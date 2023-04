Skoda Karoq đầu tiên về Việt Nam: Ngang cỡ nhưng khó ngang giá Corolla Cross, có thể ra mắt ngay tháng này

Skoda lên lịch ra mắt xe mới ngay trong tháng 4 này tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, đã có 2 mẫu xe lộ diện sớm ở trung tâm thử nghiệm khí thải là Kodiaq và Karoq. Trong đó, Karoq là mẫu xe mới nhất để lộ ngoại hình.

Chiếc Karoq được bắt gặp ở trung tâm kiểm định khí thải. Ảnh: Check In SuperCar

Kodiaq và Karoq là 2 mẫu SUV nằm ở 2 phân khúc khác nhau của Skoda sắp bán tại Việt Nam. Nếu như Kodiaq to ngang Santa Fe thì Karoq được định vị ở phân khúc C như CX-5 hay CR-V. Tuy nhiên, trục cơ sở chỉ 2.638 mm cho thấy mẫu xe này chỉ ngang phân khúc Corolla Cross với 2.640 mm (có thể gọi là B+ hoặc C-).

Chiếc Skoda Karoq lộ diện ở Việt Nam có màu bạc. Cản nhựa phía dưới và bộ mâm cho thấy đây không phải tùy chọn cao cấp nhất của mẫu xe này. Tại Séc, xe được phân phối với 5 phiên bản với một vài điểm khác biệt ở ngoại hình, như cản hầm hố hơn hay mâm to hơn, được phay tạo kiểu. Dường như chiếc xuất hiện trong nước là bản thấp.

Như nhiều mẫu xe hiện đại ngày nay, Karoq được trang bị hệ thống chiếu sáng LED và đèn hậu LED ngay từ bản thấp. Bản cao cấp có tùy chọn đèn thông minh matrix LED.

Ở bên trong, nội thất xe trông không quá điệu đà như xe Hàn hay gọn gàng như xe Nhật nhưng vẫn đủ chỗ bố trí một màn hình lớn sau vô-lăng cùng màn hình tới hơn 9 inch trung tâm. Tại Séc, bản cao cấp của Karoq có những trang bị tiện nghi đáng chú ý như điều hòa tự động 3 vùng hay cửa sổ trời toàn cảnh - những thứ mà Corolla Cross và CX-30 ngang cỡ không có. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Karoq bán ở Việt Nam có đưa về "full option" hay không.

Tại Séc, xe có các tùy chọn động cơ xăng và diesel. Có khả năng bản bán tại Việt Nam sẽ dùng máy xăng. Các tùy chọn máy xăng gồm có 1.0L công suất 108 mã lực và 1.5L công suất 147 mã lực. Hai bản động cơ tăng áp này đi kèm số tự động 7 cấp.

Ngoài Kodiaq và Karoq, Skoda còn có kế hoạch bán cả 2 mẫu sedan là Octavia và Superb tại Việt Nam. Đây là 4 mẫu xe đầu tiên của Skoda được nhập về Việt Nam. Đơn vị phân phối xe Skoda là TC Motor.

Sau 4 mẫu xe nhập trên, Skoda sẽ lắp ráp 2 mẫu là Kushaq và Slavia tại nhà máy đang xây dựng ở Quảng Ninh vào năm 2024. Đến năm 2025, thương hiệu Séc này sẽ bán xe điện với 2 mẫu Enyaq iV và Enyaq Coupe iV.

Ảnh tham khảo Skoda Karoq tại Úc