Thiết kế và màn hình: gần như giữ nguyên, thêm Ceramic Shield 2

iPhone 17e có thiết kế và kích thước gần như không thay đổi so với iPhone 16e. Máy vẫn sử dụng khung nhôm, hai mặt kính, màn hình 6,1 inch, độ dày 7,8mm và trọng lượng 167g. Chuẩn kháng bụi nước IP68 tiếp tục được duy trì trên thế hệ mới.

Về màu sắc, ngoài đen và trắng như trước đây, iPhone 17e bổ sung thêm tùy chọn soft pink. Phần notch vẫn giữ nguyên trên cả 2 máy, tích hợp Face ID để xác thực sinh trắc học.

Màn hình của iPhone 17e vẫn là tấm nền OLED Super Retina XDR 6,1 inch, tần số quét 60Hz. Tính năng ProMotion tiếp tục chỉ xuất hiện trên dòng iPhone 17 cao hơn. Độ sáng tối đa ở mức 800 nits, thấp hơn mức 1.000 nits của iPhone 17 tiêu chuẩn, nên khi dùng ngoài trời nắng gắt có thể hơi hạn chế.

Điểm nâng cấp đáng chú ý là lớp kính Ceramic Shield 2 trên iPhone 17e, thay cho thế hệ đầu trên 16e. Theo Apple, lớp kính mới bền hơn 3 lần.

Hiệu năng và phần mềm: A19, modem C1X mới

iPhone 17e được trang bị chip A19 tiến trình 3nm, giống với iPhone 17 nhưng bị cắt giảm 1 nhân GPU. Bản 17e có 4 nhân GPU, trong khi iPhone 17 có 5 nhân. Với đa số tác vụ thông thường, khác biệt này khó nhận ra, nhưng người chơi game có thể thấy chênh lệch nhỏ về hiệu năng đồ họa.

Thế hệ mới cũng dùng modem C1X, cải tiến từ modem C1 trên iPhone 16e, giúp tăng hiệu quả năng lượng cho kết nối di động. Máy cài sẵn iOS 26 với giao diện Liquid Glass, đồng thời vẫn được kỳ vọng duy trì thời gian hỗ trợ phần mềm dài như truyền thống của Apple.

Camera: vẫn 1 camera 48MP, cải thiện xử lý ảnh

Cả 2 máy đều chỉ có 1 camera sau 48MP, khẩu độ f/1.6, hỗ trợ OIS và lấy nét tự động. Trên iPhone 17e, Apple cải thiện pipeline xử lý ảnh và nâng chất lượng chụp chân dung. Hạn chế trước đây trên iPhone 16e là chế độ Portrait chỉ áp dụng cho người, nay đã hỗ trợ cả thú cưng.

Camera trước 12MP không thay đổi. Tính năng Cinematic Mode tiếp tục vắng mặt trên dòng e, người dùng cần lên iPhone 17 để có chế độ này.

Pin và sạc: thêm MagSafe, sạc không dây 15W

Dung lượng pin của iPhone 17e nhiều khả năng vẫn ở mức 4.005mAh như 16e. Apple công bố thời lượng phát video tối đa 26 giờ, tương đương thế hệ trước. Trong các bài test trước đây, iPhone 16e đạt khoảng 17,5 giờ duyệt web, 7 giờ xem video trực tuyến và gần 8 giờ chơi game 3D.

Thay đổi lớn nằm ở MagSafe. iPhone 17e lần đầu được trang bị vòng nam châm MagSafe phía sau, hỗ trợ gắn phụ kiện tương thích. Tốc độ sạc không dây tăng lên 15W, gấp đôi mức 7,5W trên iPhone 16e. Sạc có dây vẫn ở mức 20W.

Cấu hình và giá bán

iPhone 17e khởi điểm 600 USD, tương đương khoảng 15,8 triệu đồng, giữ nguyên so với iPhone 16e nhưng bộ nhớ mặc định được nâng lên 256GB thay vì 128GB. Máy có RAM 8GB LPDDR5, tùy chọn bộ nhớ 256GB hoặc 512GB. Trong khi đó, iPhone 16e sử dụng chip A18 3nm.

Tổng kết

So với iPhone 16e, iPhone 17e không thay đổi về thiết kế và màn hình, nhưng nâng cấp đáng kể ở chip A19, modem C1X, Ceramic Shield 2, bổ sung MagSafe và tăng gấp đôi bộ nhớ khởi điểm lên 256GB. Những hạn chế vẫn gồm màn hình 60Hz và chỉ có 1 camera sau.

Với cùng mức giá 600 USD (tại Việt Nam là 17.99 triệu đồng), iPhone 17e mang lại cấu hình và tính năng đầy đủ hơn so với thế hệ trước. Dù vậy, người dùng nếu muốn tiết kiệm vài triệu vẫn có thể mua iPhone 16e mà không cảm thấy thua thiệt quá nhiều, nếu chấp nhận các điểm yếu cố hữu như màn hình 60Hz và camera đơn.