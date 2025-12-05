Những bức ảnh do Welat TV công bố vào cuối tháng 11 cho thấy các xe bọc thép của Quân đội Ả Rập Syria cũ được di chuyển đến một địa điểm lưu trữ.

Khu vực này ở tỉnh Idlib hiện đang giữ hơn 100 xe tăng T-62, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bọc thép khác do Liên Xô sản xuất, đặc biệt là phương tiện được cung cấp từ Nga trong 10 năm qua.

Bản thân Nga đã nhiều lần đưa tin về việc chuyển giao xe bọc thép này. Đặc biệt vào đầu năm 2017, có thông tin Quân đội Syria đã nhận được hàng trăm xe tăng T-62M, vốn đã bị loại khỏi biên chế Quân đội Nga và đang được lưu giữ tại các kho bãi.

Phiên bản sửa đổi này khác với biến thể cơ bản ở chỗ lắp thêm giáp bảo vệ tháp pháo và lớp giáp cho thân xe cũng được gia cố.

Xe tăng T-62 và các xe bọc thép khác ở Syria, tháng 11 năm 2025.

Xe tăng T-62 cũng như xe chiến đấu bộ binh BMP-1, thường xuyên được đưa bằng đường biển đến cảng Tartus của Syria, nơi cũng có căn cứ hải quân của Nga.

Các xe bọc thép này được cung cấp để bù đắp tổn thất cho Quân đội Ả Rập Syria, chúng được sử dụng tích cực trong các hoạt động chiến đấu.

Tuy nhiên điều này không cứu được chế độ Assad khỏi sự sụp đổ, xảy ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, sau cuộc tấn công và chiếm giữ thủ đô Damascus, sau đó lãnh đạo cũ của Syria đã chạy trốn sang Nga và được tị nạn chính trị.

Số lượng thiết giáp bị Syria loại bỏ là cực kỳ đáng kể.

Vũ khí và thiết bị quân sự vẫn được giữ lại tại các căn cứ của chính phủ, nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền mới.

Trong năm qua, chính phủ Syria đã rút một số thiết bị thời Liên Xô, bao gồm cả những loại do Nga chuyển giao, về một nơi để cất giữ. Hiện chưa rõ số phương tiện này sẽ ra sao, và liệu họ có ý định đưa chúng trở lại hoạt động hay không.

Đặc biệt vào mùa hè, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao cho Quân đội Syria các xe bọc thép Cobra và Cadillac Gage Commando để đảm bảo khả năng cơ động cũng như bảo vệ cho quân nhân.

"Nghĩa địa xe tăng" của Quân đội Syria mới.

Theo Militarnyi

