Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống thiên tai. Theo đó, mưa, bão đã làm 103 người chết, mất tích (63 người chết, 40 người mất tích).



Trong đó, Cao Bằng: 33 người (17 người chết, 16 người mất tích); Lào Cai: 30 người (19 người chết, 11 người mất tích), gồm: Sa Pa 8, Bát Xát 10, Si Ma Cai 4, Bắc Hà 6, Văn Bàn 2; Quảng Ninh: 9 người chết (do bão 8 người; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng: 2 người chết do bão; Hải Dương: 1 người chết do bão; Hà Nội: 1 người chết do bão.

Đáng chú ý, số người chết do sạt lở đất, Hòa Bình: 4 người chết do sạt lở đất; Yên Bái: 7 người chết, 2 người mất tích do sạt lở đất; Lạng Sơn: 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang: 1 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang: 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang: 1 người chết do lũ cuốn; Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất; Phú Thọ: 8 người mất tích (sự cố sập cầu Phong Châu).

Cùng với đó, 752 người người bị thương do mưa, bão.

Về tài sản, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Về nông nghiệp: 148.632 ha lúa, 26.186 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 11.038 ha cây ăn quả bị hư hại.

1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi và 1.111 con gia súc, 680.243 con gia cầm bị chết.

Theo dự báo từ 19 giờ ngày 8-9 đến 19 giờ ngày 9-9, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Nấm Dẩn 2 (Hà Giang) 456 mm; Yên Đổ (Thái Nguyên) 304 mm; An Phú (Yên Bái) 364 mm; Tân Phượng 1 (Yên Bái) 475 mm; Lâm Thượng (Yên Bái) 339 mm; Bát Xát (Lào Cai) 306 mm; Trung Lèng Hồ (Lào Cai) 322 mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 274 mm.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai duy trì trên mức báo động 3; tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử; lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục lên; lũ trên sông Lô có khả năng đạt đỉnh; lũ sông Lục Nam xuống chậm.

Bộ NN-PTNT cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3, mức nghiêm trọng.