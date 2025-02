Số phận của mỹ nhân có chồng bị anh họ mưu sát để chiếm 1.194 tỷ đồng thừa kế

Vào năm 2017, chồng nữ diễn viên Song Sun Mi đã bị anh họ sát hại nhằm chiếm khoản thừa kế 68 tỷ won (tương đương 1.194 tỷ đồng). Vượt qua nỗi đau, Song Sun Mi làm mẹ đơn thân, tập trung nuôi dạy con gái Ari, năm nay lên 10 tuổi.

Nữ diễn viên đã tiết lộ cuộc sống hiện tại thông qua chương trình The Return Of Superman. 1 ngày của nữ diễn viên bắt đầu bằng việc tập yoga trong phòng khách cùng con gái. Cô bé Ari có đôi chân dài giống người mẹ từng làm người mẫu. Sau đó, Song Sun Mi và con gái cùng chuẩn bị bữa sáng.

Song Sun Mi chia sẻ cuộc sống thường ngày với con gái

Song Sun Mi có chung sở thích "đu idol" với con gái. Thần tượng của 2 mẹ con diễn viên chính là "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Nữ diễn viên không ngớt lời khen ngợi G-Dragon: "Cậu ấy không chỉ giỏi sáng tác nhạc, hát hay mà còn nhảy giỏi nữa". Con gái nữ diễn viên thậm chí còn vẽ hình G-Dragon lên tấm thiệp tặng mẹ.

Ari là 1 cô bé tình cảm, cô không ngại bày tỏ với mẹ: "Mẹ là 1 người mẹ vô cùng quý giá và tuyệt vời, mẹ lúc nào cũng khiến con hạnh phúc". Đến cuối chương trình, Song Sun Mi tiết lộ lý do cô tham gia The Return Of Superman: "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng vẫn có thể sống vui vẻ và hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân". Nhiều fan bày tỏ sự vui mừng, nhẹ nhõm khi mẹ con Song Sun Mi đã vượt qua được bi kịch và sống hạnh phúc.

Cô bé Ari năm nay lên 10 tuổi, được mẹ nhận xét là rất ngoan và đáng yêu

Song Sun Mi vốn là gương mặt diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc. Cô được biết đến với các phim như Người Mẫu, Mối Tình Đầu, Hoa Hậu Hàn Quốc, Gia Đình Quý Giá... Năm 2007, Song Sun Mi kết hôn với doanh nhân hơn 3 tuổi Go Woo Seok. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Năm 2015, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Đến năm 2017, tổ ấm hạnh phúc của Song Sun Mi gặp biến cố lớn khi chồng cô bất ngờ bị sát hại.

Theo Newsen, vào những ngày cuối tháng 8/2017, người qua đường đã hốt hoảng khi phát hiện 1 người đàn ông bị thương, mất máu nghiêm trọng trên đường phố thuộc quận Seocho (Seoul, Hàn Quốc). Nạn nhân qua đời trên đường đưa tới bệnh viện. Ngay sau đó, danh tính người này được cảnh sát xác định là doanh nhân Go Woo Seok, chồng diễn viên Song Sun Mi. Theo giám định pháp y, ông Go đã bị hung thủ dùng hung khí sắt nhọn đâm vào người cho đến chết.

Hung thủ bị bắt là 1 người đàn ông 28 tuổi họ Cho. Người này đã cãi cọ với chồng Song Sun Mi ngay trước thời điểm xảy ra vụ án. Chấn động hơn cả là qua điều tra, cảnh sát phát hiện hung thủ chỉ là tay sai được thuê để giết người. Chủ mưu thực sự đứng sau lên kế hoạch cho vụ ám sát là anh họ nạn nhân, ông Kwak. Nguyên nhân xuất phát từ việc trả thù cá nhân, tranh chấp quyền thừa kế tài sản. Được biết, ông ngoại của nạn nhân là ông nội của chủ mưu. Ông là 1 doanh nhân giàu có, để lại khối tài sản lên đến 68 tỷ won (tương đương 1.194 tỷ đồng) khi qua đời.

Gia đình hạnh phúc 1 thời của Song Sun Mi

Yonhap News cho biết Kwak là doanh nhân người Hàn gốc Nhật. Tên này lên âm mưu giết người sau khi bị chồng Song Sun Mi phát hiện làm giả giả giấy tờ thừa kế và đối mặt với nguy cơ không được nhận 1 đồng nào từ tài sản của ông mình. Sau khi vụ việc đổ bể, Kwak thuê sát thủ với giá 2 tỷ won (tương đương 35 tỷ đồng) để giết em họ bịt đầu mối. Trong tin nhắn gửi cho sát thủ, Kwah hứa hẹn sẽ tìm cách để tên này chạy trốn an toàn sang Philippines.

1 năm sau, vụ án được đưa ra xét xử, kẻ chủ mưu họ Kwak bị kết án tù chung thân, còn kẻ giết người họ Cho lĩnh án 22 năm tù giam. Bên cạnh đó, Kwak phải trả tổng cộng 1,3 tỷ won (22,8 tỷ đồng) tiền đền bù tổn thất cho Song Sun Mi và con gái cô.

Kẻ giết người họ Cho lĩnh án 22 năm tù (trong ảnh), còn kẻ chủ mưu họ Kwak bị kết án chung thân

Cái chết đột ngột của chồng khiến Song Sun Mi suy sụp. Dù vậy, Song Sun Mi vẫn cố nén đau thương để hoàn thành dự án Return of Bok Dan 2 đã ký kết trước đó. Sau khi quay xong tác phẩm, cô dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để cân bằng tâm lý, sắp xếp lại cuộc sống. Phải đến năm 2020, minh tinh này mới trở lại showbiz khi phần nào xoa dịu được mất mát.

8 năm sau khi chồng qua đời, Song Sun Mi cũng đã bước ra khỏi nỗi đau mất người thân. Thời gian qua, cô tích cực hoạt động nghệ thuật và viết sách để truyền tải thông điệp chữa lành đến mọi người. Theo Song Sun Mi, con gái Ari hiện là chỗ dựa của cô. Song Sun Mi chia sẻ cô nỗ lực rất nhiều để khỏa lấp khoảng trống của ông xã. Nữ diễn viên lo sợ con gái mặc cảm, tự ti do cuộc sống vắng bóng cha.

Bộ phim đình đám Mine được cho là lấy cảm hứng từ vụ việc này. Nhiều khán giả nhận ra nhiều chi tiết tương đồng giữa câu chuyện trong phim và vụ án của chồng mỹ nhân họ Song. Chưa hết, Song Sun Mi cũng có màn xuất hiện đặc biệt trong tác phẩm này. Và cứ cuối mỗi tập phim, cô đều nhận được lời cảm ơn đặc biệt từ ê-kíp của Mine. Dựa vào các chi tiết kể trên, công chúng cho rằng tác phẩm Mine dựa trên bi kịch cuộc đời của Song Sun Mi.

Song Sun Mi trong bộ phim lấy cảm hứng từ bi kịch đời cô - Mine

Nguồn: Style