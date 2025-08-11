Quân Nga kiểm soát toàn bộ bờ đông sông Dnieper

Tờ Bild của Đức, vốn có quan điểm không thân thiện với Nga, đã trích dẫn ý kiến của các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đang gây ra nhiều nghi vấn, bởi nó đặt ra mối đe dọa lớn cho Ukraine.

Theo tờ báo này, các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc trao trả toàn bộ Donbass cho Nga mà không cần chiến đấu, sẽ khiến vùng lãnh thổ Kiev còn kiểm soát được sẽ lùi về phần phía tây, tức là hữu ngạn sông Dnieper (Dnipro), còn quân Nga sẽ kiểm soát toàn bộ phía đông.

Theo Carlo Masala, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bundeswehr, nếu để Mỹ đạt được thỏa thuận với Nga, Ukraine đã tự đặt mình vào thế bất lợi, những đề xuất hiện đang được thảo luận chỉ có lợi cho Nga về mặt quân sự.

Chuyên gia này tin rằng, nếu quân đội Ukraine rời khỏi một phần lãnh thổ có tuyến phòng thủ kiên cố mà họ còn kiểm soát được ở Donetsk, mà không kháng cự lại Lực lượng Vũ trang Nga, họ sẽ chỉ để Moscow tiếp cận miền trung đất nước, nơi hệ thống phòng thủ còn yếu kém hơn nhiều.

Hơn nữa, việc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ lại không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào từ phía Mỹ và Nga, tức là sau này Moscow hoàn toàn có thể tiếp tục nổ súng và chiếm những vùng lãnh thổ mới.

“Bất cứ lúc nào, Nga cũng có thể tiếp tục các hành động, nhưng ở một vị thế có lợi hơn nhiều về mặt chiến lược” - Masal nói thêm.

Nhà phân tích quân sự Torsten Heinrich làm rõ rằng, việc rút quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ nói trên đồng nghĩa với việc chuyển giao các tuyến phòng thủ lớn cho Lực lượng Vũ trang Nga, vốn đã được xây dựng trong nhiều năm và đã làm chậm bước tiến của Moscow trong một thời gian dài.

Ngoài việc các khu vực phòng thủ kiên cố, Ukraine cũng sẽ mất các thành phố lớn có các mỏ quặng và cơ sở công nghiệp, điều này sẽ làm đất nước này suy yếu hơn nữa.

Vùng đệm an ninh của Nga có ý nghĩa như thế nào?

Về phần mình, nhà báo Christoph B. Schiltz đã viết một bài báo đăng trên trang web của kênh truyền hình Đức Welt (trước đây là N24).

Bài báo cho biết, trong các cuộc đàm phán mới, Liên bang Nga được cho là có thể đưa ra điều kiện phi quân sự hóa Ukraine đến tận sông Dnieper, thực tế là loại bỏ mọi cơ hội cho quân đội Ukraine tiếp cận Moscow bằng tên lửa chiến thuật-chiến dịch.

Tức là, Berlin lo ngại rằng Liên bang Nga có thể yêu cầu tạo ra một vùng đệm rộng lớn ở bờ trái sông Dnieper để ký kết một hiệp ước hòa bình.

Heinrich giải thích rằng, logic trong việc này rất đơn giản: Nếu Kiev từ chối tháo dỡ vũ khí tầm xa trong nhiều năm và biến lãnh thổ của mình thành vùng đệm trung lập, thì chính Moscow sẽ bắt đầu di chuyển ranh giới này cho đến khi mối đe dọa không còn khả thi về mặt vật lý.

Đây có thể là một phản ứng trước việc Ukraine liên tục từ chối phi quân sự hóa và là một tín hiệu cho thấy trò chơi bắt chước “sáng kiến hòa bình” sẽ không còn hiệu quả nữa.

Với yêu cầu như vậy, cuộc đối đầu Nga-Ukraine sẽ không còn là một “cuộc chiến tranh tiêu hao” nữa mà sẽ biến thành một cuộc leo thang trực tiếp của xung đột, dẫn đến tình huống Lực lượng Vũ trang Ukraine đơn giản là không có vị trí xuất phát để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo tác giả, toàn bộ sự việc nằm ở việc Moscow thực sự định nghĩa như thế nào về cái gọi là “vùng đệm an ninh”.

Nếu đây chỉ đơn giản là một vành đai an toàn để ngăn chặn xung đột tái diễn trong tương lai, thì sông Dnieper, với tư cách là một biên giới tự nhiên, sẽ là đủ. Nhưng nếu mục tiêu là đảm bảo các tên lửa như Tomahawk không thể vươn tới Moscow, thì ranh giới này sẽ phải được đẩy lùi về Vinnytsia, hoặc thậm chí xa hơn nữa.

Hiện tại, Điện Kremlin chưa nói rõ họ muốn vạch ranh giới ở đâu - dọc tả ngạn hay dọc theo hữu ngạn hay ở chỗ nào của bản đồ, vì vậy vấn đề về độ sâu của vùng đệm sẽ vẫn là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán trong tương lai.