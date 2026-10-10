HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Skoda Kushaq giảm giá 'kịch sàn' còn 469 triệu đồng tại đại lý: Rẻ ngang Sonet dù ngang cơ Seltos, nhưng kèm điều kiện

Khôi Nguyên
|

Ngoài các gói khuyến mại vẫn đang được đại lý đưa ra gần đây, Skoda Kushaq còn được áp thêm chính sách giảm giá cho cán bộ công nhân viên chức.

Giá Kushaq tiếp tục giảm sâu kèm điều kiện

Theo thông tin từ một đại lý Skoda phía Nam, Skoda Kushaq hiện được chào bán với giá thực tế chỉ từ 469 triệu đồng. Mức này thấp hơn 70 triệu đồng so với giá niêm yết tham khảo 599 triệu đồng được Skoda Việt Nam công bố.

- Ảnh 1.

Skoda Kushaq đang có mức giá tham khảo thấp nhất còn từ 469 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Để có mức giá thấp như vậy, ngoài việc trừ đi các khuyến mãi từ đại lý đi kèm gồm 100% trước bạ, gói bảo dưỡng 5 năm, gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm... thì khách hàng còn cần đáp ứng thêm điều kiện. Theo đại lý, khách mua xe là công nhân viên chức, công an, quân đội hay giáo viên sẽ được giảm 20 triệu đồng.

Trước đó, hồi giữa năm, Kushaq đã được giảm giá thực tế còn khoảng 499 triệu đồng. Tới nay, sau khi áp thêm một số chính sách khuyến mại khác, giá xe được giảm tiếp khoảng 30 triệu đồng nữa. Giá bán áp dụng cho xe sản xuất năm 2025.

Chính sách có thể thay đổi ở từng đại lý. Khách mua xe có thể tham khảo nhiều nơi để có mức giảm tốt nhất.

- Ảnh 2.

Kushaq ở phân khúc B nhưng giá thực tế chỉ ngang các xe cỡ A. Ảnh: Đại lý

Mức giá thực tế này của Skoda Kushaq khiến mẫu xe này thậm chí rẻ ngang xe cỡ A từ Nhật và Hàn Quốc như Suzuki Fronx, Kia Sonet và Hyundai Venue, dù ở phân khúc cao hơn.

Kushaq có gì đáng chú ý?

Skoda Kushaq là mẫu SUV cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam trên nền tảng khung gầm MQB A0 IN của tập đoàn Volkswagen. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.225 x 1.760 x 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 188 mm.

So với một số đối thủ cùng phân khúc, Kushaq có thân xe ngắn và hẹp hơn. Bù lại, mẫu xe này có khoảng sáng gầm tương đối tốt, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Kushaq có kích thước nhỏ hơn một chút so với một số mẫu xe cỡ B từ Nhật và Hàn Quốc. Ảnh: Đại lý

Ngoại thất xe có đèn chiếu sáng LED projector, đèn hậu LED hình chữ C và mâm 17 inch. Khoang cabin được thiết kế theo hướng tối giản, thực dụng. Tùy phiên bản, xe có thể được trang bị ghế lái chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, cửa sổ trời, sạc không dây và hệ thống âm thanh có loa siêu trầm.

- Ảnh 5.

Trang bị tiện nghi của xe khá hiện đại khi so với các đối thủ. Ảnh: Đại lý

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

- Ảnh 6.

Skoda Kushaq 2026 đã có mặt tại Ấn Độ và có thể sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Skoda

Tại thị trường Ấn Độ, Skoda Kushaq đã có bản nâng cấp facelift cách đây khoảng 9 tháng. Không loại trừ khả năng bản nâng cấp này sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần.

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng
Tags

Skoda Kushaq

Skoda

Khuyến mại

suv cỡ B

kia sonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại