Số ca mắc COVID-19 ở Lisbon tăng, UEFA chưa có kế hoạch B cho Champions League

Ngày 17/6, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức chốt phương án đưa Champions League trở lại vào tháng 8 và được tổ chức tập trung (từ vòng tứ kết, từ 12-23/8) tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, kế hoạch đưa giải đấu hàng đầu châu Âu trở lại đang phải đối mặt với thách thức mới khi mà số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở thủ đô Lisbon.

Số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở thủ đô Lisbon

Ngày 27/6, Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa đã đưa ra quyết định đóng cửa trở lại với 19 quận và khu phố thuộc thủ đô Lisbon từ ngày 1/7 và lệnh cách ly này trước mắt có hiệu lực 2 tuần. Tất cả người dân ở những khu phố này chỉ được phép ra ngoài khi thật cần thiết và có lý do chính đáng.



Sân Estadio da Luz của Benfica

Lisbon cũng là nơi sẽ diễn ra các trận đấu giai đoạn còn lại của Champions League (từ vòng tứ kết) và điều này khiến nhiều người lo lắng về việc giải đấu có bị ảnh hưởng hay không.



Hiện tại, UEFA chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào sau quyết định của Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa.

Trả lời Hãng thông tấn Đức DPA, giới chức UEFA cho hay: "Hiện chưa có cơ sở gì để chúng tôi phải lên phương án B. Tuy nhiên, UEFA theo dõi sát mọi diễn biến dịch bệnh ở Lisbon và thường xuyên liên lạc với những có trách nhiệm tại đây. Chúng tôi đánh giá tình hình mỗi ngày và sẽ đưa ra biện pháp khi thấy cần thiết."

Phần còn lại của UEFA Champions League mùa giải năm nay bị ảnh hưởng rất nhiều bởi COVID-19

Nếu trong hai tuần nữa tình hình dịch bệnh ở Bồ Đào Nha chưa được khống chế rất, giải đấu này lại có thể sẽ thay đổi địa điểm và Đức được xem là quốc gia thích hợp vào thời điểm này.



Tất cả các vòng ở Champions League từ tứ kết chỉ đá một trận duy nhất để phân thắng bại, thay vì đá lượt đi - lượt về như các mùa giải trước đây. Các đội bóng đã góp mặt ở tứ kết gồm Atalanta, RB Leipzig, Atletico Madrid và Paris Saint-Germain.

Bốn suất còn lại sẽ thuộc về đội giành chiến thắng trong các cặp đấu Man City vs Real, Bayern Munich vs Chelsea, Juventus vs Lyon và Barcelona vs Napoli.