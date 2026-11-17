Tập đoàn này vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, SCG ghi nhận lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao điều chỉnh theo dòng tiền đạt hơn 45.300 tỷ đồng (tương đương 1,725 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lợi nhuận và doanh thu bán hàng của tập đoàn lần lượt tăng 13% và 3%.

SCG (Thái Lan) là một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu khu vực ASEAN. Tại Việt Nam, đơn vị này bắt đầu hoạt động từ năm 1992 và hiện sở hữu 28 công ty thành viên với hơn 15.000 nhân viên.

Theo thông tin cập nhật, SCG cho biết, thị trường vật liệu xây dựng và bao bì tại khu vực ASEAN, đặc biệt là tại Việt Nam, ghi nhận tăng trưởng tích cực.



Hiện, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất của SCG tại khu vực, với doanh thu đạt gần 49.000 tỷ đồng (tương đương gần 1,86 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tại đơn vị thành viên là Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), SCG đang đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane, với mục tiêu hoàn thành vào quý II/2027, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Sau khi hoàn thành, dự án trên được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt về nguồn nguyên liệu đầu vào, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam. Nhà máy LSP dự kiến sẽ vận hành trở lại vào quý II/2027.

Trong mảng kinh doanh bao bì, Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân – thành viên của SCG Packaging (SCGP) – đã chính thức khởi công dự án mở rộng Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư ước tính 900 tỷ đồng. Dự án giúp mở rộng công suất sản xuất và tích hợp các công nghệ tự động hóa tiên tiến, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành cũng như năng lực phục vụ thị trường trong nước và quốc tế của doanh nghiệp.

Trong khi đó, PRIME Group của SCG ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước về tổng sản lượng gạch xuất khẩu và tăng trưởng 33% đối với dòng gạch porcelain xuất khẩu trong quý III/2026, phản ánh nhu cầu tích cực đối với vật liệu xây dựng sản xuất tại Việt Nam trên thị trường quốc tế.