Sinh viên với giải pháp công nghệ vì không khí sạch

Những giải pháp công nghệ, kinh tế xanh đột phá nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường bền vững.

Đại diện Ban tổ chức vinh danh đội sinh viên vào vòng chung kết và đạt giải.

Ngày 8/10, đại diện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, nhà trường vừa tổ chức Chung kết và trao giải Cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp 2026 với chủ đề “CLEAN AIR IN ACTION – HÀNH ĐỘNG VÌ KHÔNG KHÍ SẠCH MÙA 2”.

Vượt qua các vòng thi và huấn luyện, 12 đội thi vào chung kết đã trình bày các ý tưởng, sản phẩm hướng tới cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Đầu tư hơn cho các dự án khởi nghiệp xanh

Chung kết diễn ra tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên nhà trường.

TS. Vũ Danh Tuyên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại chung kết.

Phát biểu tại chương trình, TS. Vũ Danh Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đánh giá các dự án năm nay có sự tiến bộ rõ nét so với mùa đầu tiên.

Theo TS. Vũ Danh Tuyên, từ việc lựa chọn vấn đề, hình thành ý tưởng đến xây dựng sản phẩm, các đội thi đều thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần sáng tạo và tư duy thực tế hơn.

“Có thể những dự án hôm nay chưa phải là sản phẩm cuối cùng, vẫn còn những điểm cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Quan trọng nhất là các em đã dám bắt đầu, dám thử nghiệm, đối mặt với những câu hỏi khó và bảo vệ ý tưởng của mình trước Hội đồng”, TS. Vũ Danh Tuyên chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng nhà trường mong muốn các ý tưởng không dừng lại ở sân khấu hay hồ sơ dự thi mà tiếp tục được nghiên cứu, thử nghiệm, tìm kiếm đối tác và hoàn thiện sản phẩm.

Tại vòng chung kết, các đội lần lượt thuyết trình và trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia môi trường và giảng viên chuyên môn.

Các dự án tập trung vào nhiều vấn đề như cảnh báo ô nhiễm không khí, quản lý carbon đô thị, lọc không khí, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, kiểm kê phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Vinh danh các dự án nổi bật

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội AGC Intelligent với dự án Airguard Clock – Đồng hồ thông minh cảnh báo ô nhiễm không khí. Dự án do sinh viên Khoa Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững cùng Khoa Công nghệ thông tin thực hiện.

Hai giải Nhì thuộc về đội CareMate với dự án CareMate – Nền tảng kết nối dịch vụ đồng hành khám bệnh tại Việt Nam (Khoa Kinh tế) và đội Aeris EcoPilot với dự án Nền tảng AI hỗ trợ quản lý carbon đô thị (Khoa Môi trường).

Bốn giải Ba được trao cho các đội: Inovia với dự án AirFrame Mini – Tranh lọc không khí; Big3 với dự án GreenAura – Sản phẩm sinh học tích hợp cây xanh và vi tảo Chlorella hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống; Mầm xanh với dự án Mô hình thu gom và tái chế phụ phẩm nông nghiệp thay thế việc đốt rơm rạ; GreenAction Team với dự án GREENCARBON Box – Bộ giải pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính và chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp.

Cuộc thi tạo môi trường để sinh viên phát triển ý tưởng khởi nghiệp gắn với các vấn đề môi trường,

Năm giải Khuyến khích thuộc về các đội Bluesky với dự án AIR-GREEN SPACE – Hệ thống module tường rêu bảo tồn thông minh lọc không khí; Green and với dự án Hàng không ngăn bụi; GeniCheck với dự án GeniCheck – Nền tảng xác thực thông tin sản phẩm tích hợp hệ sinh thái chăm sóc khách hàng và tiếp thị số; Green News với dự án Green Urban Brick; 2 cô tiên với dự án Bio-Fresh – Túi sinh học hút mùi và lọc độc từ vỏ nông sản.

Cuộc thi “CLEAN AIR IN ACTION – HÀNH ĐỘNG VÌ KHÔNG KHÍ SẠCH MÙA 2” tạo môi trường để sinh viên phát triển ý tưởng khởi nghiệp gắn với các vấn đề môi trường, đồng thời khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp hướng tới tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường.