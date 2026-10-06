Smart Choice Awards 2026 khép lại: 10 đại diện mang công nghệ đến gần hơn với cuộc sống

Từ thiết bị sáng tạo đến giải pháp chăm sóc gia đình, 10 đại diện thắng giải Smart Choice Awards tại BCA 2026 cho thấy giá trị của công nghệ khi đáp ứng đúng nhu cầu người dùng.

Làm việc thuận tiện khi di chuyển, giảm thời gian chăm sóc nhà cửa hay hiểu hơn những dữ liệu sức khỏe là các nhu cầu ngày càng gần gũi với người dùng công nghệ. Những giá trị ấy được thể hiện qua 10 hạng mục Smart Choice Awards, vừa được trao tại Gala Better Choice Awards 2026 tối 4/10 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Danh sách năm nay trải rộng từ điện thoại, máy tính, thiết bị gia dụng đến hệ sinh thái và dịch vụ hậu mãi. Mỗi đại diện mang đến một cách giải quyết nhu cầu thực tế, thể hiện tinh thần tìm kiếm những lựa chọn phù hợp hơn với từng nhóm người dùng của Better Choice Awards.

OPPO Find X9 Ultra: Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm

Với người thích du lịch, chụp concert hay sáng tạo nội dung, OPPO Find X9 Ultra mang đến nhiều lựa chọn ghi hình trong một thiết bị. Hệ thống bốn camera, gồm camera chính 200MP, tele chân dung 200MP và tele zoom quang học 10x, đáp ứng nhu cầu từ chụp phong cảnh đến chủ thể ở xa.

Khả năng quay 8K, 4K 120fps cùng O-Log 2.0 mở rộng lựa chọn hậu kỳ cho người dùng chuyên sâu. Giải thưởng ghi nhận cách sản phẩm đưa công cụ nhiếp ảnh, quay phim đến gần hơn với nhu cầu sáng tạo di động.

Samsung Galaxy Z Fold8: Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng

Galaxy Z Fold8 hướng tới người cần màn hình rộng để đọc tài liệu, giải trí nhưng vẫn muốn thiết bị gọn khi mang theo. Trọng lượng 201g, độ dày 4,5mm khi mở cùng màn hình chính tỷ lệ 4:3 giúp máy đáp ứng nhiều bối cảnh sử dụng.

Màn hình phụ phục vụ thao tác nhanh, còn Gemini Notebook hỗ trợ tập hợp ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm và tài liệu. Danh hiệu “Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng” ghi nhận hướng phát triển điện thoại gập gắn với sự linh hoạt trong sinh hoạt và công việc.

ASUS Zenbook DUO 2026: Thiết bị kiến tạo không gian làm việc di động của năm

Với người quen làm việc trên nhiều màn hình, ASUS Zenbook DUO 2026 giúp duy trì không gian hiển thị rộng khi rời văn phòng. Hai màn hình OLED 14 inch cho phép đặt tài liệu tham khảo cạnh phần mềm chỉnh sửa, hoặc theo dõi bảng tính cùng các ứng dụng khác.

Bàn phím tháo rời và chân đế tích hợp hỗ trợ thay đổi tư thế sử dụng theo công việc. Kết hợp ScreenXpert và Task Group để quản lý bố cục ứng dụng, sản phẩm phù hợp với người thường xuyên đa nhiệm, đi công tác hoặc thay đổi địa điểm làm việc.

Hệ sinh thái Samsung Galaxy: Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc

Với người sử dụng nhiều thiết bị, Samsung Galaxy tạo sự liên thông giữa điện thoại, máy tính, tai nghe và thiết bị đeo. Khả năng tiếp nối tác vụ, nhận thông báo và tổng hợp dữ liệu sức khỏe giúp quá trình chuyển đổi giữa các sản phẩm thuận tiện hơn.

Thông qua SmartThings, trải nghiệm được mở rộng tới TV và thiết bị gia dụng tương thích, hỗ trợ quản lý tập trung và tự động hóa. Giải thưởng ghi nhận giá trị của sự phối hợp giữa các thiết bị trong công việc, chăm sóc bản thân và sinh hoạt gia đình.

Galaxy AI trên Galaxy Watch9/Galaxy Watch Ultra 2: Công nghệ AI Đột phá trong Chăm sóc Sức khỏe Chủ động của năm

Với người muốn hiểu hơn dữ liệu sức khỏe, Galaxy AI trên Galaxy Watch9/Galaxy Watch Ultra 2 hỗ trợ chuyển các chỉ số thành thông tin dễ theo dõi. Vitals xây dựng mức tham chiếu cá nhân và thông báo khi dữ liệu có thay đổi đáng kể so với trạng thái thông thường.

