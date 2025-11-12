Số phận dàn diễn viên 'Tây du ký': Người thành triệu phú, kẻ đi hát rong

Tây du ký là tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Sau nhiều năm phát sóng, dàn diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên cuộc đời của họ cũng có nhiều khác biệt.

Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không)

Vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện đến nay vẫn được xem là nhân vật khó có thể thay thế. Nhờ vai diễn này, Lục Tiểu Linh Đồng đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" và hai lần đứng đầu các bảng xếp hạng top 10 diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc.

Sau Tây du ký , Lục Tiểu Linh Đồng còn tham gia nhiều dự án phim khác như Liên Thành Quyết, Bảy nàng tiên, Ngô Thừa Ân và Tây du ký... nhưng không tạo được nhiều ấn tượng với khán giả do bóng của vai Tôn Ngộ Không quá lớn.

Lục Tiểu Linh Đồng vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 60, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn năng nổ đóng phim nhưng việc liên tục tham gia các dự án phim có liên quan đến Tôn Ngộ Không như Tham tiền, Đại náo thiên trúc...

Ngoài ra, ông xây dựng trường học đào tạo "tiểu Tôn Ngộ Không", viết sách, làm phim về nhân vật này. Ông còn đứng ra đăng ký bản quyền Tôn Ngộ Không. Tất cả ấn phẩm liên quan đến nhân vật này đều bị ông yêu cầu nộp phí tác quyền. Vì vậy, "Tôn Ngộ Không" có một cuộc sống khá giả.

Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới)

Trong Tây du ký , Mã Đức Hoa vào vai Trư Bát Giới ham ăn, háo sắc khiến khán giả không thể quên. Sau khi phim lên sóng, vai diễn của ông cũng chính là nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

Mã Đức Hoa giờ có cuộc sống sung túc.

Cũng giống như đa số diễn viên, Mã Đức Hoa sống kín đáo, hiếm khi chia sẻ về gia đình. Ông kết hôn với người phụ nữ kém 3 tuổi có tên Hầu Ngọc Mẫn, không hoạt động nghệ thuật.

Sau khi kết hôn, ông hạn chế đóng phim để cùng vợ chăm sóc con cái, vun vén gia đình. Con trai của nam diễn viên không nối nghiệp cha mà theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, mở công ty riêng và sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ở tuổi 78, Mã Đức Hoa tận hưởng những ngày tháng đầm ấm, vui vầy bên con cháu trong căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thỉnh thoảng, ông vẫn được mời tham gia các chương trình có liên quan đến Tây du ký.

Lưu Đại Cương (vai Sa Tăng)

Năm 1998, Lưu Đại Cương đảm nhận vai Sa Tăng trong bộ phim Tây du ký phần 2. Ông hoàn thành xuất sắc vai diễn từng được Diêm Hoài Lễ đảm nhận.

Thực tế, nhiều người nhận ra vai diễn Sa Tăng trong hai phần là do hai diễn viên đóng vì ngoại hình của cả hai khá tương đồng.

Sau thành công của phim, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khác như Thư kiếm ân cừu lục, Tam quốc diễn nghĩa, Võ Tắc Thiên, Truyền kỳ Quan Âm, Tể tướng Lưu gù…

Về đời tư, Lưu Đại Cương kết hôn với người phụ nữ làm ngoài ngành giải trí, cả hai có con trai. Nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện công khai cùng vợ.

Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78.

Ngày 7/11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Lưu Đại Cương qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi. Theo Sohu, nghệ sĩ ra đi hôm 3/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Gia đình cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, đúng theo di nguyện của cố nghệ sĩ. Sự ra đi của ông khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Từ Thiếu Hoa (vai Đường Tăng)

Là một trong ba diễn viên từng đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký , Từ Thiếu Hoa được chú ý bởi gương mặt đậm chất thư sinh, nho nhã. Điều này khiến ông được mệnh danh “Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh”.

Tuy vậy, Từ Thiếu Hoa lại bị truyền thông Trung Quốc tố mắc bệnh “ngôi sao”. Theo Sohu , nam diễn viên đố kỵ với mức cát-xê của Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới).

Sau Tây du ký, sự nghiệp của Từ Thiếu Hoa không có nhiều khởi sắc. Ông tham gia một số phim như Đường Huyền Trang, Tam quốc diễn nghĩa... nhưng không được chú ý. Sau đó, ông về quê và đảm nhiệm chức Phó viện trưởng Viện Kịch nói tỉnh Sơn Đông, Phó chủ tịch Hiệp hội Kịch sân khấu của tỉnh.

Nhiều năm qua, Từ Thiếu Hoa đi diễn khắp nơi với tạo hình Đường Tăng.

Từ khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông cũng không mấy dư dả. Hiện ở tuổi 65, nam diễn viên kiếm sống nhờ việc hóa trang thành Đường Tăng hát rong tại hội chợ, đám cưới. Việc kiếm tiền này khiến Từ Thiếu Hoa bị chê cười vì lợi dụng quá đà hình ảnh quá khứ. Phần lớn ý kiến chỉ trích ông cố tình làm hỏng hình ảnh nhân vật Đường Tăng.

Triệu Hân Bồi (vai Hồng Hài Nhi)

Một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Tây du ký bởi cá tính bướng bỉnh, không sợ ai chính là Hồng Hài Nhi. Nhân vật này do nam diễn viên Triệu Hân Bồi thể hiện.

Hồng Hài Nhi một thời giờ đã là CEO nổi tiếng.

Sau thành công của Tây du ký, nam diễn viên sinh năm 1977 không dấn thân vào nghệ thuật mà dành thời gian cho việc học. Anh đạt bằng tiến sĩ năm 27 tuổi và thành lập công ty nghiên cứu khoa học cải tiến trong nông nghiệp.

Hiện tại, Triệu Hân Bồi được gọi là "tỷ phú nông gia", CEO nổi tiếng trong giới khoa học công nghệ tại Trung Quốc.

Vương Bá Chiêu (vai Bạch Long Mã)

Trong Tây du ký, Vương Bá Chiêu gây ấn tượng bởi ngoại hình tuấn tú khi thủ vai Bạch Long Mã - hoàng tử thứ ba của Tây Hải Long Vương. Chỉ xuất hiện trong 3 tập song đây trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Dù được đánh giá cao, Vương Bá Chiêu lại không thể tỏa sáng trong sự nghiệp. Tài tử đóng nhiều phim như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Nhất phẩm phu nhân chi ma quan, Sinh mệnh như ca... nhưng bị đánh giá là một màu, đóng khung dạng vai cố định.

Vương Bá Chiêu có cuộc sống bình dị sau khi rời xa showbiz.

Ở tuổi xế chiều, Vương Bá Chiêu sống giản dị, bình yên. Nhiều năm giậm chân tại chỗ, Vương Bá Chiêu rời làng giải trí, chuyển sang kinh doanh. Nam diễn viên sở hữu chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm và các loại thịt ngan, ngỗng muối. Sau 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân, ông sống hạnh phúc bên người vợ thứ 3.

Tả Đại Phân (vai Quan Âm Bồ Tát)

Nhân vật Quan Âm Bồ Tát do Tả Đại Phân đóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau thành công của vai diễn trong bộ phim Tây du ký năm 1986, Tả Đại Phân không tham gia bất cứ vai diễn hay bộ phim nào bởi muốn giữ hình tượng “Bồ Tát” trong lòng mọi người. Bà tiếp tục gắn bó với đoàn kịch tỉnh Hồ Nam được một khoảng thời gian cho đến khi chính thức giải nghệ, về hưu.

Rời xa sân khấu nhiều năm, Tả Đại Phân có cuộc sống hạnh phúc, điền viên nơi thôn quê. Theo một vài nguồn tin, nữ diễn viên không kết hôn. Bà sống quây quần cùng các cháu trong họ hàng.

Tả Đại Phân không nhận thêm vai diễn nào sau Quan Âm Bồ Tát.

Hiện bà chuyển về sống ở quê Hồ Nam (Trung Quốc). Tuy vậy, bà vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất với nghề dạy học. Nữ diễn viên cũng thỉnh thoảng nhận lời góp mặt trong một số chương trình truyền hình. Bà xem đây là cách để có thể gặp gỡ lại đồng nghiệp và khán giả, cùng họ ôn lại những kỷ niệm thuở xưa. Ở tuổi 81, nghệ sĩ nổi tiếng một thời được nhận xét vẫn giữ được sức khỏe và thần trí minh mẫn.

Chu Long Quảng (vai Phật Tổ Như Lai)

Qua nhiều phiên bản, vai diễn Phật Tổ Như Lai do Chu Long Quảng đảm nhận được cho là vai diễn thành công nhất. Nhờ ngoại hình cao to, khuôn mặt chữ điền và đôi tai rộng cùng dáng vẻ điềm đạm, nam diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Ngoài Tây du ký, ông từng đóng Võ lâm ngoại truyện, Ngô Thừa Ân và Tây du ký, Tân Bạch nương tử truyền kỳ. Phim cuối cùng ông tham gia là Tuệ Năng tiền truyện, ra mắt năm 2024. Sinh thời, ông minh mẫn, thi thoảng được mời diễn thuyết, biểu diễn nghệ thuật.

Vai diễn Phật Tổ Như Lai do Chu Long Quảng đảm nhận.

Ngày 3/8/2025, gia đình nghệ sĩ báo tin Chu Long Quảng qua đời tại Bắc Kinh vì bệnh tật, hưởng thọ 86 tuổi. Trên trang cá nhân, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng viết: "Ông mãi mãi là Phật Tổ Như Lai, vô cùng nhớ và thương tiếc ông".