Số bệnh nhân Covid-19 trong dịp lễ Lao động Mỹ cao hơn 300% so với năm 2020

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, số lượng bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện trên khắp nước Mỹ vào dịp Ngày Lao động cao hơn gần 300% so với cùng thời điểm vào năm 2020. Số người tử vong do Covid-19 trung bình cũng cao hơn 86% so với cùng kỳ năm 2020.



Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ gia tăng trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm Delta đang lan rộng tại nước này. Ngoài ra, số lượng người đi du lịch vào cuối tuần qua đã tăng đột biến. Theo Cơ quan an ninh vận tải Mỹ, hơn 3,5 triệu người đã đi du lịch trên khắp nước Mỹ vào ngày 3/9 và 4/9 nhân dịp kỳ nghỉ lễ Lao động, bất chấp việc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo những người chưa tiêm chủng không nên đi du lịch.

"Chúng tôi đã khuyến cáo rằng chỉ những người đã tiêm chủng đầy đủ và đeo khẩu trang mới có thể đi du lịch. Mọi người cần tự cân nhắc những rủi ro lây nhiễm khi nghĩ đến việc đi du lịch", Rochelle Walensky, Giám đốc CDC, cho biết. Vào cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 1,146 triệu ca mắc Covid-19 trong tuần, cao hơn nhiều so với 287.235 ca vào cùng thời điểm năm 2020. Mặc dù số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở một số bang như Florida đã giảm, các bang khác như Idaho đang chứng kiến tình trạng bệnh viện bắt đầu quá tải do lượng bệnh nhân tăng đột biến. Cơ quan y tế bang Idaho cho biết, các bệnh viện đang thiếu nhân viên y tế và giường bệnh trầm trọng và lưu ý rằng, bệnh nhân có thể sẽ không nhận được sự chăm sóc như mong đợi nếu họ phải nhập viện. Theo CDC, Mỹ vẫn chứng kiến mức độ lây truyền dịch bệnh trong cộng đồng cao trong bối cảnh giới chức y tế đang theo dõi biến thể Mu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Mu có thể tránh được khả năng miễn dịch hình thành nhờ tiêm chủng hoặc do từng mắc bệnh trước đó./.