Sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Crimea của Nga bị trúng tên lửa Storm Shadow

Thông tin này được kênh Telegram "Crimean Wind" đăng tải.

Theo tường thuật, cuộc tấn công diễn ra lúc 5h ngày 27/5, khi một mối đe dọa về vụ tập kích bằng máy bay không người lái và vũ khí đường không được công bố trên lãnh thổ bán đảo do Nga kiểm soát.

Đồng thời các báo cáo về hoạt động của hệ thống phòng không Nga cũng xuất hiện.

Khoảng 1 giờ sau khi lệnh báo động không kích được ban hành, người dân địa phương bắt đầu đăng tải ảnh khói bốc lên từ khu vực trụ sở tạm thời của Hạm đội Biển Đen của Nga tại tọa độ 44.59296154705371, 33.51834929051848.

Theo kênh Telegram "ChP/Simferopol", cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình Storm Shadow.

Người dân địa phương ghi lại cảnh khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

Điều đáng chú ý là cuộc tấn công vào trụ sở tạm thời diễn ra sau vụ tập kích thẳng vào tòa nhà chính của Sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol, số 2 đường Voronina, xảy ra hôm 22/9/2023.

Khi đó Không quân Ukraine đã bắn nhiều tên lửa Storm Shadow với đầu đạn nặng 450kg.

Theo Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, các sĩ quan cấp cao đang có mặt tại trụ sở vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra.

Vụ tập kích này đã làm tê liệt hệ thống chỉ huy của Hạm đội trong một thời gian, vì tòa nhà này đóng vai trò là trung tâm chính về liên lạc và phối hợp các hoạt động hải quân ở Biển Đen.

Sau đó báo chí mới biết rằng chiến dịch này có tên chính thức là "Bẫy Cua", nhằm mục đích loại bỏ toàn bộ ban chỉ huy Hạm đội Biển Đen.

Tòa nhà trụ sở bị hư hại nghiêm trọng đến mức người Nga bắt đầu tháo dỡ phần còn lại vào tháng 2/2026 và Bộ chỉ huy đang sử dụng một trụ sở tạm thời.