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Số lượng người nước ngoài bị trục xuất khỏi Nga trong năm 2026 tăng đáng kể

Hoàng Vân
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Ngày 1/11, TASS đưa tin, số lượng công dân nước ngoài bị trục xuất khỏi Nga một cách cưỡng bức trong năm 2026 đã gia tăng đáng kể.

Giám đốc Cơ quan Chấp hành án Liên bang Nga Dmitry Aristov.

"Trong 9 tháng đầu năm 2026, chúng tôi đã trục xuất 63.500 công dân nước ngoài và người không quốc tịch khỏi Nga.

Con số này gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025", ông Dmitry Aristov, Giám đốc Cơ quan Chấp hành án Liên bang Nga, nói trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 31/10.

Các báo cáo trước đó cho biết, đã có 16.000 người nước ngoài vi phạm quy định nhập cảnh hoặc điều kiện lưu trú bị trục xuất.

Tính đến hết năm 2025, gần 64.000 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Nga.

Có thể thấy, lượng người bị trục xuất tiếp tục có xu hướng gia tăng đáng kể, trong bối cảnh Nga liên tục siết chặt kiểm soát người nhập cư và các quy định pháp luật liên quan.

Theo TASS
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