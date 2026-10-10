Skoda Kushaq giảm giá 'kịch sàn' còn 469 triệu đồng tại đại lý: Rẻ ngang Sonet dù ngang cơ Seltos, nhưng kèm điều kiện

Ngoài các gói khuyến mại vẫn đang được đại lý đưa ra gần đây, Skoda Kushaq còn được áp thêm chính sách giảm giá cho cán bộ công nhân viên chức.

Giá Kushaq tiếp tục giảm sâu kèm điều kiện

Theo thông tin từ một đại lý Skoda phía Nam, Skoda Kushaq hiện được chào bán với giá thực tế chỉ từ 469 triệu đồng. Mức này thấp hơn 70 triệu đồng so với giá niêm yết tham khảo 599 triệu đồng được Skoda Việt Nam công bố.

Skoda Kushaq đang có mức giá tham khảo thấp nhất còn từ 469 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Để có mức giá thấp như vậy, ngoài việc trừ đi các khuyến mãi từ đại lý đi kèm gồm 100% trước bạ, gói bảo dưỡng 5 năm, gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm... thì khách hàng còn cần đáp ứng thêm điều kiện. Theo đại lý, khách mua xe là công nhân viên chức, công an, quân đội hay giáo viên sẽ được giảm 20 triệu đồng.

Trước đó, hồi giữa năm, Kushaq đã được giảm giá thực tế còn khoảng 499 triệu đồng. Tới nay, sau khi áp thêm một số chính sách khuyến mại khác, giá xe được giảm tiếp khoảng 30 triệu đồng nữa. Giá bán áp dụng cho xe sản xuất năm 2025.

Chính sách có thể thay đổi ở từng đại lý. Khách mua xe có thể tham khảo nhiều nơi để có mức giảm tốt nhất.

Kushaq ở phân khúc B nhưng giá thực tế chỉ ngang các xe cỡ A. Ảnh: Đại lý

Mức giá thực tế này của Skoda Kushaq khiến mẫu xe này thậm chí rẻ ngang xe cỡ A từ Nhật và Hàn Quốc như Suzuki Fronx, Kia Sonet và Hyundai Venue, dù ở phân khúc cao hơn.

Kushaq có gì đáng chú ý?

Skoda Kushaq là mẫu SUV cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam trên nền tảng khung gầm MQB A0 IN của tập đoàn Volkswagen. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.225 x 1.760 x 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 188 mm.

So với một số đối thủ cùng phân khúc, Kushaq có thân xe ngắn và hẹp hơn. Bù lại, mẫu xe này có khoảng sáng gầm tương đối tốt, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa.

Kushaq có kích thước nhỏ hơn một chút so với một số mẫu xe cỡ B từ Nhật và Hàn Quốc. Ảnh: Đại lý

Ngoại thất xe có đèn chiếu sáng LED projector, đèn hậu LED hình chữ C và mâm 17 inch. Khoang cabin được thiết kế theo hướng tối giản, thực dụng. Tùy phiên bản, xe có thể được trang bị ghế lái chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, cửa sổ trời, sạc không dây và hệ thống âm thanh có loa siêu trầm.

Trang bị tiện nghi của xe khá hiện đại khi so với các đối thủ. Ảnh: Đại lý

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Skoda Kushaq 2026 đã có mặt tại Ấn Độ và có thể sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Skoda

Tại thị trường Ấn Độ, Skoda Kushaq đã có bản nâng cấp facelift cách đây khoảng 9 tháng. Không loại trừ khả năng bản nâng cấp này sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần.