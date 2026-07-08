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Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin về 43 trường hợp đạt điểm 10 môn Toán

Thành Đạt - Văn Đức
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Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (tỉnh Lào Cai) có 352 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 43 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Các điểm 10 này chủ yếu thuộc học sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý và Hóa học.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, 43 điểm 10 được ghi nhận ở 23 mã đề thi, phân bố tại 6 phòng thi. Đây đều là những học sinh nhiều năm liền đạt học lực giỏi, có kết quả học tập và rèn luyện tốt, đặc biệt có thành tích nổi bật ở môn Toán.

Trong số này, có 18 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp; 16 em đã được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại thương... Nhiều học sinh cũng đạt kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực và chứng chỉ quốc tế như MOS, SAT, HSA, TSA, SPT.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ dữ liệu, kiểm tra quy trình tổ chức kỳ thi, đối chiếu các thông tin liên quan và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nếu cần thiết.

Sở GD&ĐT Lào Cai công bố 43 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp 2026 - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, nơi có 43 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh việc những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó đề cập một cụm thi tại Lào Cai có số lượng điểm 10 môn Toán tập trung bất thường.

Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Lào Cai có 19.338 thí sinh dự thi môn Toán, điểm trung bình đạt 4,88; hơn 56,7% bài thi dưới 5 điểm. Toàn tỉnh có 60 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Trong dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257 gồm 346 thí sinh, có 262 em đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 75,7%.

Đáng chú ý, 43 trong tổng số 60 bài thi đạt điểm 10 nằm trong dải số báo danh này; trong khi, 17 điểm 10 còn lại phân bố ở hơn 18.900 thí sinh khác.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan.

Theo lãnh đạo Sở này, dải số báo danh được nhắc đến thuộc điểm thi của khối trường chuyên trên địa bàn tỉnh. Việc tập trung nhiều điểm từ 8 đến 10, trong đó có nhiều điểm tuyệt đối, phản ánh năng lực học tập của nhóm học sinh chuyên, đặc biệt là các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên.

Tối 7/7, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi giám đốc các sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong kết quả thi.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và đào tạo phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.

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