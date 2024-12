Số liệu này cho thấy Hyundai Santa Fe 2024 an toàn đến mức nào khi bị đâm nát

Vào đầu tháng 12 này, chương trình thử nghiệm va chạm và đánh giá an toàn xe mới Úc ANCAP đã công bố thang điểm an toàn cho Hyundai Santa Fe đời mới. Dù phải đối đầu với tiêu chuẩn khắt khe nhất trong lịch sử ANCAP, Hyundai Santa Fe vẫn đạt chuẩn an toàn cao nhất trên bản hybrid, bản xăng thường chưa được thử nghiệm.

Cần nói thêm rằng tùy cấp trang bị mà điểm an toàn tối đa của Santa Fe sẽ là 4 hoặc 5 sao. Tại châu Âu, dòng SUV này có bản thấp chỉ đạt điểm 4 sao.

Theo ANCAP, Hyundai Santa Fe đời mới "thể hiện kết quả tốt trong các bài thử phòng tránh va chạm". Ngoài ra, xe đạt điểm tối đa ở khả năng bảo vệ người lái trong các bài thử va chạm toàn bộ đầu và hông cũng như trẻ nhỏ trong bài thử va chạm một phần đầu và hông xe.

Hyundai Santa Fe chứng minh khả năng bảo vệ người dùng tốt nhờ cấu trúc tốt cùng kích thước lớn. Ảnh: ANCAP

Một số điểm vừa đủ của xe bao gồm khả năng bảo vệ ngực và chân người lái/hành khách trước lần lượt trong bài thử va chạm một phần đầu xe. Nhìn chung, mọi bài thử va chạm của xe đều đạt điểm "vừa đủ" trở lên trong khả năng bảo vệ hành khách, trong đó chủ yếu là các điểm đủ và tốt.

Ở chiều ngược lại, cấu trúc đầu xe Santa Fe mới bị chỉ trích vì tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dùng ngồi ở xe bị đâm phải. Dòng SUV này bị trừ 3,36 trong 8 điểm tối đa trong hạng mục trên.

Mảng yếu nhất của xe là khả năng bảo vệ người/xe bị đâm phải vì trọng lượng lớn và kết cấu vuông vắn tại mũi xe. Ảnh: ANCAP

Ngoài ra, xe cũng chỉ ghi được 0,25 trên tổng số 4 điểm tối đa xoay quanh hệ thống phát hiện trẻ nhỏ bị bỏ quên trên xe. Cấu trúc xe cũng bị đánh giá là kém trong khả năng bảo vệ người bị đâm phải nếu đầu của họ va đập vào các vị trí như chân kính chắn gió, cột kính chắn gió hay rìa ca pô.

Tổng cộng, điểm ANCAP công bố cho Hyundai Santa Fe đời mới là 84% ở khả năng bảo vệ người lớn, 86% ở khả năng bảo vệ trẻ nhỏ, 77% ở khả năng bảo vệ người đi đường và 80% trong mảng hỗ trợ an toàn. Đây là thang điểm đủ để đạt 5 sao theo chuẩn thử nghiệm 2023-2025 khắt khe mới được áp dụng từ năm nay.