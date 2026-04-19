Slovakia sẽ kiện EU về lệnh cấm khí đốt của Nga

Hoàng Vân |

Thủ tướng Slovakia cho biết, nước này sẽ đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý EU, để phản đối quyết định cấm nhập khẩu khí đốt Nga do khối này đưa ra.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tháng 1/2026, EU đã chính thức thông qua kế hoạch loại bỏ dần khí đốt qua đường ống của Nga vào năm 2027, bất chấp sự phủ quyết của Slovakia và Hungary.

“Chúng tôi phản đối việc sử dụng đa số đủ điều kiện trong trường hợp không thể, và việc sử dụng đa số đủ điều kiện đã bị bỏ qua”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 17/4.

“Theo Chính phủ Slovakia, đây là hành vi vi phạm rõ ràng tất cả các nguyên tắc làm nền tảng cho các hiệp ước của EU”, ông Fico nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Boris Susko cho biết, vụ kiện sẽ được đệ trình vào tuần tới.

Thủ tướng Fico lưu ý, Slovakia sẽ tìm cách yêu cầu lệnh cấm tạm thời để đình chỉ quy định này.

Hungary, quốc gia mà thủ tướng sắp mãn nhiệm Viktor Orban cho rằng EU đã "tự bắn vào phổi" mình bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga để đáp trả cuộc xung đột ở Ukraine, đã đệ đơn kiện tương tự vào tháng 2/2026.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng đã chỉ trích mạnh mẽ những gì ông mô tả là các lệnh trừng phạt "tự sát", và kêu gọi khối này tham gia đàm phán ngoại giao với Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, khối này nên tận dụng “động lực” từ thất bại bầu cử của ông Orban tuần trước, để hạn chế hơn nữa quyền phủ quyết của các quốc gia thành viên, ngăn chặn họ chặn các khoản vay cho Ukraine.

Theo RT
