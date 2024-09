Sở hữu mẫu "iPhone huyền thoại" đã ngừng sản xuất, vì sao tôi vẫn từ bỏ để chuẩn bị mua iPhone 16 Pro?

iPhone 13 mini là mẫu iPhone có kích thước nhỏ rất được ưa chuộng. Mặc dù đã bị khai tử và Apple không còn sản xuất thiết bị nào tương tự vậy, chiếc iPhone nhỏ nhắn này vẫn có lượng người hâm mộ đông đảo.

Martin Filipov của Phone Arena là một trường hợp tiêu biểu. Tuy nhiên, anh đã sẵn sàng từ bỏ chiếc iPhone "huyền thoại" để chuyển sang một thiết bị vượt trội hơn. Dù rất thích iPhone 13 mini, anh phải thừa nhận nó có những hạn chế rất lớn. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Đã đến lúc từ bỏ iPhone 13 mini?

Tôi nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt với chiếc iPhone 13 mini yêu quý của mình, chiếc điện thoại mà tôi đã gắn bó trong hai năm qua.

Trên thực tế, 13 mini là một trong những chiếc điện thoại tôi sử dụng lâu nhất. Những hy sinh lớn về thời lượng pin và màn hình nhỏ bé hoàn toàn xứng đáng với khả năng bỏ túi và các yếu tố sử dụng một tay tiện lợi.

Nhưng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để chuyển sang một chiếc khác, và iPhone 16 Pro có thể là chiếc điện thoại đánh bật chiếc iPhone 13 mini nhẹ như lông vũ khỏi tay tôi.

Tôi không còn muốn sử dụng màn hình siêu mờ, 60Hz và phần khuyết trên iPhone 13 mini. Tôi thường gặp khó khăn khi nhìn màn hình iPhone 13 mini khi đi dạo bên ngoài.

Chắc chắn, iPhone 16 Pro có thể không nhỏ gọn bằng iPhone 13 mini nhưng mẫu 6,3 inch sẽ là phiên bản tốt nhất mà Apple cung cấp trong một chiếc điện thoại mà tôi vẫn sử dụng thoải mái bằng một tay.

Lý do chính khiến tôi sẵn sàng từ bỏ màn hình 5,4 inch nhỏ xíu trên chiếc 13 mini là vì tôi thường xuyên gõ bằng hai tay, điều này rất khó khăn trên màn hình nhỏ của chiếc mini. Trong khi đó, màn hình 6,3 inch sẽ giúp việc này dễ dàng hơn nhiều, đồng thời vẫn có khả năng sử dụng bằng một tay và khả năng bỏ túi tương đối tốt.

Bạn thấy đấy, iPhone 13 mini là chiếc điện thoại nhỏ huyền thoại, nhưng kích thước nhỏ của nó đi kèm với một sự đánh đổi lớn, đó là thời lượng pin. Tôi thích sử dụng iPhone 13 mini khi đi du lịch vì tôi không cần dùng đến hai tay, nhưng nó chỉ dùng được 3 giờ - iPhone 16 Pro sẽ tăng gấp đôi thời lượng pin này.

iPhone 16 Pro không chỉ có pin lớn hơn nhiều so với 13 mini mà còn là iPhone 16 có dung lượng pin tăng mạnh nhất so với các mẫu iPhone 15. Trên thực tế, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mình có thời lượng pin tăng rất nhiều so với iPhone mini.

Thậm chí, dòng iPhone 16 Pro có thể được trang bị sạc nhanh 40W, giúp rút ngắn thời gian sạc xuống gần một giờ (so với 2 giờ trên iPhone 15 Pro Max).

Phần cứng hạn chế

Bộ nhớ RAM 4GB của iPhone 13 đang trở thành vấn đề - bộ nhớ RAM 8GB trong iPhone 16 Pro sẽ giúp máy nhanh hơn, mượt mà hơn và ít gây khó chịu hơn

Một trong những điều khiến tôi khó chịu nhất khi sử dụng iPhone 13 mini là nó có xu hướng đóng ngẫu nhiên các ứng dụng đang chạy ẩn.

