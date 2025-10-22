Sở hữu lợi kép an cư – đầu tư thịnh vượng tại Thành Phố Cà Phê

Nhà phố Tesla và shophouse Cantata – Lựa chọn "sáng giá" hội tụ giá trị kép vượt trội

Tọa lạc vị trí vàng Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị-hành chính tỉnh Đắk Lắk mới, đang trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của toàn vùng Tây Nguyên, Thành Phố Cà Phê là "điểm sáng" nổi bật trên bản đồ bất động sản, hội tụ giá trị kép vượt trội: vừa là không gian sống đẳng cấp vừa sở hữu tiềm năng khai thác thương mại, gia tăng giá trị tài sản bền vững.

Đặc biệt, tháng 10 này, Thành Phố Cà Phê chính thức mở bán đợt 3/2025, ra mắt giỏ hàng đa dạng và hấp dẫn nhất. Từ nhóm sản phẩm đã xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao ngay để khách hàng tự hoàn thiện nội thất, đến các căn hoàn thiện toàn bộ nội thất, chủ đầu tư còn đặc biệt giới thiệu nhà phố Tesla và shophouse Cantata xây dựng theo tiến độ, thanh toán giãn trong 24 tháng tại vị trí trung tâm khu đô thị.

Đây sẽ là lựa chọn "sáng giá", giải pháp tài chính thông minh cho các nhà đầu tư muốn đón đầu tiềm năng tăng giá, cũng như nhóm khách hàng trẻ và những người mua ở thực muốn tích góp sở hữu tài sản. Khách hàng có thể phân bổ dòng vốn hiệu quả trong 24 tháng, giảm áp lực tài chính mà vẫn nắm bắt cơ hội sinh lời và giá trị gia tăng khi hạ tầng tiện ích giáo dục – thương mại – du lịch của Thành Phố Cà Phê ngày càng hoàn thiện.

Nhà phố Tesla và shophouse Cantata với phương thức thanh toán giãn trong 24 tháng giúp khách hàng, nhà đầu tư dễ dàng sở hữu bất động sản trung tâm, đón đầu tiềm năng sinh lợi bền vững.

Với diện tích 105 – 165m², kết cấu 1 trệt 3 lầu, thiết kế tối ưu đón gió và ánh sáng tự nhiên, nhà phố Tesla thích hợp cho gia đình trẻ, giới chuyên gia và người thành đạt. Cùng các khu vực kết nối, sinh hoạt để làm việc, học tập và nghỉ ngơi, thiết kế thư viện tại gia là điểm nhấn chỉ có tại không gian sống của Thành Phố Cà Phê, thể hiện triết lý đề cao tri thức của chủ đầu tư Trung Nguyên.

Hơn nữa, các căn nhà phố Tesla đối diện hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế sắp khởi công cũng được giới thiệu đợt này. Đây sẽ là những sản phẩm có tính thanh khoản tốt cùng tiềm năng khai thác kinh doanh, cho thuê mặt bằng hiệu quả.

Trong khi đó, Shophouse Cantata tại vị trí lõi khu đô thị, đối diện công viên, hệ tiện ích, liền kề vòng xoay trung tâm nối liền đến Tổ hợp Khách sạn – Trung tâm Hội nghị 5 sao The Coffee Boutique mang đến lợi thế thương mại hàng đầu. Thiết kế 1 trệt 4 lầu, diện tích đất 110 – 160m² (ngang 5m, dài 22m), tổng diện tích sử dụng hơn 431m², shophouse Cantata thích hợp mở văn phòng đại diện, cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ lưu trú, chăm sóc sức khỏe, F&B hay bán lẻ…

Riêng nhóm sản phẩm đã hoàn thiện nội thất cao cấp, sẵn sàng để ở hoặc khai kinh doanh, trong đợt này chỉ có 5 căn duy nhất. Dòng sản phẩm này giúp tối ưu chi phí và thời gian, phù hợp với nhà đầu tư, Việt kiều yêu thích giá trị văn hóa bản địa và mong muốn sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng có thể kết hợp kinh doanh lưu trú tại Buôn Ma Thuột - "điểm đến cà phê của thế giới".

