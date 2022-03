Sir Alex bị fan Man City chế giễu từ trong đến ngoài sân cỏ ở trận thua của MU

Sir Alex xuất hiện trên khán đài sân vận động Etihad để theo dõi trận derby thành phố Manchester. Cựu HLV 80 tuổi dự khán trận cầu đinh giữa Man City và MU cùng với David Gill - cựu giám đốc điều hành của "Quỷ đỏ", cựu phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh. Nhưng trận đấu tâm điểm này lại trở thành ngày đáng quên đối với Sir Alex .

Ngoài việc MU - đội bóng cũ của ông nhận thất bại trước đại kình địch với tỷ số 1-4, cựu chiến lược gia người Scotland còn bị người hâm mộ Man City chế giễu ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong sân, fan Man City treo tấm biểu ngữ cỡ lớn với dòng chữ: "NOT IN MY LIFETIME" (tạm dịch: "Không có trong cuộc đời của tôi") ở một khu vực khán đài, gần với biển quảng cáo.

Không chỉ dừng lại ở việc treo banner, một fan Man City còn mỉa mai Sir Alex khi cựu thuyền trưởng MU rời Etihad sau khi trận đấu kết thúc. Cổ động viên này đuổi theo cựu HLV sinh năm 1941 và hét lớn: "Ferguson! Không bao giờ có trong cuộc đời của tôi!", đồng thời liên tục hô to: "City!".

Sir Alex bị fan Man City cà khịa

Theo lý giải từ nhà báo Tom Blow của tờ Mirror (Anh), "Không có trong cuộc đời của tôi" là câu nói mang hàm ý đánh giá thấp Man City của chính Sir Alex nói hồi tháng 9/2009. Về bối cảnh, 13 năm về trước, tỷ phú Sheikh Mansour vừa mua lại The Citizens với giá 210 triệu bảng từ tay người chủ cũ Thaksin Shinawatra.



Với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ bảng Anh, Mansour nuôi tham vọng biến Man City trở thành thế lực hùng mạnh của bóng đá xứ sở sương mù và cạnh tranh sòng phẳng với MU - đội bóng lúc bấy giờ đang thống trị Ngoại Hạng Anh với 3 chức vô địch liên tiếp (từ mùa giải 2006/07 đến mùa 2008/09).

Trong một buổi họp báo, khi được cánh phóng viên hỏi về việc liệu Man City có thể đánh bại "Quỷ đỏ" hay không, ngài Ferguson thẳng thừng trả lời: "Điều đó không xuất hiện trong cuộc đời của tôi".

