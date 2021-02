Số phận con cháu của lãnh tụ Stalin đầy quyền lực ở Liên Xô

Thứ Ba, 07:25, 16/02/2021

VOV.VN - Stalin - lãnh tụ đầy quyền lực của Liên Xô, có 2 người vợ, 3 người con ruột và 1 người con nuôi, cùng một số cháu chắt. Con cháu ông có rất nhiều cảm xúc khác nhau về chính cha/ông/cụ của mình.

Joseph Dzhugashvili là tên thật của Stalin trước khi ông sử dụng bí danh nổi tiếng này. Thời nhỏ ông rất gần gũi với mẹ mình. Bà bao bọc Joseph trong tình thương yêu, nỗ lực làm lụng để chu cấp cho con trai và mong cậu trở thành một thầy tu. Trong khi đó, cha của Joseph là một người nghiện rượu nặng, ông ta thường đánh đập vợ con. Một số nhà viết tiểu sử cho rằng việc bị đánh đập thời ấu thơ là cội nguồn cho bản tính cứng rắn nhiều khi đến nghiệt ngã của Stalin sau này.

Yakov - đứa con đầu với người vợ trẻ mà Stalin rất mực yêu thương

Người vợ thứ nhất của Stalin làm nghề giặt là và may đồ phụ nữ, tên là Yekaterina (Kato) Svanidze. “Lãnh tụ tương lai của các dân tộc Xô viết” hết mực yêu người vợ trẻ này nhưng cô không may qua đời ở tuổi 22 do bệnh sốt phát ban.

Giới viết tiểu sử tin rằng cái chết của Yekaterina đã giáng một đòn mạnh vào trái tim Stalin. Người thân của Yekaterina nhớ lại: Trong đám tang của cô, Stalin như phát điên, ông nhảy xuống mộ ngay sau quan tài mang thi thể người vợ yêu dấu.

Sau biến cố này, Stalin quăng mình vào hoạt động cách mạng. Đứa con trai mới 8 tháng tuổi được gửi lại cho dì của Yekaterina chăm sóc. Mãi đến năm 14 tuổi, Yakov mới gặp lại cha mình, khi ông từ Gruzia trở về Moscow để gặp con.

Nhưng mối quan hệ giữa hai cha con không được tốt lắm. Stalin đã có một gia đình mới, ông kết hôn với Nadezhda Alliluyeva. Giới sử gia tin rằng Yakov làm Stalin nhớ về người vợ yêu dấu năm xưa. Sự gợi nhớ đó khiến Stalin không thoải mái. Thêm nữa, Yakov rất kém tiếng Nga, lại còn nhút nhát và ít nói.

Yakov lấy vợ sớm, bạn đời của cậu là con gái một giáo sĩ. Stalin phản đối cuộc hôn nhân này.

Sau khi Yakov quyên sinh bất thành, cha cậu bắt đầu khinh miệt con trai của mình và chả muốn dính dáng đến cậu nữa.

Khi Thế chiến II bùng nổ, Stalin yêu cầu Yakov đăng ký tòng quân ra mặt trận. Tháng 8/1941, anh bị quân Đức bắt làm tù binh. Yakov bị nhốt trong trại tập trung của phát xít Đức trong suốt 2 năm sau đó.

Có nhiều kịch bản về những gì xảy ra với Yakov trong trại tập trung. Một kịch bản cho rằng giới lãnh đạo Đức đề xuất với Stalin đổi Yakov lấy Thống chế Đức Paulus bị Hồng quân bắt sống. Trước đề xuất này, Stalin được cho là đã nói câu nói nổi tiếng sau: “Tôi không đổi một người lính lấy một thống chế”.

Yakov chết trong trại. Hoàn cảnh về cái chết của anh hiện vẫn chưa rõ ràng.

Yakov có 3 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau. Đứa con gái với người vợ thứ nhất chết lúc sơ sinh, còn hai đứa con còn lại sống đến khi trưởng thành. Người con trai Yevgeny Dzhugashvili về sau trở thành một sử gia, tham gia nhiều phim tài liệu về Stalin và là một người ủng hộ nhiệt thành cho chủ nghĩa Stalin.

Yevgeny sống ở Moscow và chết cách đây vài năm. Yevgeny có 2 con là Vissarion Dzhugashvili (sinh năm 1965) và Yakov Dzhugashvili (sinh năm 1972).

Vissarion được cho là sống ở Mỹ, nơi anh này được trao quy chế tị nạn chính trị sau khi bị đánh đập ở Gruzia.

Yakov Dzhugashvili là nghệ sĩ sống ở Gruzia. Năm 2006, anh này yêu cầu chính trị gia Vladimir Putin điều tra hoàn cảnh cái chết của “cụ” Stalin nhà mình do anh ta tin rằng Stalin đã bị các đối thủ chính trị sát hại.

