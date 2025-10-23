Sổ đỏ sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần biết những điều quan trọng sau

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chiến dịch làm giàu và làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Nguyên nhân là do thông tin trên các sổ đỏ được cấp qua nhiều thời kỳ khác nhau, sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác nhau (CMND 9 số, 12 số, CCCD), dẫn đến tình trạng dữ liệu thiếu nhất quán. Hơn nữa, các giao dịch viết tay, việc chưa xác lập quyền thừa kế, hoặc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng khiến thông tin thực tế và trên giấy tờ có nhiều sai lệch.

Việc tích hợp lên VNeID nhằm mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", làm nền tảng cho việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và chính xác.

Sắp tới, công dân sẽ tự cung cấp thông tin về chủ sử dụng đất ở, nhà ở (sổ đỏ) qua tiện ích trên ứng dụng VNeID

Người dân sẽ tham gia như thế nào?

Một tiện ích mới sẽ được xây dựng trên ứng dụng VNeID để người dân có thể:

Tự cung cấp thông tin sổ đỏ.

Kiểm tra và xác thực lại các thông tin hiện có.

Bộ Công an khuyến khích người dân đồng hành cùng cơ quan chức năng trong việc rà soát, bổ sung thông tin để quá trình "làm sạch" dữ liệu được nhanh chóng và hiệu quả.

Lưu ý quan trọng: Khi được tổ công tác yêu cầu hỗ trợ, người dân chỉ cần cung cấp bản sao (photocopy) của sổ đỏ và Căn cước công dân, không cần phải công chứng.

Người dân chỉ cần cung cấp bản sao (photocopy) của sổ đỏ và Căn cước công dân, không cần phải công chứng

Việc tích hợp sổ đỏ chỉ là một phần trong kế hoạch lớn nhằm biến VNeID thành một ví giấy tờ điện tử toàn diện của công dân.

Tại dự thảo Nghị định 69/2024, Bộ Công an đã đề xuất tích hợp tới 188 loại giấy tờ cá nhân và 390 loại giấy tờ của tổ chức lên VNeID. Một số giấy tờ quan trọng dự kiến sẽ được cập nhật bao gồm:

Giấy phép lái xe, đăng ký xe

Bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn

Bằng cấp (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Hộ chiếu, thị thực

Sự chuyển đổi này sẽ giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi, giảm thiểu giấy tờ và thời gian đi lại trong tương lai.