Tích hợp "2 trong 1" vừa ở vừa khai thác thương mại, shophouse Cantata trở thành tâm điểm đầu tư giàu tiềm năng.

Với diện tích lớn, thiết kế linh hoạt "2 trong 1", nhà phố Tesla và shophouse Cantata đáp ứng đa dạng công năng: an cư, đầu tư kinh doanh, cho thuê,… tạo dòng tiền ổn định từ 300 triệu đến 400 triệu đồng/năm. Cộng hưởng với pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng căn, mật độ dân cư ngày càng tăng và hoạt động thương mại sôi động, các sản phẩm tại Thành Phố Cà Phê được đánh giá sẽ giúp chủ nhân tích sản an toàn – sinh lợi triển vọng.

Thành Phố Cà Phê – Khu đô thị bản sắc, cộng đồng thịnh vượng

Là khu đô thị duy nhất phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi cà phê, Thành phố Cà phê tiên phong kiến tạo không gian sống bản sắc cùng giá trị sinh lợi bền vững, đem đến cuộc sống giàu có, thịnh vượng cho cư dân và cộng đồng. Giữa không gian xanh mát với mật độ xây dựng chỉ 27%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, cư dân được tận hưởng nhịp sống an lành, hài hòa cùng hệ tiện ích "all-in-one" đẳng cấp quốc tế, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng, thương mại.

Thành phố Cà phê đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, hiện đại nâng cao chất lượng sống, sức khỏe và tinh thần cho cư dân.

Tại đây, cư dân được rèn luyện thể chất – tinh thần, nâng cao sức khỏe mỗi ngày với hệ tiện ích đặc quyền như khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, Trung tâm văn hóa ẩm thực 3 miền và các không gian Trung Nguyên E-Coffee, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend…

Cùng công trình biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê mang đậm dấu ấn bản địa và văn hóa cà phê, Tổ hợp Khách sạn – Trung tâm Hội nghị 5 sao The Coffee Boutique đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và dự kiến đưa vào vận hành vào 2026 - 2027. Đây sẽ là biểu tượng mới của Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiếp tục góp phần nâng cao giá trị thương mại của Thành Phố Cà Phê.

Tổ hợp khách sạn & Trung tâm hội nghị 5 sao The Coffee Boutique đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để đưa vào vận hành từ 2026 – 2027, góp phần nâng cao giá trị của Thành Phố Cà Phê.

Đặc biệt, ngày 26.10.2025, Thành Phố Cà Phê sẽ chính thức khởi công hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế nhằm hoàn thiện tiện ích giáo dục, hướng tới tuyển sinh niên khóa đầu tiên trong năm học 2026 – 2027. Sự kiện này tiếp tục khẳng định cam kết phát triển hạ tầng – hệ tiện ích bền vững của Chủ đầu tư Trung Nguyên, hiện thực hóa tầm nhìn Thành Phố Cà Phê - "Thành phố mẫu mực – Cộng đồng thịnh vượng".

Trong dịp đặc biệt này, nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua nhà được triển khai như: quà tặng nội thất cao cấp trị giá 4,5–5,5%, tặng kim cương 5 li, quà tặng sản phẩm và dịch vụ Trung Nguyên Legend trị giá 10 triệu đồng, chiết khấu thanh toán đến 6,5%, tổng chiết khấu lên đến 15% cùng các giải pháp tài chính linh hoạt. Đồng thời, chính sách "Tân Gia Phú Quý", "Nhà mới - Nội thất đẹp", chiết khấu ưu đãi đặc biệt cho "Cư dân Đắk Lắk" cũng như khách hàng thân thiết… tiếp tục được duy trì.

Với triển vọng của thị trường bất động sản Tây Nguyên, cùng dấu ấn văn hóa bản địa đặc sắc và chiến lược quy hoạch, phát triển hạ tầng ngày càng được nâng tầm, Thành Phố Cà Phê tiếp tục khẳng định vị thế khu đô thị hàng đầu – điểm đến an cư, đầu tư sinh lợi tăng trưởng bền vững tại trung tâm Buôn Ma Thuột.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ hotline Phòng kinh doanh khu đô thị Thành Phố Cà Phê: 0379 260 268 để được tư vấn, biết thêm thông tin chi tiết.