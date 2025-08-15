Người đứng đầu Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) - Trung tướng Kyrylo Budanov, đã tuyên bố như vậy trong cuộc trò chuyện với tờ The Japan Times.

Vào giữa tháng 6, báo chí biết rằng Bình Nhưỡng sẽ cử các đơn vị công binh với tổng cộng 6.000 quân nhân đến rà phá bom mìn và tiến hành công tác phục hồi ở khu vực Kursk trong những tháng tới.

Khi được hỏi về vấn đề này, người đứng đầu GUR đã bày tỏ sự nghi ngờ liệu đây có phải là mục đích duy nhất của những quân nhân này hay không: "Một số người trong số họ thực sự có thể tham gia vào hoạt động rà phá bom mìn và xây dựng công sự, nhưng liệu đây có phải mục đích duy nhất"?

Ông Budanov nói thêm rằng kế hoạch triển khai Quân đội Triều Tiên mới tới Nga cũng "bao gồm từ 50 đến 100 đơn vị thiết giáp của Triều Tiên, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực M2020 (hay Cheonma-2) và xe bọc thép chở quân M2010 dựa trên BTR-80".

Theo nhận định, những chiếc xe bọc thép này cùng với kíp lái có thể tham gia vào các hoạt động chống lại Ukraine.

Xe bọc thép chở quân M2010 Chunma-D của Triều Tiên.

Người đứng đầu GUR nói thêm, Triều Tiên đang có được kinh nghiệm chiến đấu độc đáo, bởi vì chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới có thể tiến hành một cuộc chiến tranh ở quy mô như vậy.

"Hiện nay, chỉ có 3 quốc gia trên thế giới có kinh nghiệm tiến hành chiến tranh hiện đại trên một mặt trận rất rộng, bằng hầu hết mọi phương tiện có sẵn - đó là Ukraine, Nga và Triều Tiên", ông Budanov nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý là Triều Tiên hiện đang được trang bị xe bọc thép chở quân M2010 Chunma-D với cấu hình 8×8, được chế tạo dựa trên nguyên mẫu BTR-80A của Liên Xô.

Năm ngoái, tên của xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Triều Tiên - chiếc Cheonma-2 (천마-2호) cũng đã được biết đến.

Trước đây, xe tăng này được phương Tây gọi là M2020, và phiên bản mới hơn được định danh M2024. Tên gọi được đặt theo thời điểm xuất hiện của các biến thể xe tăng, cụ thể là trong cuộc duyệt binh năm 2020 và cuộc tập trận đầu năm 2024.