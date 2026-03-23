HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Huỳnh Duy |

Đây là số điện thoại lừa đảo được công an cảnh báo mới đây.

Ngày 19/3, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức mạo danh lực lượng công an để đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18/3, lực lượng công an phát hiện bà M.T.H (70 tuổi, trú tại địa phương) đang đạp xe đến một tiệm vàng với ý định bán 19 chỉ vàng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, công an đã tiến hành xác minh và xác định bà H. đang bị các đối tượng lạ gọi điện giả danh cán bộ công an đe dọa.

Các đối tượng thông báo bà H. có liên quan đến một đường dây rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy, sau đó hướng dẫn bà liên hệ với một người tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an). Nhóm này yêu cầu bà kê khai tài sản và chuyển tiền để “chứng minh tài sản hợp pháp”. Khi bà H. đang chuẩn bị bán vàng để chuyển tiền, công an đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn thiệt hại.

Cùng ngày, tại xã Hùng Việt (Phú Thọ), Công an địa phương tiếp nhận tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về việc ông L.V.V (sinh năm 1953) có biểu hiện bất thường khi đến rút tiền tiết kiệm.

Công an kịp thời ngăn cản ông L.V.V khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Theo trình bày, ông V. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “Minh”, cán bộ công an tỉnh, sử dụng số điện thoại 0354.716.975. Đối tượng này cho rằng số tiền của ông liên quan đến một vụ án lừa đảo và yêu cầu ông rút toàn bộ 40 triệu đồng để chuyển vào tài khoản mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.

Để gây sức ép, các đối tượng liên tục đe dọa sẽ bắt giữ nếu ông không hợp tác, đồng thời hướng dẫn cách đối phó khi bị người khác hỏi. Do hoang mang, ông V. đã làm thủ tục rút tiền. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt, giải thích và giúp ông nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo.

Từ các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng. Công an không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm. Khi cần làm việc, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc làm việc trực tiếp thông qua công an địa phương.

Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần được tuyên truyền để nhận diện các chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tags

bộ công an

Công an xã Giai Lạc

Cục Cảnh sát ma tuý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại