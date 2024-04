Sở hữu gia tài hơn 124 tỷ nhưng sao nam này lại là người tằn tiện: Đi làm bằng xe bus, đồ dùng 3-4 năm sờn rách không chịu thay

Lee Do Hyun (1995) là một trong số những nam diễn viên được đánh giá cao bậc nhất hiện nay của xứ sở kim chi.

Anh chàng góp mặt trong nhiều dự án phim nổi tiếng như The Glory (Vinh quang trong thù hận), 18 Again (Trở lại tuổi mười tám), Hotel del Luna (Khách sạn Ánh trăng),... Gần nhất, anh đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Exhuma (Quật mộ trùng ma) - “bom tấn” đạt doanh thu toàn cầu là 81,4 triệu USD tính đến ngày 2/4, đồng thời trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Lee Do Hyun trong tạo hình phim Quật Mộ Trùng Ma

Lee Do Hyun đi lên từ tuổi thơ nghèo khó. Cha mẹ làm việc vất vả nhưng chỉ nhận về đồng lương ít ỏi, trong khi đó em trai mắc bệnh. Chính tuổi thơ này đã hình thành ở anh sự chăm chỉ trong công việc và tính cách tiết kiệm giản dị, trong cuộc sống hàng ngày. Bất chấp giờ đây Lee Do Hyun đã là diễn viên nổi tiếng và có khối tài sản lớn, trên 5 USD (khoảng 124 tỷ đồng) từ năm 2022, theo truyền thông Hàn Quốc.

1. Thường xuyên mua đồ giảm giá và hàng rẻ tiền

Lee Do Hyun chia sẻ anh rất trân trọng giá trị của đồ vật, theo đuổi lối sống tối giản. Nam diễn viên thường xuyên mua đồ giảm giá và không dùng hàng mắc tiền. Dù không ngại tặng quà cho các bạn diễn và nhân viên đồ hiệu, nhưng Lee Do Hyun tự nhận anh không hợp với đồ xa xỉ và thấy lãng phí nếu mua đồ quá đắt đỏ.

Về riêng trang phục, dù là diễn viên nổi tiếng nhưng hầu hết tủ đồ của anh chàng chỉ là hàng local brand, giá dưới 5 triệu đồng.

Trong nhiều khoản chi tiêu khác, Lee Do Hyun cũng thể hiện tính tiết kiệm của mình. Chẳng hạn vào năm 2018, Lee Do Hyun vẫn thường xuyên dùng xe bus để đi làm. Trước khi mua được ô tô đầu tiên vào năm 2022, nam diễn viên chỉ dùng xe của công ty và chiếc xe máy cub để di chuyển. Khi soi tủ đồ của nam diễn viên, Lee Do Hyun được phát hiện dùng nhiều hàng bình dân như case airpod giá chỉ 6.000 won (khoảng 111 ngàn đồng), giá đỡ điện thoại 8.900 won (khoảng 164 ngàn đồng).

Không chỉ mua đồ bình dân, nam diễn viên còn được soi diện lại đồ cũ trong nhiều năm

Nam diễn viên từng dùng xe bus làm phương tiện đi làm

Như Lee Do Hyun tiết kiệm bằng cách mua đồ giảm giá và mặt hàng bình dân, bạn có thể tối giản hóa và lựa chọn thông minh cho tủ đồ của mình. Bạn không cần mua sắm đồ xa xỉ mới mang lại chất lượng sống tốt, mà hãy chi tiêu theo ngân sách cá nhân và tuân thủ kế hoạch tài chính đặt ra.

2. Tận dụng lại quần áo cũ, chỉ thay mới khi cần thiết

Lee Do Hyun từng tiết lộ, anh chỉ thích mua sắm trong một lần và dùng lâu dài món đồ đó. Bên cạnh đó, do không hiểu về thời trang nên anh chỉ mua hoodie, áo phông và đồ thể thao. Do trang phục tối giản nên anh chàng có thể diện đi diện lại trong nhiều năm.

Lee Do Hyun từng được soi dùng nhiều món đồ trong thời gian dài, dù chúng không phải đến từ thương hiệu cao cấp. Chẳng hạn anh dùng một bình nước đen được nhãn hàng tặng suốt 5 năm, dẫu bình nước đã chai sơn thì vẫn chưa thay mới. Hay việc nam diễn viên bị “soi” dùng áo cũ được mua hay tặng từ 3 - 4 năm trước là điều bình thường. Một phóng viên từng chia sẻ, anh bắt gặp Lee Do Hyun đến trả lời phỏng vấn về bộ phim The Glory trong một chiếc áo khoác đã sờn cũ.

Bình nước được anh dùng hơn 5 năm và đã cũ

Có thể thấy, cũng giống như quần áo, nam diễn viên hoàn toàn không chạy theo xu hướng mà chỉ tập trung vào nhu cầu. Anh là người sử dụng món đồ chứ không bị chúng “điều khiển”. Lee Do Hyun cũng không bị thúc đẩy bởi những người xung quanh chi tiêu đắt đỏ, mà học theo nhu cầu chi tiêu của họ.

3. Tiết kiệm với bản thân, nhưng “thoáng tay” chi tiêu cho gia đình

Sinh ra trong gia đình lao động nên Lee Do Hyun đã chăm chỉ làm việc từ sớm. Từ thời sinh viên, anh đã làm đủ nghề và sau này khi trở thành diễn viên, anh thường chia sẻ trên các bài phỏng vấn rằng mục tiêu trước mặt là làm việc chăm chỉ. Nguyên nhân xuất phát từ thực tế cha mẹ anh đã lớn tuổi, trong khi gia đình vẫn mang nợ chồng chất và còn chăm em trai bệnh tật.

Dù sống tiết kiệm cho bản thân nhưng anh chàng rất “thoáng tay” chi tiêu cho gia đình. Năm 2022, Lee Do Hyun vẫn sống trong nhà thuê ở Seoul, tuy nhiên anh đã trả hết các khoản nợ cho bố mẹ, đồng thời tặng họ một căn nhà khang trang.

Nam diễn viên tặng cho bố mẹ căn nhà khang trang trong khi vẫn đang đi thuê nhà

Bài học tài chính: Chi tiêu dưới khả năng, chăm chỉ làm việc sẽ dẫn đến giàu có

Nhiều người trẻ hiện nay thường xuyên chi tiêu hết lương của mình hay thậm chí là vay nợ để mua sắm. Điều này có nghĩa là họ đang chi tiêu trên khả năng tài chính của bản thân.

Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu hợp lý, chỉ mua những thứ cần thiết, giống như trường hợp của Lee Do Hyun. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền, có nền tảng tài chính bền vững, cũng như sau này sẽ không nuối tiếc vì bản thân đã phung phí vào các nhu cầu cần thiết.

Bên cạnh đó, bạn cần chăm chỉ làm việc và có mục tiêu kiếm tiền rõ ràng. Đơn cử như Lee Do Hyun từng làm việc cật lực trong suốt 4 năm. Anh chàng từng nhận hầu hết dự án phim ảnh được trao đến tay, thậm chí ngất vì quá mệt mỏi khi quay phim. Tuy nhiên, nam diễn viên không từ bỏ vì có mục tiêu kiếm tiền nuôi em và bố mẹ. Khi có mục tiêu tài chính rõ ràng, bạn sẽ không bỏ cuộc và tìm thấy đích đến sự giàu có, thành công nhanh hơn.