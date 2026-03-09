Slovakia nêu lý do sẵn sàng phủ quyết khoản vay cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tháng 2/2026, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phủ quyết khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) của EU dự kiến dành cho Ukraine, sau khi Kiev ngừng cung cấp dầu mỏ quan trọng từ Nga cho cả Hungary và Slovakia thông qua đường ống dẫn dầu thời Liên Xô.

Kiev tuyên bố đường ống bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga - điều mà Moscow đã phủ nhận.

Hungary và Slovakia - cả hai đều phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng của Nga. Hai nước này cáo buộc Kiev cố tình cắt nguồn cung nhằm gây áp lực lên họ.

“Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang gây tổn hại lâu dài cho chúng ta, và ông ấy nghĩ, sẽ buộc chúng ta phải thay đổi lập trường về cuộc chiến”, Thủ tướng Slovakia nói.

Ông Fico cũng chỉ trích khoản vay của EU và cho rằng về cơ bản đó là một "món quà" vì Kiev sẽ không trả lại.

Ông lập luận rằng, mục đích duy nhất của khoản vay này là "thúc đẩy người Ukraine chiến đấu đến người lính cuối cùng".

“Thông điệp quan trọng nhất sẽ là Slovakia sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của Hungary nếu cần thiết”, ông Fico tuyên bố.

“Bratislava sẵn sàng ngăn chặn khoản vay dự kiến của EU dành cho Ukraine. Và đây sẽ là một biện pháp chính đáng để buộc Kiev nối lại việc cung cấp dầu từ Nga thông qua đường ống Druzhba”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico viết trên Facebook hôm 8/3.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban được biết đến là người từ lâu đã phản đối việc Ukraine gia nhập EU và viện trợ quân sự cho nước này.

Mới đây, Tổng thống Ukraine đã đưa ra một lời đe dọa ngầm đối với Thủ tướng Hungary, nói rằng, ông sẽ để quân đội Kiev "nói chuyện với ông ấy bằng ngôn ngữ của họ".

Nhà lãnh đạo Hungary đáp trả bằng cách tuyên bố rằng, không lời đe dọa nào đến tính mạng có thể thay đổi lập trường của ông.