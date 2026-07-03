HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sợ Moscow không còn xăng để bán, nước láng giềng của Nga phải đi 'đánh tiếng' với loạt quốc gia châu Á

Y Vân
|

Nguồn cung từ Nga đáp ứng 90% nhu cầu xăng của nước này.

Sợ Moscow không còn xăng để bán, nước láng giềng của Nga phải đi 'đánh tiếng' với loạt quốc gia châu Á - Ảnh 1.

Kyrgyzstan đã đề nghị Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan và Turkmenistan giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định do lo ngại khả năng thiếu hụt từ Nga.

Quốc gia Trung Á với 7 triệu dân này nhập khẩu hơn 90% lượng xăng từ Nga - quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow có thể cấm xuất khẩu dầu diesel khi thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước ngày càng trầm trọng.

"Để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu bền vững, các đề nghị chính thức đã được gửi đến các cơ quan chính phủ có liên quan của Liên bang Nga, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Uzbekistan và Turkmenistan", Bộ Năng lượng Kyrgyzstan cho biết trong một tuyên bố ngày 1/7.

Bộ này cho biết lượng dự trữ nhiên liệu vẫn dồi dào và việc cung cấp đang diễn ra theo kế hoạch. Vào tháng 6, chính quyền Kyrgyzstan đã áp dụng kiểm soát giá đối với một số mặt hàng nhiên liệu bán lẻ.

Ngoài ra, hiệp hội các nhà kinh doanh dầu mỏ của Kyrgyzstan cho biết một số trạm xăng đang gặp tình trạng thiếu xăng AI-95, mặc dù lượng dự trữ xăng AI-92 - loại được sử dụng rộng rãi hơn - vẫn đủ dùng trong 30-45 ngày. Nhiên liệu diesel vốn rất cần thiết cho mùa thu hoạch vẫn có sẵn.

Giống như các quốc gia Trung Á khác có nền kinh tế gắn kết chặt chẽ với Nga, Kyrgyzstan đã phải hứng chịu những cú sốc lạm phát kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. Kyrgyzstan cũng trở thành trung tâm trung chuyển chính cho hoạt động thương mại của Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Reuters﻿

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

xăng dầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

00:53
Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

01:13
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại