So găng trùm công nghệ VinFast VF 7 Plus và Honda CR-V hybrid: Cùng tầm giá 1,2 tỷ nên chọn xe nào?

Ảnh minh họa.

VinFast VF 7 Plus và Honda CR-V hybrid là hai mẫu xe SUV hạng C được nhiều người quan tâm.

Giá bán và bảo hành

Hiện, VinFast VF 7 Plus có giá bán cao nhất là 1,199 tỷ đồng đối với trường hợp khách hàng lựa chọn kèm pin và giá bán chưa bao gồm pin là 999 triệu đồng. Còn giá bán lẻ đề xuất của Honda CR-V hybrid là 1,259 tỷ đồng. Có thể thấy, mẫu SUV điện của VinFast đang chiếm ưu thế về giá bán.

Bên cạnh đó, giá lăn bánh của VF 7 Plus cũng dễ chịu hơn hẳn. Cụ thể, VF 7 Plus có giá lăn bánh dao động từ 1,002 - 1.221 tỷ đồng, tùy từng khu vực và lựa chọn thuê pin hoặc mua đứt từ khách hàng. Trong khi đó, con số dành cho Honda CR-V hybrid là 1,388 - 1,432 tỷ đồng, tùy từng khu vực đăng ký.

Không chỉ chiếm ưu thế về giá, chế độ bảo hành của VinFast VF 7 Plus cũng có phần nhỉnh hơn khi được hãng xe điện Việt bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), còn Honda CR-V hybrid là 5 năm hoặc 130.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Ngoại thất và kích thước

Xét về số đo tổng thể, kích thước của VinFast VF 7 Plus ngắn và thấp hơn so với CR-V hybrid, trong khi chiều rộng và trục cơ sở lại có phần hơn. Theo đó, VinFast VF 7 Plus có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635,75 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm. Trong khi, thông số kích thước tương ứng của Honda CR-V e:HEV RS là 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm) và trục cơ sở dài 2.701 mm.

Ngoại thất của VinFast VF 7 Plus có thiết kế hiện đại, trẻ trung, thể thao với những đường nét bo tròn mềm mại, bộ la-zăng 20 inch nổi bật. Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED vuốt ngược, lưới tản nhiệt hình chữ V. Thân xe có những đường gân dập nổi tạo cảm giác khỏe khoắn. Đuôi xe có đèn hậu LED hình chữ V, cánh lướt gió tích hợp đèn pha LED.

Ảnh minh họa.

Honda CR-V hybrid có thiết kế trung tính, lịch lãm với những đường nét vuông vức. Gương chiếu hậu được dời từ cột A xuống cánh cửa giúp giảm điểm mù. Trang bị ngoại thất đáng chú ý gồm lưới tản nhiệt hình lục giác tạo hình 3D sơn đen, cụm đèn trước/sau thiết kế mảnh và sắc sảo kết hợp cản trước/sau thể thao và vành hợp kim sơn đen 18 inches.

Ảnh minh họa.

Nội thất 

Nội thất của VinFast VF 7 Plus được thiết kế hướng tới người lái, hiện đại, tinh gọn và công nghệ. Những trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 12,9 inch; hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD; tùy chọn nóc kính toàn cảnh, vô lăng D-cut phối hai tông màu cùng dàn phím bấm chuyển số được thiết kế tựa phím đàn piano.

Nội thất VinFast VF 7 Plus

VF 7 Plus được trang bị ghế da tổng hợp cao cấp, ghế trước có tính năng thông gió và điều chỉnh điện, nâng cao sự thoải mái cho người lái và hành khách. Nóc kính toàn cảnh là tính năng đặc biệt của bản Plus, tạo ra không gian mở và rộng lớn cho hành khách. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích cao cấp gồm cổng sạc USB-A ở hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, hệ thống phát Wifi,...

Nội thất Honda CR-V hybrid

Trong khi, CR-V hybrid được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, nội thất bọc da màu đen, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,...

Khả năng vận hành

VF 7 Plus được trang bị động cơ điện trên 2 cầu, pin Li-ion 75,3 kWh, cung cấp tổng công suất 353 mã lực và mô-men xoắn 500Nm - mạnh mẽ không kém người anh em VF 8 phiên bản Eco. Đồng thời, tổng trọng lượng của xe nhẹ hơn 500kg, nên khả năng tăng tốc của VF 7 Plus từ 0 – 100km/h chỉ mất 5,8 giây. Điều này khiến VF 7 Plus trở thành một trong những mẫu xe không có đối thủ trong cùng phân khúc. Dung lượng pin của VF 7 Plus là 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển 431 km theo chuẩn WTLP. Xe được trang bị 3 chế độ lái Normal, Eco và Sport.

Hệ truyền động hybrid của Honda CR-V hybrid bao gồm máy xăng DOHC 4 xi-lanh 2.0L (146 mã lực và 183 Nm) kết hợp với một mô-tơ điện (171 mã lực và 335 Nm) cho ra tổng công suất đạt 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Đi kèm hộp số E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài 2 chế độ lái (Normal và Econ) như trên các phiên bản thông thường, CR-V e:HEV RS còn được bổ sung chế độ lái Sport.

Trang bị an toàn

Ảnh minh họa.

VinFast VF 7 Plus sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS có tới 25 tính năng, bỏ xa những đối thủ cùng phân khúc thường chỉ sở hữu 14-15 tính năng, đa phần là các tác vụ cơ bản. Trên VF 7, chủ xe được hỗ trợ tối đa với các công nghệ nổi bật như hỗ trợ lái trên đường cao tốc hay hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc.

Trang bị an toàn bị động trên VinFast VF 7 cũng là điểm sáng khi bản Plus được trang bị tới 8 túi khí. Các công nghệ an toàn khác có thể kể đến như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chức năng chống lật ROM, giám sát áp suất lốp, căng đai khẩn cấp toàn bộ ghế, khóa ghế trẻ em ISOFIX. Ngoài ra, VF7 được trang bị loạt tính năng thông minh VF Connect giúp cho chủ xe kiểm soát xe của mình mọi lúc, mọi nơi.

Honda CR-V hybrid cũng được trang bị 8 túi khí cùng với các gói an toàn chủ động Honda Sensing như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm sát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng thích ứng thông minh và thông báo xe phía trước khởi hành. Những trang bị an toàn chủ động (ADAS) trên CR-V hybrid không thực sự quá nổi trội so với VinFast VF 7.