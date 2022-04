Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022 cao nhất từ trước đến nay

Mới đây, Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong tháng 4, hoạt động khởi sự kinh doanh khởi sắc mạnh mẽ.

Trong tháng 4 đã có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 164.100 tỷ đồng và số đăng ký lao động là 104.800 lao động. So với tháng 3/2022, số doanh nghiệp mới tăng 4,9%, giảm 15,3% về vốn đăng ký và tăng 11,7% về số lao động. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào ngày 29/4, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế tháng qua là số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, cả nước đã có 7.034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 63,6% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì tháng 4/2022 cao gấp 2 lần so với số doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 60,6% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 17,5%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, còn có 30.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80.500 doanh nghiệp, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 4, có 5.391 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,1% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm đã có 41.000 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2021 và 15.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết: "Kết quả trên cho thấy các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Quốc hội và Chính phủ đúng hướng và hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động khởi sự kinh doanh khởi sắc mạnh mẽ".

https://cafef.vn/so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-4-2022-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-20220429142433128.chn