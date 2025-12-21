ChatGPT tích hợp: điểm nhấn khác biệt, nhưng chưa phải để “thay điện thoại”

Kieslect Elite 2 được quảng bá là smartwatch AI với ChatGPT tích hợp trực tiếp. Trên thực tế, ChatGPT đóng vai trò như một trợ lý hỏi đáp nhanh, hoạt động thông qua kết nối Bluetooth với điện thoại và Internet. Người dùng có thể nói trực tiếp vào đồng hồ để đặt câu hỏi, yêu cầu gợi ý công việc, tra cứu thông tin cơ bản hoặc trò chuyện ngắn theo dạng hội thoại nhiều lượt.

Theo các trải nghiệm ban đầu từ reviewer và người dùng sớm, ChatGPT trên Elite 2 hoạt động ổn định với các câu hỏi ngắn, mang tính tra cứu hoặc gợi ý. Tuy nhiên, do giới hạn màn hình và cách nhập liệu, AI này phù hợp hơn với việc hỏi nhanh, nhắc việc hoặc tìm thông tin tức thời, thay vì các cuộc hội thoại dài hay yêu cầu phức tạp như khi dùng trên điện thoại. Đây là điểm cần nhìn nhận đúng để tránh kỳ vọng quá cao.

Tiếng Việt dùng được, phản hồi tốt với lệnh đơn giản

Một trong những câu hỏi lớn nhất với Kieslect Elite 2 là ChatGPT hoạt động thế nào khi người dùng nói tiếng Việt. Từ các phản hồi thực tế ban đầu, có thể khẳng định đồng hồ đã hỗ trợ nhận diện giọng nói tiếng Việt và xử lý câu hỏi ở mức khá ổn, ít nhất trong các tình huống cơ bản.

Một số người dùng Việt cho biết ChatGPT trên Elite 2 nghe tiếng Việt tương đối chuẩn, đặc biệt với các câu nói ngắn, rõ ràng như hỏi thông tin, nhờ gợi ý nhanh hoặc ra lệnh đơn giản. Khi nói trực tiếp vào đồng hồ, AI có thể hiểu đúng nội dung câu hỏi và trả lời mạch lạc, không gặp tình trạng nhận sai ngôn ngữ hay phản hồi bằng tiếng Anh như lo ngại ban đầu.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cũng cho thấy ChatGPT trên đồng hồ phù hợp nhất với các lệnh và câu hỏi ngắn, mang tính tra cứu nhanh hoặc trợ lý tức thời. Với những câu nói dài, nhiều mệnh đề hoặc ngữ cảnh phức tạp, tốc độ phản hồi và độ chính xác vẫn chưa thể so sánh với việc dùng ChatGPT trên điện thoại. Điều này phần nào đến từ giới hạn phần cứng, màn hình nhỏ và cách tương tác bằng giọng nói trên smartwatch.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa có bài test nào chuyên sâu về khả năng nhận diện tiếng Việt trong môi trường ồn, khi nói nhanh hoặc nói giọng địa phương. Các đánh giá hiện tại chủ yếu dựa trên trải nghiệm sử dụng thực tế ban đầu của người dùng sớm, cho thấy ChatGPT tiếng Việt trên Kieslect Elite 2 dùng được và đủ tiện lợi, nhưng vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ ổn định lâu dài.

Phần cứng và trải nghiệm sử dụng: nền tảng khá vững

Nếu tạm gác AI sang một bên, Kieslect Elite 2 là một chiếc smartwatch có cấu hình phần cứng tương đối tốt trong tầm giá. Màn hình AMOLED LTPO kích thước lớn, độ sáng cao, hiển thị rõ ngoài trời và hỗ trợ Always On Display được nhiều reviewer đánh giá là một trong những điểm mạnh dễ nhận thấy nhất khi đeo lên tay.

Ảnh: Nguyễn Tùng Lâm.

Thiết kế thiên về phong cách thể thao pha cao cấp, khung kim loại chắc chắn, chống nước 5ATM cho phép bơi lội và tập luyện dưới nước. Trải nghiệm đeo hàng ngày được phản hồi là thoải mái, phù hợp cả khi đi làm lẫn vận động.

Elite 2 hỗ trợ GPS đa băng tần và nhiều vệ tinh, phục vụ tốt cho các hoạt động chạy bộ, đạp xe ngoài trời. Đây là yếu tố quan trọng với người dùng quan tâm đến theo dõi tập luyện, và cũng là điểm khiến mẫu đồng hồ này khác biệt so với nhiều smartwatch phổ thông chỉ dựa vào GPS cơ bản hoặc GPS từ điện thoại.

Nghe gọi, nhạc và pin: đủ dùng, thiên về tiện lợi

Đồng hồ cho phép nghe gọi Bluetooth trực tiếp và lưu nhạc trong bộ nhớ để nghe không cần điện thoại. Đây không phải tính năng mới, nhưng với Elite 2, các đánh giá ban đầu cho thấy chất lượng cuộc gọi ổn trong môi trường yên tĩnh, phù hợp với nhu cầu nghe nhanh, nhận cuộc gọi khi đang tập luyện hoặc di chuyển.

Thời lượng pin là điểm được nhắc tới khá nhiều. Trong điều kiện sử dụng nhẹ và trung bình, Elite 2 có thể dùng nhiều ngày, thậm chí kéo dài vài tuần nếu tắt bớt các tính năng tiêu tốn năng lượng. Khi bật GPS thường xuyên và dùng AI, pin sẽ giảm nhanh hơn, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được so với mặt bằng smartwatch có màn hình lớn và GPS độc lập.

Đánh giá tổng thể: AI là “gia vị”, không phải tất cả

Kieslect Elite 2 nên được nhìn nhận như một chiếc smartwatch toàn diện có thêm yếu tố AI, thay vì chỉ là “đồng hồ ChatGPT”. Trợ lý AI mang lại trải nghiệm mới lạ và tiện lợi trong một số tình huống, nhưng chưa đủ để thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với đồng hồ thông minh.

Điểm mạnh thực sự của Elite 2 nằm ở màn hình đẹp, GPS đa băng tần, pin tốt và hệ tính năng đầy đủ cho sinh hoạt và tập luyện hàng ngày. ChatGPT đóng vai trò bổ sung, tạo khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc và mở ra hướng phát triển mới cho smartwatch phổ thông.

Với những ai tò mò về AI trên thiết bị đeo tay và cần một chiếc đồng hồ có phần cứng ổn, Kieslect Elite 2 là một lựa chọn đáng để cân nhắc, đặc biệt với mức giá khi săn sale có thể chưa đến 2 triệu đồng.