuy nhiên những năm vừa qua, nghệ sĩ liên tục xuất hiện với sức khỏe đáng lo, từng 2 lần bị đột quỵ, cuộc sống khó khăn lay lắt

NS Thương Tín khiến không ít khán giả xót xa vì cuộc sống bấp bênh tuổi xế chiều

Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc trong loạt phim truyền hình như Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa…. Ở tuổi 57, nam diễn viên vẫn giữ được phong thái điềm đạm, còn lập kênh TikTok chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn với khán giả.

Vào giữa tháng 7/2025, thông tin nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ nhập viện vì đột quỵ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nam diễn viên đang tập hỗ trợ phục hồi chức năng, sức khỏe đang dần tiến triển tốt lên.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn từng được xem là một trong những "nam thần màn ảnh" thập niên 90

Sau thông báo bị đột quỵ, mọi thông tin về diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả

Quản lý từng chia sẻ về tình trạng của nam diễn viên vào đầu tháng 8 vừa qua: "Anh chưa hồi phục hoàn toàn nên bác sĩ không cho làm việc ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói của anh. Cập nhật với cả nhà tình hình sức khỏe của anh Tuấn hiện phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm quay trở lại thôi. Nhưng theo quan điểm của em thì anh phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới gặp gỡ mọi người được.

Em có hỏi ý anh rồi, là có muốn xuất hiện lại chưa thì anh lắc đầu. Ý là anh không muốn gặp mọi người với giao diện chưa chỉn chu nên em và ê-kíp rất tôn trọng quan điểm của anh. Tất cả việc tụi em đang làm đều xuất phát từ mong muốn của anh Tuấn. Anh đã di chuyển về Cần Thơ được hơn 10 ngày rồi để bác sĩ tiện hỗ trợ phục hồi các chức năng. Dự kiến anh sẽ ở đây 1 tháng rồi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh".

Nam diễn viên đang tập hỗ trợ phục hồi chức năng, sức khỏe đang dần tiến triển tốt lên

Lý Hùng

Nhắc đến thế hệ tài tử màn ảnh Việt thập niên 90 không thể bỏ qua cái tên Lý Hùng. Từng là "nam thần số 1" với lượng fan hâm mộ áp đảo, anh gắn liền với những bộ phim ăn khách như Người không mang họ, Phạm Công – Cúc Hoa, Tây Sơn hào kiệt...

Thời kỳ hoàng kim, Lý Hùng nổi tiếng khắp ba miền và được trả cát-xê lên đến 30 triệu đồng – tương đương khoảng 60 cây vàng, tức gần 2 tỷ đồng nếu so với giá trị hiện tại cho mỗi tập phim. Trong khi đó, phim chiếu rạp thời bấy giờ thường kéo dài 2-3 tập. Anh được xem là "bảo chứng phòng vé" khi bất kỳ tác phẩm nào ra rạp cũng thu hút khán giả nườm nượp, có ngày rạp phải chiếu hơn chục suất để đáp ứng nhu cầu.

Những năm 1990, Lý Hùng "làm mưa làm gió" làng phim Việt với nhiều vai diễn ấn tượng

Dù sự nghiệp thăng hoa nhưng ở tuổi ngoài 50, Lý Hùng vẫn chọn cuộc sống độc thân, chưa lập gia đình. Nam diễn viên cho biết anh hài lòng với hiện tại, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những dự án nghệ thuật tâm huyết. Trái với hình ảnh lãng tử trên màn ảnh, ngoài đời Lý Hùng được nhận xét là vui vẻ, gần gũi và sống thoải mái, không quá đặt nặng chuyện hôn nhân.

Vào năm 2023, Lý Hùng từng lên tiếng chia sẻ: "Không có chuyện đó đâu. Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng. Tôi không kết hôn và cũng không có bạn gái. Tôi hiện giờ sống vui vẻ lạc quan cùng mẹ và anh em, gia đình. Sống thế này với tôi là tốt rồi. Lúc nào tôi lên xe hoa nhất định tôi sẽ báo cho báo chí và khán giả".