Với chỉ 4GB RAM, có thể hiểu tại sao máy gặp khó khăn khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc, đặc biệt là những ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên (mặc dù tôi không chơi game trên điện thoại).

Điều khó chịu hơn là iPhone 13 đôi khi sẽ đóng ứng dụng Spotify trong lúc đang phát nhạc.

Với RAM 8GB của iPhone 16 Pro, vấn đề này cuối cùng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Tôi mong đợi trải nghiệm đa nhiệm mượt mà hơn nhiều và hy vọng không còn bị gián đoạn ngẫu nhiên khi đang nghe podcast nữa.

Tạm biệt Siri ngốc nghếch - iPhone 16 Pro với Apple Intelligence sẽ là một "chiếc điện thoại thông minh" thông minh hơn nhiều so với iPhone 13.

Giống như tất cả những người dùng iPhone khác, tôi kích hoạt Siri chủ yếu cho các tác vụ đơn giản như đặt báo thức hoặc hẹn giờ vì nó không có nhiều tính năng như các trợ lý khác. Đây là lý do tại sao tôi thực sự hào hứng về những gì iPhone 16 Pro sẽ mang lại với Apple Intelligence và toàn bộ tích hợp ChatGPT mà Apple đang hướng tới.

Tôi đã sử dụng một số tính năng AI trên iPhone 15 Pro Max chạy iOS 18 beta và tính năng tóm tắt trang web cũng như tính năng xóa đối tượng khỏi ảnh thực sự hữu ích.

Camera góc siêu rộng và zoom 5x mới của iPhone 16 Pro có thể mang lại sự linh hoạt mà tôi đang thiếu ở iPhone 13.

Mặc dù luôn hài lòng với camera chính trên iPhone 13 mini, nhưng camera siêu rộng thì khá tệ. Nó ổn khi chụp ảnh góc rộng trong điều kiện ánh sáng tốt, nhưng chất lượng thì không, đặc biệt là khi chụp ảnh thiếu sáng và quay video.

Nhờ có cảm biến 48MP mới, iPhone 16 Pro sẽ mang đến bản nâng cấp lớn đầu tiên cho camera góc siêu rộng của iPhone sau một thời gian dài.

Đây có thể là một bước đột phá mới trong việc chụp ảnh và quay video trong điều kiện thiếu sáng. Đây là điều đáng mừng vì gần đây, tôi thấy mình sử dụng camera siêu rộng trên iPhone nhiều hơn là sử dụng chức năng zoom.

Nói về zoom, tất nhiên, iPhone 16 Pro sẽ có camera zoom tốt nhất từ trước đến nay của Apple - ống kính tiềm vọng 5x từ iPhone 15 Pro Max, có thể sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Một nhược điểm rõ ràng khác của chiếc điện thoại nhỏ như iPhone 13 mini là loa.

Chúng không thể to hoặc rõ như những chiếc điện thoại lớn hơn, như iPhone 15 Pro Max, thậm chí còn không bằng bất kỳ điện thoại nào trên thị trường. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn khi xem video hoặc nghe nhạc mà không dùng tai nghe.

Đó là lý do tại sao tôi rất háo hức muốn thử iPhone 16 Pro vì tôi hy vọng Apple đã làm gì đó để loa tốt hơn và sống động hơn.

Ngoài ra, một khía cạnh của "hệ thống âm thanh" trên điện thoại mà nhiều người quên mất chính là micrô - nếu không có micrô tốt, bạn sẽ không có được cuộc gọi hoặc bản ghi âm giọng nói rõ ràng.

Tôi luôn ghi chú bằng giọng nói nhưng micrô trên iPhone 13 mini nghe có vẻ ồn ào và tệ.

Cuối cùng, tôi vẫn chưa quyết định xem mình có nâng cấp lên iPhone 16 Pro từ iPhone 13 mini hay không - đơn giản là vì tôi muốn dùng thử trước.

Bất chấp tất cả những thiếu sót, vẫn có điều gì đó đặc biệt ở chiếc iPhone nhỏ bé này. Nó độc đáo và bạn biết nó là duy nhất vì không đời nào Apple đưa iPhone mini trở lại lần nữa.