Skoda Slavia 2026 tiếp tục bị bắt gặp trên đường: Dáng quen thuộc nhưng nhiều chi tiết tinh chỉnh lại, dễ nâng cấp ADAS đấu Vios, City

Skoda Slavia mới đây đã bị bắt gặp chạy thử trên đường công cộng với lớp ngụy trang dày, cho thấy phiên bản facelift của mẫu sedan hạng C này đang được hãng gấp rút hoàn thiện trước khi ra mắt chính thức. Dù chưa lộ diện hoàn toàn, những hình ảnh ghi nhận được cho thấy Slavia facelift sẽ có một số tinh chỉnh đáng chú ý nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Skoda Slavia facelift chạy thử với lớp ngụy trang dày trước ngày ra mắt. Ảnh: Cartoq

Về thiết kế, Skoda Slavia facelift vẫn giữ nguyên dáng vẻ tổng thể quen thuộc nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết. Phần đầu xe nhiều khả năng sẽ được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt mới cùng cụm đèn pha LED có đồ họa hiện đại hơn. Cản trước được thiết kế lại theo hướng gọn gàng và thể thao, trong khi phía sau có thể xuất hiện đèn hậu LED với cách bố trí mới, thậm chí là dải đèn nối liền hai bên nhằm tăng cảm giác bề thế. Bộ mâm hợp kim mới cũng được kỳ vọng sẽ góp phần làm ngoại hình xe trở nên tươi mới hơn so với bản hiện hành.

Ngoại hình dự kiến tinh chỉnh nhẹ, tập trung vào cụm đèn và cản xe. Ảnh chụp màn hình

Bên trong khoang cabin, dù chưa có hình ảnh chi tiết, nhiều khả năng Skoda sẽ tập trung nâng cấp trang bị và công nghệ. Màn hình trung tâm kích thước lớn dự kiến vẫn được giữ lại nhưng đi kèm giao diện mới, trong khi cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể được cải tiến về hiển thị. Chất liệu nội thất và cách phối màu cũng được điều chỉnh nhằm mang lại cảm giác cao cấp hơn. Đáng chú ý, Slavia facelift được đồn đoán sẽ bổ sung các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, bao gồm gói ADAS cấp độ 2, đáp ứng xu hướng chung của phân khúc sedan hạng B.

Nội thất bên trong xe vẫn chưa được tiết lộ chi tiết hơn. Ảnh chụp màn hình

Về khả năng vận hành, Skoda Slavia facelift nhiều khả năng vẫn sử dụng các tùy chọn động cơ quen thuộc. Xe dự kiến tiếp tục được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0 TSI cho công suất khoảng 115 mã lực và động cơ 1.5 TSI mạnh mẽ hơn với công suất khoảng 150 mã lực, đi kèm các tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động. Việc giữ nguyên hệ truyền động cho thấy Skoda ưu tiên sự ổn định và hiệu quả, đồng thời tập trung nâng cấp thiết kế và trang bị để tạo sức hút mới.

Theo một số nguồn tin, Skoda Slavia facelift có thể sẽ ra mắt trong năm 2026 tại thị trường Ấn Độ trước khi được giới thiệu tại các thị trường khác. Với những nâng cấp mang tính tinh chỉnh, tập trung vào thiết kế và công nghệ, phiên bản facelift được kỳ vọng sẽ giúp Slavia duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City trong thời gian tới.