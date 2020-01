Số người chết do TNGT trong 4 ngày nghỉ Tết tăng đột biến

Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên cả nước xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 người, bị thương 65 người. So với 4 ngày đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm 14 vụ (11,8%), tăng 8 người chết (10,7%), giảm 35 người bị thương (35%).



Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Quốc lộ 26, đoạn đi qua huyện EaKar (tỉnh Đắk Lắk), làm 3 người chết (do vi phạm nồng độ cồn). Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh và Phú Yên.

Hồi 9 giờ 45 ngày 25/1, tàu thủy Đông Đô 68 có số đăng ký QN-7039 chở khách tham quan vịnh Hạ Long (gồm 26 người Hàn Quốc và một hướng dẫn viên người Việt Nam). Khi tàu dừng tại đảo Ti tốp, Công ty Việt Á đã chuyển hành khách sang dịch vụ đò chèo tay đi tham quan hang động.

Do sóng to, gió lớn nên đò mang số QN-0045 chở 12 khách bị lật khiến bà Thaejongye (sinh năm 1951, quốc tịch Hàn Quốc) tử vong. Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) điều tra làm rõ.

Cùng ngày, tại Km 1302+150 Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B-280.01 (thuộc Hợp tác xã Vận tải dịch vụ Hưng Thịnh) chở 46 người, trong đó có 12 trẻ em dưới 11 tuổi, tự đâm vào lề đường bên phải. Vụ tai nạn làm 6 người bị thương và gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe gặp tai nạn không có dữ liệu giám sát hành trình. Ngay trong ngày 26/1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh xử lý vụ tai nạn này.

Trong 3 ngày từ 24 đến 26/1 (ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 7.920 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7,9 tỷ đồng, tạm giữ 71 ô tô, 1157 xe mô tô; tước 1.222 giấy phép lái xe các loại. Có 63 địa phương đã báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, theo đó 658 trường hợp dã bị xử lý.

Trên tuyến đường thủy có 768 trường hợp vi phạm bị xử lý, phạt hành chính với số tiền 92 triệu đồng. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã bố trí 93 ca tuần tra kiểm soát cơ động, bảo đảm trật tự - an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, lập biên bản 38 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc 56,5 triệu đồng, tước 2 giấy phép lái xe.

Số liệu từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy, số vụ nhập viện do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết đã giảm trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái; tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn nói riêng giảm sâu.

Theo số liệu thống kê tại các bệnh viện tuyến trên, số nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông có liên quan tới nồng độ cồn đã giảm từ 8% tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và tới 18% tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nặng nề vẫn liên quan đến việc uống rượu, bia trước khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Tuy vậy, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết tăng trên 10% so với cùng kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi. Theo ông Trần Hữu Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng phân tích, đánh giá nguyên nhân về các vụ tai nạn và lý do dẫn đến sự gia tăng tai nạn giao thông tăng trong những ngày qua, cập nhật vào các báo cáo tiếp theo, để làm căn cứ đề xuất các giải pháp kịp thời trong thời gian tới.