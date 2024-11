Skoda Kushaq dự kiến lắp ráp ở Việt Nam sẽ có bản 7 chỗ: Nền tảng mới, dễ có tùy chọn hybrid

Nhu cầu về SUV lên cao đã thúc đẩy các nhà sản xuất liên tục làm mới dòng xe gầm cao của mình. Skoda cũng không ngoại lệ. Hãng tiết lộ với báo giới Ấn Độ sẽ cung cấp biến thể 7 chỗ mới của mẫu SUV cỡ trung Skoda Kushaq thế hệ mới sắp ra mắt.

Thông tin này do chính Petr Janeba, giám đốc thương hiệu của Skoda Auto India, xác nhận. Ông tuyên bố rằng mẫu xe mới này sẽ dựa trên Skoda Kushaq thế hệ mới được ra mắt Ấn Độ vào khoảng năm 2027.

Skoda chưa tiết lộ mẫu Kushaq 7 chỗ sẽ như thế nào, song điều đó không ngăn cản các nghệ sĩ CGI trong ngành hình dung về mẫu xe này.

Skoda Kushaq thế hệ mới sẽ loại bỏ nền tảng MQB A0 IN hiện tại đang sử dụng cho Skoda Slavia, Volkswagen Taigun và Virtus. Nền tảng mới dự kiến có tên gọi MQB A0 37, rộng hơn và dài hơn nhiều so với nền tảng MQB A0 IN hiện tại.

Nhờ đó, Skoda có thể "nhét" 7 chỗ ngồi vào chiếc Kushaq mới để tăng thêm tính thực dụng. Từ phát biểu của lãnh đạo Skoda có thể dự đoán bản 7 chỗ sẽ ra mắt cùng bản 5 chỗ thế hệ mới hoặc ra mắt sau đó một chút (2028).

Dự đoán thiết kế của Kushaq thế hệ mới. (Ảnh: Cartoq)

Hiện tại, thông tin chi tiết về thiết kế chính xác hoặc hệ thống truyền động của xe vẫn chưa được chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều khả năng là xe sẽ tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Modern Solid" của thương hiệu. Ngoài ra, có những báo cáo cho rằng động cơ TSI hiện tại sẽ được cập nhật và Skoda có thể cung cấp hệ thống truyền động hybrid mạnh mẽ.

Hiện tại, Skoda Kushaq chỉ được cung cấp dưới dạng SUV 5 chỗ. Việc bổ sung biến thể được kỳ vọng sẽ giúp mẫu SUV này tăng thị phần nhanh chóng. Chưa rõ thương hiệu có dự định mang phiên bản này sang các thị trường khác ngoài Ấn Độ hay không. Với việc Kushaq khả năng cao được lựa chọn làm mẫu Skoda "made in Vietnam" đầu tiên được xuất xưởng, không loại trừ hãng sẽ cung cấp phiên bản này ở Việt Nam.

Trước khi có thế hệ mới, Kushaq sẽ trải qua một lần nâng cấp, dự kiến ngày ra mắt không còn xa.

Trong khi đó, một bản cập nhật lớn (facelift) đang được tiến hành. Xe sẽ có cản trước hoàn toàn mới, đèn pha LED và cản sau, đèn hậu LED mới.

Ngoài những điều này, những cập nhật chính sẽ nằm ở bên trong. Xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh và các tính năng ADAS Cấp độ 2 mà mẫu xe thế hệ hiện tại không có. Skoda sẽ không thay đổi các tùy chọn hệ truyền động và sẽ tiếp tục cung cấp các động cơ TSI 1.0L và 1.5L.

Nhiều khả năng, Skoda Kushaq facelift sẽ được ra mắt vào tháng 1 năm sau. Giá bán có thể tăng so với mẫu xe thế hệ hiện tại. Hiện tại, Skoda Kushaq có giá từ 10,89 lakh Rs đến 18,79 lakh Rs, tương đương 328 triệu đến 566 triệu đồng.