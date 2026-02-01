Sở chỉ huy thất thủ, lính Nga tìm được tài liệu quan trọng, Đại úy Ukraine nói: Thảm họa

Thảm họa ở Huliaipole

Khi phòng tuyến bắt đầu lung lay, các đơn vị Ukraine cố thủ trong thị trấn nhỏ Huliaipole, chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra dưới lớp sương mù dày đặc, khi quân đội Nga tiến vào thị trấn bằng cách di chuyển dọc theo con sông chia đôi thị trấn. Phát hiện tiếng vo ve của máy phát điện, lính Nga xông vào một sở chỉ huy của Ukraine. Một cuộc đấu súng nổ ra.

Bị bất ngờ, các binh sĩ bảo vệ sở chỉ huy đã rút lui, bỏ lại máy tính xách tay và bản đồ chiến trường, để lộ vị trí của các đơn vị điều khiển máy bay không người lái Ukraine gần đó. Chẳng mấy chốc, các đội này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của quân Nga.

"Đó là một thảm họa", Đại úy Dmytro Filatov, chỉ huy Trung đoàn Xung kích Độc lập số 1 của Ukraine, đơn vị được điều gấp đến tăng viện cho Huliaipole, ở phía đông nam Ukraine, cho biết.

Đại úy Dmytro Filatov (trái) trong một boong-ke chỉ huy ở Donbas. Ảnh: NYT

Việc sở chỉ huy thất thủ vào cuối tháng 12 được Đại úy Filatov kể lại, người cho biết ông đã theo dõi diễn biến thông qua liên lạc vô tuyến, làm nổi bật thách thức trọng tâm mà Quân đội Ukraine phải đối mặt sau 4 năm chiến tranh dai dẳng.

Bị kéo giãn bởi các cuộc tấn công của Nga trên chiến tuyến dài 700 dặm, Ukraine thiếu quân số đủ để bảo vệ mọi khu vực một cách đồng đều, tạo ra những khoảng trống mà lực lượng Moscow có thể dễ dàng tiến công hơn.

Vấn đề cố hữu của Ukraine

Theo bản đồ chiến trường, quân đội Nga hiện kiểm soát ít nhất một nửa Huliaipole.

"Chúng tôi luôn thiếu người," Horol nói, thêm rằng Ukraine thiếu quân để vừa đẩy lùi các cuộc xâm nhập vừa phát động các cuộc phản công.

Vladyslav Bashchevanzhy, tham mưu trưởng một tiểu đoàn máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn 260, đã thẳng thắn mô tả vấn đề nhân sự.

"Một tiểu đoàn được cho là phải có khoảng 500 binh sĩ. Trên thực tế, chúng tôi may mắn lắm mới có được 100 người", ông nói. "Trong số 100 người đó, có lẽ chỉ có 50 người thực sự sẵn sàng chiến đấu — những người không bị thương hoặc kiệt sức".

Việc trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ, hai vấn đề mà Ukraine đã phải vật lộn kể từ năm 2024, chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực. Mới đây, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov, cho biết có hai triệu người Ukraine đang bị "truy nã" vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trong khi 200.000 binh sĩ vắng mặt không phép.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng họ rất có thể thiếu nguồn lực để tái chiếm Huliaipole. Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga gần đây đã ra lệnh cho quân đội của mình tiếp tục tiến công và chiếm thủ phủ khu vực Zaporizhzhia "trong tương lai gần".

Trong phần lớn năm qua, Ukraine đã tập trung phần lớn lực lượng của mình vào việc giữ các thành phố ở Donetsk, khu vực phía đông mà Nga tuyên bố phải kiểm soát hoàn toàn, bằng vũ lực hoặc thông qua đàm phán, trước khi có bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh. Do những yêu cầu chiến lược và chính trị ở Donetsk, Ukraine đã bỏ lại một vùng đất rộng lớn ở phía tây, bao gồm Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia, với lực lượng phòng thủ mỏng và dễ bị tổn thương.

Trong tháng 11 và tháng 12, Nga đã đạt được những bước tiến lớn nhất ở Zaporizhzhia và vùng Dnipropetrovsk lân cận, chiếm giữ gần 170 dặm vuông lãnh thổ, theo Pasi Paroinen, một nhà phân tích quân sự của Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, tổ chức theo dõi chiến tuyến ở Ukraine. Con số này nhiều hơn khoảng 20% so với ở Donetsk trong cùng kỳ.