Trước Thế chiến II, vào năm 1938, Yakov (con trai của Stalin) sinh được một cô con gái tên là Galina Dzhugashvili, với người vợ mới - vũ công ballet Judith Meltzer. Galina lớn lên trở thành một nhà ngôn ngữ học và một chuyên gia về văn học Algeria, rồi kết hôn với một công dân Algeria tên là Husein ben Saad, cán bộ của Liên Hợp Quốc.

Galina đã viết một cuốn hồi ký về gia đình mình, có nhan đề “Con gái của Lãnh tụ”. Bà qua đời năm 2007. Bà sinh hạ được một cậu con trai vào năm 1971 - Selim Bensaad, người vẫn sống ở Moscow trong căn hộ người ông của mình.

Yakov Dzhugashvili – chắt của Stalin. Ảnh: Tass.



Vasily Stalin và những người con

Năm 1918, Stalin 40 tuổi và kết hôn với con gái một đồng chí cách mạng , cô Nadezhda Alliluyeva mới 17 tuổi. Năm 1921, hai người sinh được một con trai tên là Vasily.

Vasily lớn lên trở thành một phi công, một vị tướng không quân. Tuy nhiên, sau khi cha mình qua đời, Vasily đã không gặp may nữa. Ông bị sa thải khỏi quân đội, bị tống giam, và sau đó bị đày tới Kazan và bị cấm sống ở thủ đô Moscow.

Không những vậy, Vasily còn bị buộc phải đổi họ của mình thành Dzhugashvili. Vasily sa vào nghiện rượu, theo các báo cáo chính thức, và chết do ngộ độc rượu (tuy nhiên vợ ông nghi ngờ giả thuyết này).

Vasily sinh được 4 con, hầu hết trong số này đều mang họ Stalin. Có ít thông tin về những người con này. Cháu gái ngoại của Vasily, Anastasia, vẫn còn sống.

Ngoài ra Vasily còn nhận nuôi con gái của vợ thứ 3 của mình và 2 con gái của người vợ thứ 4 – tất cả đều mang họ Dzhugashvili.

Người nổi tiếng nhất trong số các con của Vasily là con trai ông này, Alexander Burdonsky (1941-2017) – một đạo diễn kiêm diễn viên. Ông là người con duy nhất lấy một họ khác để có thể theo đuổi nghệ thuật. Ông dành nhiều năm làm việc tại các nhà hát ở Moscow và giảng dạy.

Theo một số nguồn tin, khi còn trẻ, Alexander cảm thấy đối nghịch với ông nội của mình nhưng sau này ông dần “nhận ra quy mô nhân cách của ông ấy”. Đồng thời Alexander cũng phê bình thái độ “cuồng tín” đối với Stalin, giống như người anh họ Yevgeny (con của bác Yakov) - người đã phủ nhận những điều mà ông nội đã phạm phải. Alexander không có con.

Cô con gái “rượu” Svetlana, người đào tẩu sang phương Tây

Con thứ của Stalin với Nadezhda Alliluyeva là Svetlana – cô này mang họ mẹ. Cô sinh vào năm 1926 và khi mẹ mình tự tử, cô mới lên 6.

Năm 1967, Svetlana chạy trốn khỏi Liên Xô và định cư ở Mỹ. Tại đây, cô viết cuốn sách về gia đình có nhan đề “Hai mươi lá thư gửi một người bạn” dành riêng cho mẹ mình, cố gắng tái hiện lại nhân cách mẹ mình và mối quan hệ giữa bà và Stalin dựa trên ký ức những người bạn của họ. Cuốn sách thuộc vào hàng bán chạy nhất và mang lại cho Svetlana nhiều tiền bạc, giúp bà có được cuộc sống dễ chịu ở Mỹ cho tới khi chết.

Ở Liên Xô, Svetlan đã có vài đời chồng. Bà có 2 con trai và một con gái (sinh năm 1950) tên là Yekaterina Zhdanova

Khi mẹ mình di cư sang Mỹ, Yekaterina đã từ bà, cắt đứt mọi mối liên hệ với bà. Giờ Yekaterina sống tại một ngôi làng ở Kamchatka, chuyên nghiên cứu về núi lửa. Yekaterina không bao giờ chịu nói chuyện với giới báo chí và bác bỏ mọi mối liên hệ với người mẹ Svetlana Alliluyeva.

Sang Mỹ, Svetlana cưới William Peters và sinh thêm một người con gái tên là Olga Peters vào năm 1971. Olga Peters về sau tự đổi tên thành Chrese Evans. Năm 2016, trên mạng internet xuất hiện những bức ảnh Evans ăn mặc theo phong cách punk với các hình xăm và các khuyên cơ thể, khiến người dùng mạng xã hội ở Nga hết sức ngạc nhiên./.