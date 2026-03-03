Siu Black lần đầu xuất hiện sau đợt nhập viện do suy thận, nghe hát mới hiểu đẳng cấp “hoạ mi núi rừng"

Siu Black từ lâu được xem là một trong những giọng ca nội lực bậc nhất của làng nhạc Việt, gắn liền với biệt danh “họa mi núi rừng” nhờ chất giọng cao vút, bốc lửa như rừng xanh đại ngàn. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, nữ ca sĩ bất ngờ phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Cô được chẩn đoán suy thận, kèm tràn dịch màng tim và phổi, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Sau thời gian tích cực điều trị, giọng ca sinh năm 1967 đã ổn định sức khỏe, xuất viện và trở về nhà để tiếp tục nghỉ ngơi, hồi phục.

Mới đây vào ngày 1/3, Siu Black bất ngờ tái xuất trong loạt video được Phương Thanh đăng tải. Theo chia sẻ của “bé Chanh”, 2 chị em có nhận một show diễn ở Hội An vào tối cùng ngày. Tại sân bay, dù vừa mới ra viện nhưng nữ ca sĩ vẫn ăn diện trẻ trung, vẻ ngoài rạng rỡ và tươi tắn hơn rất nhiều. Nữ danh ca được trông thấy liên tục cười nói vui vẻ với Phương Thanh và điều này đã làm netizen an tâm phần nào.

Siu Black xuất hiện bên cạnh Phương Thanh

2 chị em tới Hội An để diễn một show ca nhạc

Siu Black và Phương Thanh được đón nhận nồng nhiệt trước hàng ngàn người hâm mộ vây quanh sân khấu. Vì sức khoẻ còn hạn chế, Siu Black được Phương Thanh hỗ trợ hát full toàn bài. Dù vậy, “hoạ mị núi rừng” vẫn giữ được chất lửa trong giọng hát, gằn từng nốt và ngân cao chót vót. Phương Thanh gây ấn tượng với khả năng hát bằng… đầu gối - khi âm lượng quá lớn đến mức không cần đến mic, cô hạ chiếc mic xuống thấp hết cỡ.

Ly Cà Phê Ban Mê - Siu Black và Phương Thanh

2 nghệ sĩ cùng hoà âm trong bản hit Ly Cà Phê Ban Mê thành những lớp nhạc gai góc, uy hùng như đúng thiên nhiên hoang sơ vùng Tây Nguyên. Siu Black sau vài chục năm trong nghề vẫn chưa từng mất đi đam mê ca hát và điều đó đã thể hiện tại show ca nhạc lần này. Giọng hát của cô có tầm ảnh hưởng rộng rãi đối với văn hoá đại chúng. Vì thế, nhiều thế hệ khán giả từ già đến trẻ đều cổ vũ nữ ca sĩ nhiệt liệt, đắm chìm vào âm nhạc chứa bầu trời tuổi thơ.

Siu Black trình diễn bốc lửa không kém Phương Thanh

Từng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm khi thấy nữ ca sĩ cười nói tại sân bay, sẵn sàng đi diễn, để lại hàng nghìn bình luận xúc động, động viên cô. Màn trình diễn bùng nổ của Siu Black cũng được chia sẻ rầm rộ, với nhiều lời khen bộ đôi Chanh - Siu vẫn giữ nguyên năng lượng dồi dào năm nào.

Siu Black (sinh năm 1967) là người dân tộc Ba Na, sinh ra tại làng Plei Tơnghia, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật, cô đã gây ấn tượng mạnh với chất giọng alto dày, khỏe, giàu nội lực cùng phong cách trình diễn bốc lửa, hết mình trên sân khấu. Chính âm sắc hoang dã, phóng khoáng ấy đã mang về cho cô danh xưng quen thuộc: “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên”.

Siu Black được mệnh danh là "họa mi của núi rừng Tây Nguyên” (Ảnh: Google)

Sự nghiệp của Siu Black gắn liền với những ca khúc đậm chất đại ngàn, ca ngợi Tây Nguyên và đời sống của đồng bào cao nguyên. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, nữ ca sĩ còn thử sức trong lĩnh vực phim ảnh và tham gia nhiều chương trình truyền hình, để lại dấu ấn bởi cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và giàu năng lượng.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, biến cố tài chính khiến cô rơi vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất. Rời xa ánh đèn sân khấu, Siu Black chọn trở về quê nhà sinh sống, làm nông và chăn nuôi để ổn định cuộc sống. Thỉnh thoảng, cô nhận lời biểu diễn tại nhà thờ hoặc các sự kiện quy mô nhỏ. Đã có thời điểm khán giả hy vọng nữ ca sĩ sẽ tái xuất mạnh mẽ, nhưng cô vẫn quyết định ở lại quê hương, sống bình lặng. Gần đây, Siu Black cũng tổ chức kết hôn lại với người bạn đời của mình sau nhiều sóng gió.