Ổ dịch mới nhất ở Trung Quốc – thành phố Tây An, đã báo cáo 175 ca Covid-19 có triệu chứng, tăng so với 150 trường hợp của ngày hôm trước, theo dữ liệu chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố ngày 28/12. Tuy nhiên, vẫn chưa có ca nhiễm Omicron nào được công bố trong số 810 trường hợp được xác nhận ở Tây An từ ngày 9/12 đến nay.

Trên cả nước, Trung Quốc đại lục đã phát hiện 182 trường hợp có triệu chứng, tăng so với 162 ca một ngày trước đó và đánh dấu ngày tăng thứ 4 liên tiếp của các ca bệnh cộng đồng. Đây là số lượng hàng ngày cao nhất kể từ khi bản tin công bố dịch ở nước này chính thức phân loại riêng người mang mầm bệnh không triệu chứng vào cuối tháng 3 năm ngoái.

Mặc dù số ca bệnh ở Tây An và Trung Quốc ít hơn nhiều các nước khác, nhưng giới chức địa phương vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất đối với việc đi lại trong thành phố và rời khỏi thành phố. Trong ngày 27/12, Tây An, nơi có gần 13 triệu dân, đã bắt đầu một đợt xét nghiệm axit nucleic mới và thắt chặt việc phong toả bằng cách yêu cầu tất cả cư dân phải ở trong nhà. Các phương tiện không thiết yếu cũng bị cấm ra đường.

Tây An cũng đã tiến hành khử trùng toàn thành phố, coi đây là một phần trong các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhưng cách làm này đang gây ra tranh cãi trong dư luận về tính hiệu quả.

Tính đến tối 27/12, vụ bùng phát mới nhất ở Tây An đã ảnh hưởng đến 21 thành phố ở 15 tỉnh và khu tự trị, bao gồm Thiểm Tây, Quảng Đông, Quảng Tây và Bắc Kinh, nơi Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ khai mạc vào ngày 4/2, theo truyền thông Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trương Bá Lễ, chuyên gia hàng đầu về y học cổ truyền nước này dự đoán, dịch tại Tây An sẽ được khống chế vào giữa tháng 1/2022.

Bắc Kinh hôm thứ Sáu tuần trước cũng vừa tuyên bố thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch trước thềm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán vào ngày 1/2, vài ngày trước khi Olympic mùa Đông Bắc Kinh khai mạc.

Mặc dù đợt bùng phát Covid-19 này đã làm tăng áp lực phòng chống dịch đối với Trung Quốc, bên cạnh lo ngại về biến thể Omicron, nhưng các chuyên gia y tế nước này vẫn cho rằng Trung Quốc sẽ đảm bảo một sự kiện thể thao quốc tế an toàn vì nước này có thể rút ra các bài học kinh nghiệm từ việc dập tắt các đợt bùng phát địa phương những lần trước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng cao trong người dân Trung Quốc và những người tham gia Thế vận hội cũng sẽ giúp ích cho quá trình phòng chống dịch. Tính đến 25/12, nước này đã tiêm được gần 2,76 tỷ liều vaccine Covid-19 với hơn 1,2 tỷ người đã tiêm đủ 2 mũi, chiếm hơn 85% dân số./.