Daily Cardio Load và Fitness Index bổ sung thông tin phục vụ cân bằng tập luyện, phục hồi và đặt mục tiêu vận động. Giải thưởng ghi nhận khả năng hỗ trợ người dùng chăm sóc bản thân chủ động hơn; các tính năng không nhằm chẩn đoán hay điều trị bệnh.

eufy Bottle Washer S1 Pro: Công nghệ thiết thực cho gia đình trẻ

Với gia đình có con nhỏ, vệ sinh bình sữa là công việc lặp lại nhiều lần mỗi ngày. eufy Bottle Washer S1 Pro kết hợp rửa, tiệt trùng bằng hơi nước, sấy khô và bảo quản trong cùng thiết bị, giúp cha mẹ giảm thao tác giữa các công đoạn.

Máy rửa tối đa 10 bình mỗi lượt, tích hợp bộ làm mềm nước để hạn chế đốm trắng và cặn vôi. Khả năng tự động hóa phần việc chăm con cụ thể mang lại giá trị thiết thực, giúp cha mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi và ở bên em bé.

Ecovacs X11 Omni Cyclone: Thiết bị nâng tầm chất lượng sống gia đình

Ecovacs X11 Omni Cyclone phù hợp với gia đình muốn giảm thời gian dọn dẹp và chăm sóc robot sau mỗi lần sử dụng. Hệ thống OZMO ROLLER 2.0 liên tục làm sạch con lăn, kết hợp khả năng nhận diện vật cản và phát hiện khu vực bẩn để xử lý phù hợp.

Trạm OmniCyclone đảm nhiệm thu gom bụi, giặt dụng cụ lau bằng nước nóng, sấy khô và pha dung dịch lau sàn. Việc tự động hóa cả khâu làm sạch lẫn bảo trì giúp sản phẩm mang lại sự thuận tiện cho nhịp sống gia đình bận rộn.

LG OLED evo AI W6: Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống

Với gia đình coi trọng cách bố trí phòng khách, LG OLED evo AI W6 kết hợp trải nghiệm nghe nhìn và thiết kế tối giản. Thân máy siêu mỏng giúp màn hình hòa vào nội thất, còn Zero Connect đưa phần lớn kết nối ra hộp riêng, giảm dây dẫn tới TV.

Tấm nền OLED mang đến màu đen sâu, độ tương phản cao, phục vụ xem phim, thể thao và giải trí. Giải thưởng ghi nhận cách W6 đáp ứng đồng thời nhu cầu thưởng thức nội dung và sắp xếp không gian sống gọn gàng, linh hoạt hơn.

Hệ sinh thái Plasmacluster Ion Sharp: Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu

Hệ sinh thái Plasmacluster Ion Sharp hướng tới gia đình quan tâm đến không khí trong nhà và môi trường bảo quản thực phẩm. Công nghệ Plasmacluster Ion được ứng dụng trên nhiều nhóm thiết bị, từ máy lọc không khí, điều hòa đến tủ lạnh.

Mỗi sản phẩm đảm nhiệm một vai trò, kết hợp nhu cầu xử lý không khí, làm mát và bảo quản thực phẩm trong sinh hoạt. Danh hiệu “Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu” ghi nhận cách Sharp phát triển nhiều thiết bị trên nền tảng công nghệ chung, phục vụ nhu cầu chăm sóc tổ ấm.

LG Best Care: Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm

Khi thiết bị cần sửa chữa, sắp xếp thời gian chờ kỹ thuật viên có thể gây bất tiện cho người đi làm. LG Best Care giải quyết nhu cầu này bằng On-Time Care, cho phép chọn khung giờ phù hợp, cùng Evening Care+ hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

Bright Care bổ sung dịch vụ bảo dưỡng, vệ sinh chuyên sâu, được triển khai qua hệ thống hậu mãi LG Việt Nam. Giải thưởng ghi nhận giá trị của việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng, giúp trải nghiệm công nghệ thuận tiện hơn sau thời điểm mua sắm.

Những giá trị thiết thực mở ra kỳ vọng mới

Mười đại diện được vinh danh tại Smart Choice Awards 2026 cho thấy ý nghĩa của đổi mới qua những thay đổi cụ thể trong đời sống. Đó có thể là một không gian làm việc linh hoạt hơn, bớt thao tác chăm sóc gia đình, thêm lựa chọn sáng tạo hay sự thuận tiện khi cần hỗ trợ sau mua hàng.

Sự hiện diện của cả sản phẩm, hệ sinh thái, công nghệ AI và dịch vụ hậu mãi cũng cho thấy trải nghiệm người dùng cần được quan tâm xuyên suốt quá trình sử dụng. Mỗi giải thưởng mang đến một gợi ý lựa chọn, gắn với nhu cầu và hoàn cảnh riêng của từng nhóm người dùng.

Từ những dấu ấn năm nay, Smart Choice Awards hứa hẹn một mùa giải tiếp theo bùng nổ hơn, với kỳ vọng xuất hiện nhiều cái tên mới mẻ và những giải pháp sáng tạo đáng chú ý. Điều được mong đợi là ngày càng có thêm sản phẩm, dịch vụ giải quyết tốt những vấn đề thường nhật, để người dùng có nhiều lựa chọn phù hợp hơn cho công việc và cuộc sống.