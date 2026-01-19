Sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ 2 thế giới với 21 triệu tấn, quốc gia chủ chốt BRICS ‘lọt vào mắt xanh’ của Mỹ

Các mỏ khoáng sản đất hiếm dồi dào nhưng phần lớn chưa được khai thác của Brazil đang thu hút sự quan tâm từ Mỹ.

Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ 2 thế giới với 21 triệu tấn, chiếm 23% toàn cầu, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Đây là thành phần quan trọng đối với các công nghệ tiên tiến từ ô tô điện và máy bay không người lái đến tên lửa dẫn đường bằng laser.

Washington đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm để đáp trả thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Với việc Trung Quốc thống trị 90% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, Mỹ coi Brazil là một đối tác tiềm năng, tờ Financial Times dẫn nguồn tin cho biết.

“Chính phủ Brazil sẵn sàng đàm phán về các khoáng sản quan trọng”, một quan chức cho biết.

Năm ngoái, Mỹ đã tăng cường nỗ lực đảm bảo nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng bằng việc ký kết thỏa thuận với các quốc gia như Australia, Nhật Bản và Congo.

Sự quan tâm của Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ở Brazil. Tại Rio de Janeiro tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Brussels đang đàm phán với Brazil về một thỏa thuận liên quan đến các nguyên liệu thô quan trọng, với mục tiêu đầu tư chung vào lithium, niken và đất hiếm.

Các nguyên tố đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố kim loại phức tạp trong khai thác và tinh chế. Việc phát triển các nguồn tài nguyên này tại nền Brazil – nền kinh tế thuộc BRICS – gặp thách thức lớn do thiếu vốn và các quy định trong nước.

Các nhà phân tích chính trị nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi cho hợp tác giữa Brazil với Mỹ sau căng thẳng ngoại giao và thương mại giữa 2 nước vào năm ngoái.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán về đất hiếm ở giai đoạn sơ bộ vào cuối năm 2025, trong đó Mỹ đã ngầm thể hiện sự quan tâm của mình.

Đại sứ Mỹ tại Brazil, ông Gabriel Escobar, đã thảo luận về đất hiếm với Hiệp hội công nghiệp khai thác mỏ Brazil (Ibram) và các doanh nghiệp khai khoáng tiềm năng trong những tháng gần đây.

Theo một nguồn tin thân cận, Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại Brazil cũng đã thảo luận về vấn đề này.

Một nghị sĩ Brazil, ông Arnaldo Jardim, người đang chuẩn bị dự luật về vấn đề này, đã tham dự và gặp gỡ các quan chức Bộ Thương mại, theo một nguồn tin thân cận cho biết. Ông Jardim từ chối bình luận.

Christopher Garman từ Eurasia dự đoán Mỹ-Brazil sẽ sớm đạt được thỏa thuận về khoáng sản quan trọng. “Khả năng 2 bên đạt được một thỏa thuận vào quý 1 là 75%”, ông nói.

Đối với Mỹ, “việc giải quyết vấn đề khoáng sản quan trọng và đất hiếm là ưu tiên hàng đầu”, Garman nói thêm.

Theo những người am hiểu vấn đề, Mỹ sẵn sàng rót vốn vào các dự án khai thác đất hiếm ở Brazil thông qua các tổ chức tài chính công như Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu, cũng như hỗ trợ thông qua các cơ quan chính phủ.

Washington cũng đã bắt đầu hỗ trợ một số dự án. Vào tháng 8, DFC đã phê duyệt khoản vay 465 triệu USD cho Serra Verde – mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động của Brazil, tại bang Goias. Phần lớn sản lượng ban đầu được bán trước cho Trung Quốc, nhưng hợp đồng đó sẽ hết hạn vào năm nay.

Tham khảo: FT﻿