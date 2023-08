SIP & SMILE: Nhuộm màu vàng tươi cho tháng 8 sôi động tại Crescent Mall

Nếu là một tín đồ caffein thì bạn không thể nào bỏ qua những quán cà phê "trứ danh" Sài Gòn tại Crescent Mall. Trải nghiệm đánh thức năng lượng cho ngày mới với những ly cà phê đặc sản chuẩn gu trong không gian thơm nồng hương cà phê rang tại SIGNATURE by The Coffee House. Hay nhâm nhi hương vị cà phê đậm chuẩn phong cách "Fika Thụy Điển" trong một không gian đậm Bắc Âu và rất yên tĩnh để bạn tập trung "xử gọn" deadline tại Wayne’s Coffee. Nếu bạn ngại caffein nhưng vẫn cần "boost" năng lượng đầu ngày thì hãy thử ngay dòng Latte thơm béo hài hòa từ The Coffee Bean & Tea Leaf.

Cả ngày làm việc hăng say thì xế chiều đừng quên nghỉ tay rủ rê đồng nghiệp đến Crescent Mall nạp "đường" chống đói nha! Một ly trà Phúc Long đậm vị tăng cường tỉnh táo hay một ly trà sữa KOI Thé full topping thơm ngon sẽ giúp bạn lấy lại cảm hứng làm việc. Nếu cảm thấy quá quen thuộc, bạn cũng có thể đổi vị cho những buổi trà chiều với sữa tươi trân châu kem trứng béo ngậy từ OOPS Taiwan, hay trà trái cây nhiệt đới thanh mát của Cueicha chắc chắn sẽ làm hội chị em phải siêu lòng! Các nàng healthy vẫn có thể tận hưởng "tea break" với một ly nước ép hay smoothie tươi ngon, giàu dinh dưỡng từ Boost Juice.

Cuối tuần chưa có địa điểm để "xõa stress" và tụ họp cùng bạn bè và gia đình, thay vì vòng quanh Sài Gòn nắng nóng, sao không ghé Crescent Mall thưởng thức những món tráng miệng ngọt ngào mát lạnh. Tận hưởng cuối tuần sảng khoái với muôn vị kem tươi cao cấp mềm mịn, ngon dịu, thanh mát từ Manuka.mee, YeahGelato, và Soo Ice Cream… Nếu bạn đang tìm kiếm nơi để trò chuyện, giải tỏa căng thẳng cùng hội bạn thân thì không gian ấm cúng cùng những món tráng miệng ngon ngất ngây từ Morico và Paris Baguette sẽ giúp buổi hẹn thêm hứng khởi.

Không chỉ đem đến vô vàn món ngon giải nhiệt, tọa độ check-in "hot" nhất trong tháng này cũng gọi tên Crescent Mall với sảnh trang trí rực rỡ cùng những biểu tượng mặt cười vui nhộn đang được giới trẻ ráo riết "săn lùng". Không gian vàng tươi, siêu đáng yêu, ngập tràn năng lượng sẽ mang đến ngàn góc sống ảo độc đáo "cực chất" mà các gen Z đam mê chụp choẹt không thể bỏ qua. Lên lịch cùng gia đình và bạn bè đến Crescent Mall thỏa sức tạo dáng và săn ngay những bức ảnh triệu like!

Hòa cùng năng lượng tươi vui tháng 8, Crescent Mall còn mang đến loạt trải nghiệm hấp dẫn cho tất cả mọi người. Đến với Crescent Mall, các bạn trẻ và gia đình có thể tham gia các hoạt động cuối tuần thú vị và tận hưởng những món ngon giải nhiệt khiến bạn si mê "quên lối về":

Ngày 12 & 13/08: Khám phá nghệ thuật gấp giấy origami: Khách hàng sẽ được học cách gấp giấy origami thành hình ly trà sữa đáng yêu và nhận về những voucher trà sữa từ Cueicha.

Ngày 19 & 20/08: Vui khéo tay, làm quà hay cùng Timeo: Khách hàng sẽ được hướng dẫn cách đan len thành các sản phẩm đế lót ly, móc khóa hình trái cây xinh xắn.

Ngày 26 & 27/08: Thưởng kem ngọt ngào, bật "mood" cuối tuần: Khách hàng sẽ được thưởng thức những vị kem hấp dẫn từ Pastamania khi mua sắm tại Crescent Mall.

Đặc biệt, Crescent Mall còn dành tặng cho khách hàng thành viên C Rewards nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng thời trang giới hạn. Từ ngày 04/08 đến 31/08/2023, chỉ cần tích lũy hóa đơn mua sắm trong ngày từ 1 triệu đồng trở lên, bạn có thể nhận được những món quà độc đáo và xinh xắn, như túi tote, ghim cài áo, hoặc khăn lụa thời trăng.

Với tổng hóa đơn mua sắm trong ngày có giá trị từ 5 triệu đồng, khách hàng thành viên sẽ được tặng một chiếc túi tote lớn với khả năng chứa cả thế giới. Với tổng hóa đơn từ 3 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được một chiếc túi tote nhỏ, tiện lợi và đa năng, phù hợp cho mọi outfit. Và với tổng hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu một ghim cài dễ thương hoặc một chiếc khăn thời trang, để tô điểm cho phong cách của mình.

Số lượng quà tặng có hạn, nên hãy nhanh chân đến Crescent Mall mua sắm và săn ngay những phần quà giới hạn chỉ trong tháng 8 này!

Đừng quên check-in và lưu giữ những bộ ảnh độc đáo cùng gia đình và bạn bè, sạc năng lượng với thức uống yêu thích, gác mọi muộn phiền và tận hưởng niềm vui tại thiên đường giải Crescent Mall!

Tìm hiểu thêm về chương trình tại: www.crescentmall.com.vn