Skoda Kamiq 2024 ngày càng về gần Việt Nam: Giá quy đổi từ 557 triệu đồng, nhiều công nghệ, ăn xăng chỉ 5,5 lít/100km, đấu Seltos, Xforce

Dòng SUV cỡ nhỏ Skoda Kamiq 2024 đã chính thức có mặt tại các showroom ở Úc với giá khởi điểm từ 33.990 AUD (quy đổi 557 triệu đồng, đã bao gồm chi phí lăn bánh). Hiện chưa rõ mẫu xe này trong tương lại sẽ về Việt Nam hay không, nhưng nếu về, Kamiq sẽ là "hàng hot" vì phân khúc SUV hạng B đang khá sôi động ở thị trường trong nước.

Phiên bản nâng cấp Skoda Kamiq hiện chỉ còn hai phiên bản. Trong đó, bản Select mới thay thế cho phiên bản đặc biệt Run-Out và Style tầm trung trước đây. Phiên bản Monte Carlo vẫn giữ vị trí cao hơn, trong khi bản Signature cao cấp nhất đã bị loại bỏ.

Với mức giá khởi điểm 33.990 AUD cho bản Select và 44.990 AUD cho bản Monte Carlo, Kamiq 2024 chỉ đắt hơn 1.000 AUD so với bản Run-Out trước đây. Phiên bản Run-Out ra đời nhằm mang đến cho Skoda một lựa chọn giá rẻ hơn sau một thời gian dài giá xe tăng cao do tình trạng thiếu hụt linh kiện và gián đoạn chuỗi cung ứng trong đại dịch. Tuy nhiên, so với phiên bản tiền nhiệm, Kamiq 2024 được trang bị nhiều tiện nghi hơn.

Phiên bản Select tiêu chuẩn được trang bị khá nhiều các tính năng như: hệ thống khởi động không cần chìa khóa, nút bấm khởi động, điều hòa tự động hai vùng, mâm xe 17 inch, đèn pha LED, hệ thống âm thanh 8 loa, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình thông tin giải trí 8,25 inch.

Ngoài ra, xe còn có bốn cổng USB-C (hai cổng phía trước và hai cổng phía sau), cửa gió điều hòa hàng ghế sau, hai ngăn đựng bản đồ, ba điểm kết nối ghế trẻ em ISOFIX và ngăn đựng chai nước ở cửa xe.

Với thêm 4.200 AUD, người mua có thể lựa chọn gói Signature cho bản Select. Gói nâng cấp này bổ sung thêm các tính năng an toàn như hỗ trợ di chuyển Travel Assist, hỗ trợ giữ làn đường Lane Assist với chức năng hỗ trợ lái xe chủ động Adaptive Lane Guidance và kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản Monte Carlo là cửa sổ trời toàn cảnh, mâm xe hợp kim 18 inch, hệ thống kiểm soát khung gầm thể thao, các điểm nhấn màu đen bóng trên logo, gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt phía trước và bộ khuếch tán phía sau, kính sau màu tối và màn hình thông tin giải trí 9,2 inch lớn hơn với hệ thống định vị vệ tinh.

Khoang hành lý của xe có dung tích 400 lít, đủ rộng rãi để chứa đồ nhưng không phải là tốt nhất phân khúc. Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, không gian chứa đồ có thể tăng lên 1.395 lít.

Giống như phiên bản tiền nhiệm, mẫu SUV cỡ nhỏ này có hai tùy chọn động cơ: động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.0L cho công suất 85 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm hoặc động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh dung tích 1.5L cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Cả hai đều được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Kamiq bản Select là 5,5 lít/100 km theo chu trình WLTP, trong khi con số này ở bản Monte Carlo là 5,6 lít/100 km.

Đối thủ của Skoda Kamiq là nhóm SUV hạng B gồm Kia Seltos, Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.