Skoda Việt Nam chơi lớn ưu đãi 100% phí trước bạ cho Skoda Kushaq và Skoda Slavia

Skoda Việt Nam vừa kích hoạt mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi mạnh dành cho hai mẫu xe lắp ráp trong nước là Skoda Kushaq và Skoda Slavia. Chương trình bao gồm hỗ trợ tối đa lệ phí trước bạ, gia hạn bảo hành lên đến 8 năm và nhiều quà tặng khi lái thử, nhằm gia tăng sức hấp dẫn trong giai đoạn nhu cầu thị trường bước vào cao điểm.

Trong tháng 11, khách mua Skoda Kushaq được lựa chọn một trong hai gói ưu đãi, tập trung vào giảm chi phí sở hữu hoặc hỗ trợ tài chính. Bảng ưu đãi được Skoda Việt Nam công bố như sau:

Gói ưu đãi Nội dung Giá trị ước tính Gói 1 – Tối ưu chi phí Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; miễn phí bảo dưỡng đầu tiên (7.500 km); gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km Tới 65 triệu đồng Gói 2 – Linh hoạt trả góp Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ + lãi suất 0% trong năm đầu (hợp tác PG Bank) Tới 68 triệu đồng (gồm 33 triệu đồng phí trước bạ + tối đa 35 triệu đồng lãi suất dự kiến)

Khách hàng mua Skoda Kushaq có thể nhận ưu đãi lên đến 68 triệu đồng.

Với mẫu sedan Skoda Slavia, khách hàng tiếp tục được hỗ trợ lệ phí trước bạ và hưởng gói bảo hành nâng cao. Dữ liệu ưu đãi được rút gọn như sau:

Phiên bản Nội dung Giá trị ước tính Slavia Style Ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ; miễn phí bảo dưỡng đầu tiên (7.500 km); bảo hành tới 8 năm hoặc 120.000 km Tới 57 triệu đồng Slavia Ambition Hưởng toàn bộ ưu đãi của bản Style và được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất -

Khách hàng chọn Slavia Ambition được tặng thêm gói bảo hiểm vật chất 1 năm.

Toàn bộ xe Skoda lắp ráp tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km cho khách hàng mua mới từ tháng 11/2025, đồng thời được miễn phí bảo dưỡng đầu tiên. Đây được xem là nỗ lực của hãng trong việc khẳng định chất lượng sản xuất trong nước và gia tăng lợi ích sở hữu cho người dùng.

Skoda Kushaq và Skoda Slavia đều sử dụng khung gầm MQB và động cơ 1.0 TSI Turbo của Volkswagen, tập trung vào vận hành ổn định và độ bền – yếu tố được xem là lợi thế cạnh tranh trong phân khúc. Skoda Kushaq cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross và Honda HR-V; còn Skoda Slavia đối đầu với Toyota Vios và Honda City.

Gói bảo hành của Skoda Kushaq và Skoda Slavia được tăng lên 8 năm.

Ngoài ưu đãi giá, Skoda Việt Nam tổ chức chương trình quay số "Lái thử Skoda Kushaq, trúng ngay iPhone 17 Pro Max" trong toàn bộ tháng 11. Điểm nhấn là "11 ngày vàng" từ 10/11 đến 21/11, trong đó lượng phiếu trúng thưởng được nhân đôi. Khách chưa trúng ở lượt quay đầu sẽ tiếp tục tham gia vòng quay thứ hai diễn ra từ 22/11 đến 30/11. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình vào khoảng 649 triệu đồng.

Việc hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo hành dài hạn được kỳ vọng giúp Skoda Kushaq và Skoda Slavia gia tăng sức cạnh tranh trong nhóm xe phổ thông, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận xe châu Âu với chi phí phù hợp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.