Số điện thoại đã chính chủ nhưng người dùng vẫn có thể bị khoá SIM nếu chưa làm bước này trên VNeID: Cần kiểm tra ngay!

Hoàng Nguyễn
|

Với người sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, các số thuê bao này cần được xác nhận trên ứng dụng VNeID.

Ngày 15/4 là thời điểm Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo quy định tại Thông tư này, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Theo quy định hiện hành, trường hợp người dùng chỉ sử dụng một số điện thoại và số này đã được dùng để đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng chính thức của nhà mạng thì thường không cần thực hiện lại thao tác xác thực.

Tuy nhiên, với người sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, các số thuê bao này cần được xác nhận trên ứng dụng VNeID để bảo đảm đồng bộ dữ liệu với hệ thống quản lý dân cư, tránh nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ dù thông tin với nhà mạng đã chính xác.

Để xác thực số điện thoại trên ứng dụng VNeID, người dùng đăng nhập tài khoản định danh điện tử, truy cập mục "Ví giấy tờ", sau đó vào phần "Số điện thoại". Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các số thuê bao chờ xác nhận. Người dùng lựa chọn số đang sử dụng để xác nhận hoặc từ chối các số lạ, không còn sử dụng.

Trong trường hợp chưa thấy số điện thoại xuất hiện trên ứng dụng VNeID, người dùng không nên quá lo lắng. Theo quy định, các nhà mạng có tối đa 30 ngày kể từ khi thông tư có hiệu lực để chuyển dữ liệu thuê bao sang cơ quan quản lý căn cước nhằm đối soát và cập nhật lên hệ thống. Do số lượng thuê bao lớn, việc cập nhật có thể diễn ra chậm và không đồng thời giữa các người dùng.

Người dùng được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra thông báo từ nhà mạng và ứng dụng VNeID để kịp thời xác thực thông tin, bảo đảm thuê bao tiếp tục hoạt động ổn định.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1:

Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 5.2

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6

Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7

Màn hình sau khi xác nhận thông tin

