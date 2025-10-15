HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Số phận của T-14 Armata đang bất ổn hơn bao giờ hết

Bạch Dương |

Nga đã xác định được ưu tiên chế tạo xe tăng của mình trong tương lai, bản danh sách đó không bao gồm T-14 Armata.

Số phận của T-14 Armata đang bất ổn hơn bao giờ hết- Ảnh 1.

Báo cáo từ các nhà phân tích quân sự Mỹ cho biết, Nga có ý định tăng gấp đôi sản lượng xe tăng T-90 trong tương lai gần, điều này đặt ra những câu hỏi chính đáng về tương lai của các phương tiện chiến đấu dựa trên nền tảng Armata.

Như đã biết, những chiếc xe tăng nói trên được định vị là vũ khí của tương lai. Tuy nhiên Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chứng minh rõ ràng rằng trong tình hình hiện tại, sở hữu 2 chiếc T-90 tốt hơn nhiều so với 1 chiếc T-14.

Các hoạt động chiến đấu ở Ukraine và kinh nghiệm sử dụng thiết giáp đã chứng minh rằng trong cuộc xung đột quân sự khốc liệt, một xe tăng chiến đấu chủ lực phải có chi phí sản xuất thấp, dễ vận hành và huấn luyện, đồng thời cần được bảo vệ tốt.

T-90 sở hữu đầy đủ những phẩm chất này, và nếu các nhà thiết kế có thể trang bị cho phương tiện này một hệ thống điều khiển hỏa lực mới, lắp đặt động cơ mạnh mẽ hơn và cải thiện lớp giáp trong tương lai gần, thì cỗ chiến xa này sẽ vẫn là trụ cột của Quân đội Nga trong nhiều năm tới.

Số phận của T-14 Armata đang bất ổn hơn bao giờ hết- Ảnh 2.

Nga ưu tiên sản xuất các dòng xe tăng T-90 hiện đại hóa thay vì T-14 Armata.

Đối với T-14 Armata, đây chắc chắn là một bước đột phá về công nghệ, nhưng thật không may, nó lại đến vào thời điểm không thích hợp.

Hiện tại, Nga không đủ khả năng chi một khoản tiền lớn để sản xuất những chiếc xe tăng đắt tiền mà không thể triển khai ngay trên chiến trường.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Armata bị bỏ rơi. Rất có thể trong thời điểm thuận lợi hơn, chiếc tăng xe chiến đấu chủ lực này sẽ được phát triển đầy đủ và bàn giao cho quân đội với số lượng cần thiết.

Nhưng rõ ràng là Nga sẽ phải sử dụng xe tăng thuộc dòng T-90 để đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, và thậm chí có thể là để chiến đấu với NATO. Và điều đó không đồng nghĩa với việc có bất kỳ sự hối tiếc nghiêm trọng nào về điều này.

Theo Reporter


