Sợ Moscow không còn xăng để bán, nước láng giềng của Nga phải đi 'đánh tiếng' với loạt quốc gia châu Á

Nguồn cung từ Nga đáp ứng 90% nhu cầu xăng của nước này.

Kyrgyzstan đã đề nghị Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan và Turkmenistan giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định do lo ngại khả năng thiếu hụt từ Nga.

Quốc gia Trung Á với 7 triệu dân này nhập khẩu hơn 90% lượng xăng từ Nga - quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow có thể cấm xuất khẩu dầu diesel khi thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước ngày càng trầm trọng.

"Để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu bền vững, các đề nghị chính thức đã được gửi đến các cơ quan chính phủ có liên quan của Liên bang Nga, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Uzbekistan và Turkmenistan", Bộ Năng lượng Kyrgyzstan cho biết trong một tuyên bố ngày 1/7.

Bộ này cho biết lượng dự trữ nhiên liệu vẫn dồi dào và việc cung cấp đang diễn ra theo kế hoạch. Vào tháng 6, chính quyền Kyrgyzstan đã áp dụng kiểm soát giá đối với một số mặt hàng nhiên liệu bán lẻ.

Ngoài ra, hiệp hội các nhà kinh doanh dầu mỏ của Kyrgyzstan cho biết một số trạm xăng đang gặp tình trạng thiếu xăng AI-95, mặc dù lượng dự trữ xăng AI-92 - loại được sử dụng rộng rãi hơn - vẫn đủ dùng trong 30-45 ngày. Nhiên liệu diesel vốn rất cần thiết cho mùa thu hoạch vẫn có sẵn.

Giống như các quốc gia Trung Á khác có nền kinh tế gắn kết chặt chẽ với Nga, Kyrgyzstan đã phải hứng chịu những cú sốc lạm phát kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. Kyrgyzstan cũng trở thành trung tâm trung chuyển chính cho hoạt động thương mại của Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Reuters﻿