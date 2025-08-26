Số phận của mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới bị hơn 4,6 triệu người ký đơn tẩy chay

Có gương mặt từng được bình chọn là đẹp nhất thế giới, từng bước chân vào hàng ngũ ngọc nữ Hollywood, Amber Heard tưởng như sẽ là một trong những minh tinh sáng giá nhất thập kỷ. Nhưng cuộc đời của cô rẽ ngoặt theo hướng không ai ngờ: từ người đẹp được săn đón trở thành nhân vật bị tẩy chay dữ dội nhất màn ảnh, với hơn 4,6 triệu người đồng loạt ký đơn yêu cầu đuổi cô khỏi vai diễn đình đám trong bom tấn Aquaman 2.

Sự nghiệp rực rỡ trước bão tố

Trước khi tên tuổi gắn liền với những tranh cãi pháp lý cùng Johnny Depp, Amber Heard từng được nhớ đến như một nhan sắc bùng nổ ở Hollywood. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trong Friday Night Lights (2004) rồi dần dần lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ thần thái quyến rũ, gương mặt được mệnh danh là “tỷ lệ vàng của cái đẹp”. Thậm chí, theo một nghiên cứu về thẩm mỹ học khuôn mặt năm 2016, Heard đứng đầu danh sách “gương mặt đẹp nhất thế giới” với tỷ lệ đường nét gần như hoàn hảo.

Tên tuổi Heard bật hẳn lên nhờ Never Back Down (2008) và Pineapple Express (2008), đưa cô thành gương mặt trẻ triển vọng. Vẻ đẹp phóng khoáng cùng cá tính gợi cảm giúp Heard nhanh chóng trở thành biểu tượng quyến rũ, xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí, thảm đỏ, và được mời vào những dự án lớn.

Never Back Down

Đỉnh cao là khi Heard gia nhập Vũ trụ DC với vai Mera trong Justice League (2017) và sau đó là Aquaman (2018). Bộ phim đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ USD, biến Heard thành “nữ thần biển cả” trong mắt khán giả toàn cầu. Từ một diễn viên hạng B, Heard bước thẳng vào hàng sao A, sự nghiệp rộng mở với những lời mời quảng cáo, vai diễn và sự xuất hiện liên tục ở các sự kiện quốc tế.

Aquaman

Từ ly hôn đến cuộc chiến pháp lý và 4,6 triệu người tẩy chay

Nhưng tất cả sụp đổ khi hôn nhân của Heard và Johnny Depp tan vỡ. Cặp đôi cưới năm 2015, ly dị năm 2016 trong ồn ào cáo buộc bạo hành. Những tranh cãi âm ỉ kéo dài nhiều năm, cho tới khi Heard viết bài xã luận năm 2018 trên The Washington Post tự nhận mình là nạn nhân bạo lực gia đình. Dù không nêu đích danh Depp, sự nghiệp của nam tài tử gần như bị chôn vùi: anh mất vai Jack Sparrow, mất luôn cả cơ hội tiếp tục với Fantastic Beasts.

Depp kiện Heard tội phỉ báng vào năm 2019, mở ra một trong những phiên xử ồn ào nhất lịch sử Hollywood. Sáu tuần diễn ra tại Virginia (Mỹ) năm 2022, vụ kiện được livestream toàn cầu, biến cả hai thành tâm điểm của sự chú ý. Kết quả: Depp thắng phần lớn, được bồi thường hơn 10 triệu USD; Heard thắng một cáo buộc nhỏ, nhận 2 triệu USD.

Cặp đôi thời còn mặn nồng

Trong lúc dư luận chia đôi phe, Heard phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội. Trên Change.org, một bản kiến nghị đòi Warner Bros loại cô khỏi vai Mera trong Aquaman 2 đã bùng nổ. Ban đầu chỉ vài trăm nghìn chữ ký, nhưng khi phiên tòa đi vào cao trào, con số tăng vọt. Đến ngày 2/6/2022, chỉ một ngày sau phán quyết nghiêng về Depp - bản kiến nghị chính thức chạm mốc 4,5 triệu chữ ký, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 4,6 triệu, trở thành một trong những petition lớn nhất lịch sử Change.org.

Lý lẽ của đám đông rất đơn giản: nếu Johnny Depp bị đuổi khỏi Fantastic Beasts vì tai tiếng đời tư, thì Amber Heard cũng phải chịu chung số phận. Dưới áp lực dư luận, Warner Bros không loại bỏ Heard nhưng đã cắt giảm vai diễn Mera trong Aquaman and the Lost Kingdom (2023). Từ nữ chính quan trọng, Mera chỉ xuất hiện mờ nhạt, gần như không còn là điểm nhấn. Bộ phim sau cùng cũng thất bại tại phòng vé, khiến cái tên Amber Heard càng thêm gắn liền với sự sa sút.

Amber tại vụ kiện

Rời xa Hollywood, làm mẹ ba con

Sau phiên tòa 2022, Heard gần như biến mất khỏi Hollywood. Cô chuyển tới Madrid, Tây Ban Nha để sống kín tiếng, xa ánh đèn sân khấu. Năm 2021, cô đã có con gái đầu lòng Oonagh nhờ phương pháp mang thai hộ, trở thành mẹ đơn thân bất chấp nhiều định kiến. Bất ngờ hơn, tháng 5/2025, Heard công bố vừa chào đón cặp song sinh Agnes và Ocean. Thông tin khiến công chúng choáng váng, bởi chỉ vài năm sau bê bối, Amber đã yên bình với ba đứa con và khẳng định niềm hạnh phúc mới trong vai trò làm mẹ. Cô tuyệt đối không tiết lộ cha của các bé, và khẳng định muốn tự quyết định hành trình làm mẹ theo cách riêng.

Về sự nghiệp, Heard vẫn còn níu giữ ánh sáng nghệ thuật. Sau Aquaman 2 và bộ phim độc lập In the Fire (2023), cô chưa có thêm dự án điện ảnh nào. Thay vào đó, Heard bất ngờ tái xuất trên sân khấu với vai chính trong vở kịch Spirit of the People, trình diễn mùa hè 2025 tại Liên hoan Williamstown Theatre Festival. Đây là lần đầu tiên cô bước vào thế giới kịch nói, đánh dấu bước chuyển mình từ màn ảnh sang nghệ thuật sân khấu. Trên Instagram, Heard gọi đây là “thời kỳ sân khấu” của mình, gửi lời cảm ơn fan vì đã ủng hộ.

Tuy vậy, con đường trở lại Hollywood của Heard vẫn vô cùng chông gai. Cô từng bày tỏ mong muốn có một “comeback hoành tráng” và tham gia sản xuất để kiểm soát sáng tạo, nhưng các nguồn tin tiết lộ rằng giới làm phim không mấy mặn mà. Hình ảnh Heard vẫn gắn với vụ kiện, và công chúng còn nhiều định kiến.

Từ mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới đến tâm điểm của làn sóng tẩy chay toàn cầu, số phận Amber Heard là minh chứng cho sự khắc nghiệt của Hollywood. Ánh hào quang có thể vụt tắt chỉ sau một scandal, nhưng ở Madrid, Heard dường như đã tìm thấy sự bình yên mới.

Hình ảnh mới nhất trong năm nay của Amber Heard

Nguồn ảnh: Tổng hợp