Siu Black sau màn trình diễn với đàn em: “Tôi muốn ôm hôn cậu ấy nhưng phải kiềm lại”

Mới đây, tại cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao nhạc Việt, Siu Black nhận lời hỗ trợ, hát song ca trong một phần trình diễn của thí sinh Hoài Nhân – một ca sĩ khiếm thị. Phần trình diễn của họ đã nhận được sự tán dương nhiệt liệt của khán giả.

Siu Black: "Tôi muốn ôm hôn cậu ấy"

Sau phần trình diễn, Siu Black đã dí dỏm chia sẻ rằng: “Khi hát vời Hoài Nhân, tôi không nghĩ mình là ca sĩ mà là mình hỗ trợ cho thí sinh đi thi. Khi mình làm giám khảo, chấm điểm người ta, mình không sợ gì cả, rất thoải mái nhưng khi làm thí sinh đi thi thì run thật, suýt nữa ngã”.

Siu Black và Hoài Nhân trên sân khấu.

Tại hậu trường đêm thi, ca sĩ Siu Black tâm sự: “Khi nghe Nhân mời hát, tôi thấy được nghị lực của cậu ấy. Nhiều người thường tự ti về khiếm khuyết của mmình nhưng ngay lần đầu tiên gặp Hoài Nhân tôi không cảm thấy thế.

Nhân rất yêu nghề. Tôi coi vậy chứ không nghị lực như Nhân đâu. Tôi phải mất một thời gian rất dài mới đứng vững lại được, mới thoát khỏi sự tự ti.

Không chỉ quý Hoài Nhân ở sự nghị lực, sau khi hát với Nhân thì tôi thấy, nhiều người nên học hỏi cậu ấy. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi chưa chắc đã làm được như cậu ấy”.

Siu Black cũng chia sẻ thêm rằng, tone giọng của chị vốn cao chót vót nhưng khi hát với nam ca sĩ, chị đã phải hát bằng một tone khác nhưng vẫn chấp nhận vì đàn em mà hỗ trợ hết mình.

Chị nói: “Tôi rất hứng khởi hát với Nhân dù bị ép hát một tone khác. Ai cũng biết tone của tôi chót vót. Mới đầu tôi bị khó chịu nhưng sau tôi nghĩ, thôi kệ đi, mình chỉ là phụ, hỗ trợ thôi. Nghĩ thế nên tôi đè tone mình xuống.

Nhưng khi hát trên sân khấu, tôi thấy cậu ấy bừng sáng, tôi muốn ôm hôn cậu ấy nhưng sợ ôm hôn thì người ta nói làm quá lố nên mới kìm lại, chứ như nước ngoài là tôi đã ôm hôn rồi. Tôi kiềm chế lại dù rất muốn ôm Nhân.

Cái ôm ở đây là nể nghị lực của Nhân và sự quyết tâm của Nhân. Lúc đó, Nhân không phải người khiếm khuyết nữa mà là ca sĩ thực thụ. Và lúc đó tôi nhận ra là, việc mình đồng ý hát hỗ trợ Hoài Nhân là đúng”.



Siu Black dành nhiều lời khen cho đàn em.

Siu Black trò chuyện với Hoài Nhân sau màn trình diễn trên sân khấu.

Ca sĩ Hoài Nhân: "Không tìm ra được người thứ 2 như chị Siu Black"

Về phần mình, ca sĩ Hoài Nhân bày tỏ: “Lúc mời chị Siu, tôi rất lo, không biết chị có nhận lời hay không, thứ hai là đường sá xa xôi. Hơn nữa, tôi là ca sĩ khiếm khuyết. Tôi cũng đã không làm nghề 7 năm, giờ muốn tham gia vài cuộc thi rồi ra sản phẩm có chất lượng để quay lại với khán giả.

Lúc đó tôi nghĩ tới chị Siu Black. Chị là idol của các idol. Tôi rất hạnh phúc khi chị xuống Sài Gòn hỗ trợ tôi dù chị mới chỉ nghe qua lời kể chứ chưa gặp tôi ở ngoài nhưng vẫn nhận lời hỗ trợ. Chị lại còn đồng ý hát 1 bài không phải sở trường của chị nữa, chấp nhận hạ tone của mình xuống. Chị hát nhẹ lại để dìu tôi lên, đó là điều rất tuyệt vời.

Thật sự, không tìm ra được người thứ 2 như chị bởi chị đã có chỗ đứng, là idol của các idol thì chị phải giữ hình ảnh. Nhờ chị Siu mà tôi bung được lửa và vượt qua được sự dè dặt của mình. Chị Siu là người truyền lửa rất tuyệt vời. Cả chị và tôi đều vượt qua những thăng trầm, nghịch cảnh lớn trong cuộc đời và đều không từ bỏ”.

Hoài Nhân là ca sĩ trẻ được biết đến với chất giọng trầm ấm nội lực. Anh từng có thời gian du học tại Hàn Quốc để trau dồi thêm nhiều kỹ năng thanh nhạc.

Trong 2 năm du học tại Hàn Quốc, Hoài Nhân đã tham gia nhiều chương trình và một số cuộc thi dành cho các bạn du học sinh. Cuối tuần, anh đi hát trong nhà thờ, hát đám cưới cho các anh chị em người Việt tại Hàn Quốc.